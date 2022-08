L'inflation force les consommateurs à resserrer la gestion de leurs finances et à penser d'abord à l'abordabilité

69 % des consommateurs s'attendent à ce que leurs dépenses liées au coût de la vie augmentent encore au cours des six prochains mois.

68 % des Canadiens sont dissuadés d'acheter des biens durables en raison de leurs prix élevés.

1 répondant sur 10 a l'intention d'explorer des solutions de rechange numériques.

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Les consommateurs à l'échelle du Canada se préparent à une longue période de pressions sur leurs finances, dans un contexte de préoccupations financières grandissantes (80 % des répondants) et de faible confiance économique (63 % des répondants), révèle le plus récent indice d'EY de l'évolution des habitudes des consommateurs. Plus de la moitié des ménages prévoient que leurs dépenses liées au coût de la vie continueront d'augmenter, alors que les préoccupations à l'égard des finances personnelles touchent tous les niveaux de revenus, qu'ils soient faibles (87 %), moyens (77 %) ou élevés (64 %).

« Freinés par l'inflation, les consommateurs retrouvent les comportements qu'ils avaient adoptés durant la pandémie et pensent d'abord à économiser plutôt qu'à dépenser », explique Daniel Baer, leader, Commerce de détail chez EY Canada. « Cette tendance à restreindre les dépenses non essentielles et à chercher des solutions de remplacement plus durables représente un véritable défi pour les détaillants de mode éphémère. »

Réduire les coûts en consommant de façon consciente

La hausse du coût de la vie incite les consommateurs à trouver de nouvelles façons de consommer consciemment, soit en réparant leurs biens au lieu de les remplacer (69 %), en achetant des produits d'occasion (25 %) et en réduisant leur quantité d'aliments gaspillés ou mis au rebut (85 %).

En outre, 72 % des répondants affirment ne plus sentir le besoin de suivre les tendances de la mode saisonnière et plus de la moitié des répondants disent se sentir mieux dans leur peau et moins compter sur les produits de beauté et les cosmétiques pour renforcer leur confiance, une hausse par rapport à 48 % des répondants en octobre 2021.

Nouveaux produits et nouvelles expériences éveillent un nouvel intérêt

Un nombre encore faible mais croissant de Canadiens souhaitent explorer les expériences numériques et technologiques émergentes. Près de un consommateur sur dix a utilisé des monnaies numériques, fait l'expérience du métavers ou acheté un produit virtuel, tendance principalement associée aux consommateurs plus jeunes et plus nantis.

« De nouvelles formes de produits et de services numériques offrent aux entreprises des possibilités d'investir dans des canaux émergents afin de différencier l'expérience associée à leur marque, d'innover et de recueillir plus de données sur les consommateurs », explique Daniel Baer. « Il faut toutefois garder à l'esprit que plus le monde numérique s'étend, plus les consommateurs deviennent prudents quand vient le temps de communiquer leurs renseignements personnels.

« Les entreprises devraient incorporer l'innovation durable et la protection des données aux fondements de leurs stratégies pour montrer aux consommateurs qu'elles utilisent leurs renseignements personnels de manière responsable pour tirer des avantages concrets », ajoute Daniel Baer.

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur l'indice d'EY de l'évolution des habitudes des consommateurs.

Renseignements: veuillez communiquer avec : Dina Elshurafa, [email protected], 416 941 1818