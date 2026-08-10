Quatre week-ends de saveurs et de découvertes au parc Jean-Drapeau

Les Rendez-vous Gourmands sont de retour avec une formule bonifiée

MONTRÉAL, le 10 août 2026 /CNW/ -- Les Rendez-vous Gourmands, présentés par Loto-Québec, sont de retour au parc Jean-Drapeau pour une troisième édition, dans une formule renouvelée et bonifiée au cœur des Jardins des Floralies. Au menu : quatre week-ends thématiques en septembre portés par les chefs les plus inspirants de Montréal.

BBQ, inspirations du monde, petits plats à partager, cuisine festive et animation : chaque week-end est conçu comme une expérience de dégustation distincte autour d'un grand univers culinaire, où les chefs proposent des créations pensées pour surprendre et ravir les papilles.

L'événement présenté par Loto-Québec devient ainsi un parcours gourmand évolutif, qui se renouvelle d'un week-end à l'autre grâce à de nouveaux partenariats et à de nouveaux concepts créatifs :

4 au 7 septembre : Le Grand Grill, présenté par le parc Jean-Drapeau

Le Grand Grill, présenté par le parc Jean-Drapeau 11 au 13 septembre : 88, présenté par Asiasie

88, présenté par Asiasie 18 au 20 septembre : Oktoberfest de Montréal, présenté par Conviv

Oktoberfest de Montréal, présenté par Conviv 25 au 27 septembre : Oktoberfest de Montréal, présenté par Conviv

Le Grand Grill : l'événement signature présenté par le parc Jean-Drapeau

Le Grand Grill lance la programmation des Rendez-vous Gourmands en mettant de l'avant une expérience entièrement dédiée à la cuisson sur le feu et à l'art du BBQ. Plusieurs chefs montréalais y proposeront des créations exclusives, dont Jonathan Legris, Martin Juneau, Gilles Tolen, Martin Pechuan, Paul Harry Toussaint, Jermaine Wallace, Michel Childe.

Ayant connu un grand succès lors des éditions précédentes, le Passeport Gourmand y fera son grand retour, proposant une formule de dégustation qui donne accès à une sélection de créations exclusives de chefs. Le passeport permet de composer son parcours de dégustation et de découvrir différentes propositions culinaires tout au long du week-end.

Les Passeports Gourmands sont en vente dès maintenant sur parcjeandrapeau.com.

Une programmation culinaire signée par Tastet

Pendant les quatre jours du Grand Grill, la scène Les Découvertes Loto-Québec accueille une brochette de talents d'ici sous l'animation de Jean-Philippe Tastet, observateur aguerri de la gastronomie québécoise et voix bien connue du quotidien Le Devoir et de tastet.ca grâce à un tout nouveau partenariat. Ateliers, démonstrations et conversations culinaires se succèdent avec, entre autres, Simon Lachapelle, gagnant de la 15ᵉ saison de Les Chefs!, Anna Maria Vinci (Giajà, héritage sarde), Charlotte Maurin (Croquette), le duo Michel Lim et Michel Nguyen (MangeDansMonHood, La Belle Tonki), Karine Beauchamp (Restaurant de l'ITHQ), le chef Thierry-Tri Du-Boisclair (Regashi), le chef autodidacte et animateur culinaire Chef Oli et la mixologue Lori Chiaradia (Moccione), lauréate de la Bourse Les Chefs Relais & Châteaux 2025. Une programmation vivante signée par l'équipe Tastet qui donne la parole aux artisans qui façonnent la scène gastronomique montréalaise d'aujourd'hui.

« Loto-Québec est heureuse de présenter les Rendez-vous Gourmands du parc Jean-Drapeau cette année encore. Nous partageons avec les Rendez-vous la même volonté de rassembler les gens et de faire rayonner le talent d'ici. Nous invitons d'ailleurs le public à découvrir la cuisine de Jonathan Legris, chef du Casino de Montréal, qui prendra part au Grand Grill. Plusieurs délices glacés, préparés par nos équipes, seront également offerts au comptoir Pavillon 67 - Casino tout au long de l'événement », souligne Eric Meunier, directeur de l'engagement sociétal à Loto-Québec.

De nouveaux partenariats inspirants

Pour la première fois cette année, la programmation accueille de nouveaux partenaires déjà bien établis dans l'écosystème des événements de bouffe à Montréal : Asiasie, avec son approche créative et contemporaine des cuisines asiatiques, et la Conviv, qui est reconnue pour ses expériences festives et rassembleuses inspirées des grandes traditions culinaires et brassicoles.

Grâce à ses collaborations, les Rendez-vous Gourmands proposent cette année une programmation encore plus riche et variée, définitivement ancrée dans les tendances gourmandes actuelles à Montréal.

Les Rendez-vous Gourmands passent ainsi d'un rendez-vous concentré sur un seul week-end à une expérience étalée sur tout le mois de septembre, permettant aux visiteurs de revenir à plusieurs reprises pour découvrir de nouveaux menus, de nouveaux chefs et de nouvelles inspirations culinaires.

Les Jardins des Floralies : votre nouvelle destination gourmande

Avec l'arrivée de la Buvette des Floralies plus tôt cet été, les Jardins des Floralies renforcent leur rôle comme pôle d'activités et de découvertes culinaires au parc Jean-Drapeau, où se déploient désormais plusieurs expériences complémentaires au fil de la saison estivale.

Un événement rendu possible grâce à nos précieux partenaires

La tenue des Rendez-vous Gourmands est rendue possible grâce au soutien de Loto-Québec, présentateur officiel, ainsi qu'à la précieuse collaboration de La Presse et de Tastet, partenaires de l'événement.

Pour suivre l'horaire des activités et découvrir toutes les nouveautés de la programmation, rendez-vous sur le parcjeandrapeau.com.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : [email protected]