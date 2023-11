TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Pour marquer le Mois de la littératie financière en novembre, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) présente quatre recommandations que les Ontariens et Ontariennes devraient suivre avant de prendre des décisions financières importantes.

« Il importe plus que jamais de dépenser et d'investir intelligemment. Les possibilités sont là, les consommateurs n'ont qu'à en profiter », déclare Stuart Wilkinson, directeur général, protection des consommateurs, à l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF). « En ce Mois de la littératie financière, nous encourageons tous les Ontariens et Ontariennes à consulter les ressources disponibles sur notre site Web et à en apprendre davantage sur les différentes façons de protéger et de faire fructifier leurs finances personnelles. Nous sommes convaincus qu'investir du temps aujourd'hui pourrait mener à de meilleures décisions et à de possibles économies demain. »

Les Ontariens et Ontariennes doivent régulièrement prendre d'importantes décisions financières personnelles, susceptibles d'avoir une incidence sur leurs économies. Or, selon un récent sondage de l'ARSF, ils n'explorent pas toujours toutes les options qui s'offrent à eux en matière de conseils financiers.

Il ressort du sondage que les sources de conseils financiers les plus utilisées sont, dans l'ordre, le bouche-à-oreille (40 %) et Internet (35 %).

Une étude de l'ARSF a également révélé qu'il était possible que les consommateurs ne consacrent pas suffisamment de temps à la prise de décisions financières importantes :

Près de 40 % des personnes interrogées consacrent plus de temps à planifier leurs vacances qu'à comprendre leur prêt hypothécaire.

50 % des personnes interrogées ont consacré plus de temps au choix de leur dernier téléphone cellulaire qu'à celui de leur fournisseur de services financiers.

Seuls 30 % des Ontariens s'efforcent de trouver les tarifs d'assurance automobile les plus bas.

Six personnes sur dix ayant un prêt hypothécaire privé n'ont pas de stratégie de sortie pour passer à un prêt hypothécaire traditionnel.

Près de 50 % des personnes interrogées en savent plus sur leur émission de télévision préférée que sur les rouages de leur régime de retraite.

« Toutes les décisions financières comptent », affirme M. Wilkinson. « La prise de décisions financières importantes peut être un processus complexe et intimidant, mais l'ARSF est là pour aider les Ontariens et les Ontariennes à faire ces choix. Un consommateur informé est un consommateur capable de prendre les bonnes décisions. »

Quatre conseils pour accroître votre littératie financière :

Vous travaillez avec un courtier hypothécaire? Vérifiez son permis d'exercice et posez des questions pour comprendre l'incidence du prêt hypothécaire qu'il vous recommande sur votre situation financière.



Vous envisagez de contracter un prêt hypothécaire privé? Élaborez une stratégie de sortie. Les prêts hypothécaires privés peuvent être une option pour certains consommateurs, notamment ceux qui ne sont pas admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Mais il faut se rappeler qu'ils peuvent être assortis de modalités très différentes et devraient être une solution provisoire, et non un choix à long terme.



Vous vous apprêtez à souscrire ou renouveler une assurance automobile? Faites jouer la concurrence. Au moment de renouveler votre police d'assurance automobile, comparez les offres pour choisir la police et la couverture les plus adaptées à vos besoins.



Vous travaillez avec un conseiller ou un planificateur financier? Posez les bonnes questions. Demandez-lui quels titres de compétence il ou elle possède et quels organismes d'accréditation les lui ont accordés. Pour utiliser le titre de planificateur financier ou de conseiller financier en Ontario , une personne doit détenir un titre de compétence délivré par un organisme d'accréditation approuvé par l'ARSF. Ce titre signifie qu'elle a obtenu le niveau d'éducation minimum exigé et sera tenue responsable de sa conduite.

Afin de promouvoir la littératie financière en Ontario, l'ARSF accepte actuellement les demandes de subvention de la part d'organisations souhaitant lancer des initiatives d'éducation des consommateurs ou mener des recherches sur la littératie financière ou la sensibilisation aux questions financières.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous.

Pour en savoir plus www.fsrao.ca.

