Que comptent faire les Québécois cet été? Résultats d'un nouveau sondage Léger pour le compte de Toyota

Plus du deux tiers (71 %) des Québécois sondés ont indiqué que la pandémie leur a redonné le goût des activités de plein air , tandis que 60 % estiment avoir redécouvert le plaisir des voyages à l'intérieur du pays . En fait, plus de la moitié (55 %) des Québécois prévoient faire un voyage en voiture cet été , ce qui est supérieur à la moyenne canadienne (49 %) et représente une augmentation de plus de 10 % par rapport à l' année dernière .

Des projets pour rester plus près de chez soi : les voyages en voiture ont la cote

Alors que 70 % des Québécois ont dû modifier leurs projets de vacances estivales en raison de la pandémie, et que huit Québécois sur dix (81 %) prévoient rester plus près de chez eux que d'habitude, près de la moitié (49 %) estiment que cet été est le moment idéal pour explorer le pays grâce à un voyage en voiture (dans le respect des mesures sanitaires en vigueur*). Parmi ceux qui prévoient faire une excursion en voiture, 58 % envisagent une courte balade d'une journée. En fait, 35 % ne prévoient s'éloigner que de 4 à 6 heures de leur domicile. Ceux qui prévoient une excursion en voiture ont hâte d'explorer de nouvelles villes (51 %) et de visiter un parc national (41 %).

Un plus grand engouement pour le plein air = de nouvelles activités en voiture, notamment des excursions plus écologiques

Avec leur nouvel engouement pour le plein air, les Québécois privilégient les destinations qui les rapprochent de la nature et les activités qui leur permettent de rester actifs. Selon le sondage, plus des deux tiers (67 %) des Québécois qui feront une excursion en voiture cet été prévoient faire de la randonnée, tandis que plus de la moitié (55 %) feront de la marche, de la course ou du patin à roues alignées, et 55 % prévoient faire du tourisme. De plus, 61 % prévoient pique-niquer et 54 % souhaitent faire un barbecue.

Avec cette flamme renouvelée pour la nature - ainsi que pour des destinations et des activités plus écologiques -, les Québécois ont indiqué qu'ils souhaitaient que le voyage lui-même soit aussi plus respectueux de l'environnement. Plus de la moitié (59 %) des Québécois se sentiraient mieux en optant pour un véhicule hybride en raison des avantages environnementaux.

La prudence reste de mise : 75 % continueront de porter un masque en public

Si les Québécois sont impatients de partir à l'aventure, ils ont quand même l'intention de rester prudents, et de respecter les restrictions en vigueur en matière de santé et de sécurité. Les trois quarts (75 %) des personnes qui envisagent de faire une excursion en voiture cet été continueront de porter un masque en public par mesure de sécurité supplémentaire. Ceux qui prévoient une excursion de plus d'une journée se rendront d'ailleurs dans des endroits plus isolés comme des sites de camping (37 %) ou des chalets (34 %).

Une passion commune pour les grands espaces… avec des différences régionales

Bien que les Canadiens d'un océan à l'autre partagent une passion commune pour le plein air, il existe également des différences régionales intéressantes en ce qui concerne nos préférences en matière d'excursions en voiture :

Les Québécois semblent être les plus attachés à leur voiture : plus de la moitié (58 %) regrettent ne pas avoir pu conduire plus souvent durant la pandémie et 67 % estiment que leur voiture fait partie de leur famille.





plus de la moitié (58 %) regrettent ne pas avoir pu conduire plus souvent durant la pandémie et 67 % estiment que leur voiture fait partie de leur famille. Les résidents de la Colombie-Britannique sont un peu plus enclins que les autres à faire des concessions en ce qui concerne leurs voyages : 79 % d'entre eux déclarent que la pandémie a modifié leurs projets de vacances et la grande majorité (89 %) envisage de passer l'été plus près de chez eux que d'habitude.





79 % d'entre eux déclarent que la pandémie a modifié leurs projets de vacances et la grande majorité (89 %) envisage de passer l'été plus près de chez eux que d'habitude. Les résidents de l' Alberta sont légèrement plus enclins à prendre la route , 61 % prévoyant faire un voyage en voiture cet été. Et, à l'instar du reste du pays, près de la moitié (48 %) des Albertains qui prévoient faire un voyage en voiture ont indiqué que le camping serait leur activité de plein air préférée.





, 61 % prévoyant faire un voyage en voiture cet été. Et, à l'instar du reste du pays, près de la moitié (48 %) des Albertains qui prévoient faire un voyage en voiture ont indiqué que le camping serait leur activité de plein air préférée. Relativement au même niveau que le reste du pays, les résidents de la Saskatchewan et du Manitoba sont de vrais férus de voyages en voiture : 35 % d'entre eux sont prêts à faire plus de 12 heures de route jusqu'à leur destination. Il n'est pas surprenant que près des deux tiers (63 %) des répondants de la Saskatchewan et du Manitoba considèrent le rendement énergétique comme la caractéristique la plus importante de leur voiture lorsqu'ils font une excursion estivale.





35 % d'entre eux sont prêts à faire plus de 12 heures de route jusqu'à leur destination. Il n'est pas surprenant que près des deux tiers (63 %) des répondants de la et du considèrent le rendement énergétique comme la caractéristique la plus importante de leur voiture lorsqu'ils font une excursion estivale. À peu près comme dans le reste du pays, les Ontariens sont ouverts à conduire un peu plus loin de leur domicile cet été , 35 % d'entre eux étant prêts à faire 7 heures de route ou plus.





, 35 % d'entre eux étant prêts à faire 7 heures de route ou plus. Les Canadiens de l'Atlantique se sentent le plus proches de la nature, la majorité d'entre eux ayant déclaré que la pandémie leur a permis d'aimer davantage le plein air (85 %) et les voyages à l'intérieur du pays (79 %).

« Il n'est pas étonnant que, plus d'un an après le début de la pandémie, les Québécois soient plus impatients que jamais de reprendre le volant et d'explorer notre beau pays dès qu'ils pourront le faire en toute sécurité », a déclaré Patrick Ryan, Directeur régional, opérations des concessionnaires, Toyota Canada. « Nous avons la chance de vivre dans un pays qui offre une abondance de routes panoramiques et d'aventures en plein air, et ce regain d'engouement des Québécois pour la nature est merveilleux. »

À propos de l'étude

Les conclusions présentées ici proviennent d'un récent sondage de Léger réalisé pour le compte de Toyota Canada. Une enquête en ligne auprès de 2 000 conducteurs canadiens âgés de 18 ans et plus, dont 476 Québécois, a été réalisée à l'aide du panel en ligne de Léger. La pondération a été utilisée pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète fidèlement la population adulte du Canada, selon les dernières données du recensement.

Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel Web dans ce cas). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 2 000 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

*L'objectif de cette étude était de mieux comprendre le point de vue des Canadiens à l'idée de faire un voyage en voiture l'été prochain. Étant donné l'étendue des restrictions mises en place à l'échelle du pays en raison de la pandémie de COVID-19, l'avertissement suivant a été fourni aux répondants dès le départ : Nous comprenons que chaque province respecte actuellement ses propres restrictions et directives relatives à la COVID-19. Ce sondage a pour seul but de mieux connaître les opinions et les perspectives des Canadiens pour les mois à venir. Par conséquent, lorsque vous répondez à des questions sur l'avenir, nous vous demandons d'imaginer un moment dans les mois à venir, en supposant que le gouvernement a levé les ordonnances et restrictions en place.

