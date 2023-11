QUE VEULENT LES CANADIENS CET HIVER? DE L'INSPIRATION EN MATIÈRE DE DESIGN, DE COCKTAILS FESTIFS SANS ALCOOL ET DE CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE LA MAISON

Le rapport sur les tendances de LG de l'hiver 2023, soutenu par l'expertise de Pinterest, révèle ce que les Canadiens recherchent à l'approche du temps des Fêtes

TORONTO, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Selon le dernier rapport sur les tendances de LG Electronics Canada (LG), soutenu par l'expertise de Pinterest, les Canadiens ont trois thèmes à l'esprit alors qu'ils se préparent à accueillir les festivités hivernales et à vivre une saison des Fêtes remplie d'action : les placards, les cocktails et le nettoyage.

Il n'est pas surprenant qu'au moment où les Canadiens sortent leurs chandails d'hiver et rangent leurs shorts et t-shirts d'été, ils s'intéressent au rangement. En fait, le rapport sur les tendances de LG de l'hiver 2023 révèle que les recherches portant sur la « configuration d'un placard » ont augmenté de 43 % par rapport à l'an dernier1. Toutefois, il est possible que les Canadiens aient d'autres préoccupations que le rangement, car le changement de saison signifie également qu'il faut rafraîchir les articles qui sont rangés depuis longtemps. C'est pourquoi l'armoire à vapeur StylerMD de LG est un excellent complément à tout nouveau placard, ou à un placard existant. Cette armoire à vapeur novatrice est parfaite pour rafraîchir les vêtements et l'équipement d'hiver, notamment les parkas, les mitaines, les tissus difficiles à laver comme la laine et, bien sûr, son chandail des Fêtes préféré. La conception élégante de l'armoire à vapeur met n'importe quel espace en valeur grâce à son apparence élégante et à sa finition miroir. Son réservoir d'eau amovible permet une installation facile et élimine le besoin de raccorder l'armoire au service d'eau.

Les placards ne sont pas la seule chose que les Canadiens cherchent à optimiser avant les Fêtes. Le nombre de recherches sur Pinterest concernant les cuisines minimalistes a augmenté de 20 % depuis l'année dernière, ce qui laisse croire que les Canadiens cherchent à simplifier leur espace de cuisine 2 . Le réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXMC de LG offre une apparence minimaliste tout en optimisant l'espace de la cuisine avec sa capacité de réfrigérateur de profondeur standard, sa conception en acier inoxydable et sa profondeur de comptoir. Cela signifie que les Canadiens n'ont pas besoin d'empiéter sur leur espace de cuisine pour que celui-ci ait du style et que le réfrigérateur offre une capacité suffisante pour ranger les plateaux de réception ainsi que tous les restes une fois les festivités terminées.

Avec toutes les réceptions et le temps passé dans la cuisine, les Canadiens cherchent également à simplifier la préparation des repas, ce qui explique pourquoi le nombre de recherches sur les cuisines intelligentes a augmenté de 11 % sur Pinterest par rapport au même moment l'année dernière3 . La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'application ThinQMD de LG, les Canadiens peuvent commander leurs appareils de cuisine LG directement sur leur téléphone intelligent, p. ex. pour réduire la température du four, surveiller le temps de cuisson restant ou même préparer plus de glaçons Craft IceMD pour les boissons festives.

En ce qui concerne les boissons des Fêtes, la tendance est aux cocktails sans alcool cette année. En effet, les recherches pour ces boissons ont augmenté de plus de 100 % par rapport à l'an dernier4 . La célèbre chef et partenaire de la marque LG, Anna Olson, est prête à accueillir l'hiver avec de délicieuses recettes de cocktails sans alcool, y compris son cocktail pétillant à la pomme et au gingembre. Cette recette savoureuse et polyvalente peut être servie sous forme de cocktail avec ou sans alcool et contient un délectable mélange de saveurs saisonnières. Toutefois, pour obtenir un cocktail avec ou sans alcool de qualité supérieure, il faut absolument des glaçons. Pour plus de commodité, le réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXMC de LG produit quatre types de glaçons, y compris les glaçons sphériques à fusion lente Craft IceMD de LG qui font passer les cocktails avec ou sans alcool au niveau supérieur.

Il n'est pas surprenant que les Canadiens aient à cœur de faire le ménage à l'approche du temps des Fêtes. Que ce soit en préparation d'une grande fête ou après une soirée, les Canadiens auront fort à faire avec tout le nettoyage qui vient avec les réceptions estivales. Il n'est donc pas surprenant que les recherches de conseils de nettoyage aient augmenté de 123 % depuis 20225 . Vous souhaitez obtenir un coup de main dans la salle de lavage? Avec l'ensemble laveuse-sécheuse à chargement frontal doté de l'IA de LG, fini les devinettes : il détecte la texture du tissu, les niveaux de saleté ou de graisse et la taille de la charge grâce à des capteurs intégrés alimentés par l'intelligence artificielle. La laveuse distribue ensuite automatiquement la quantité optimale de détergent grâce à la technologie eZDispenseMC pour lutter contre les taches saisonnières et garder la fraîcheur et la propreté des vêtements et du linge de maison.

Du placard à la cuisine, en passant par la buanderie, LG remplit sa mission de fournir des innovations pour une vie meilleure en cette période des Fêtes. LG a collaboré avec Pinterest pour déterminer les tendances de recherche sur Pinterest au Canada. Chaque mois, plus de 482 millions de personnes dans le monde utilisent Pinterest pour planifier les événements de leur vie et consultent la plateforme des mois à l'avance, ce qui permet à Pinterest d'avoir un aperçu précoce de ce qui sera bientôt tendance.

Vous pouvez consulter le rapport sur les tendances d'hiver 2023 de LG ici. Pour en savoir plus sur les dernières innovations de LG en matière d'électroménagers et pour effectuer un achat, visitez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 64 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.



