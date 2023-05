Quatre personnalités du Québec honorées pour leur carrière

QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Quatre personnalités ont été honorées pour leur carrière et leur participation au dynamisme de la région lors du gala des Grands Québécois, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Ainsi, M. Yves Jacques, M. Jean St-Gelais, le Pr Jacques Simard et la Dre Christine Houde ont été intronisés à l'Académie des Grands Québécois, auprès de 114 autres membres qui ont, eux aussi, fait briller la région de la Capitale-Nationale.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, était présent pour féliciter ces personnes exceptionnelles. Il a célébré les grandes réalisations de ces ressources professionnelles de haut niveau et les retombées positives de leur carrière sur la région de la Capitale-Nationale. Il a également souligné l'importance, pour le Secrétariat à la Capitale-Nationale, de soutenir des événements de reconnaissance comme celui-ci, qui constituent une occasion unique de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui s'illustrent, au bénéfice de la communauté. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il a remis en mains propres le Prix des sciences au professeur Jacques Simard.

« Je félicite chaleureusement MM. Yves Jacques, Jean St-Gelais et Jacques Simard ainsi que Mme Christine Houde pour leur expertise de haut niveau et pour toute la passion mise dans leur profession. Ils se sont illustrés dans leur domaine respectif et ont su gravir des sommets. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

de la Capitale-Nationale

L'Académie des Grands Québécois a été créée, en 1989, par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

Les quatre lauréats sont honorés dans des catégories distinctes :

Grand Québécois, secteur culturel : M. Yves Jacques;



Grand Québécois, secteur économique : M. Jean St-Gelais ;

;

Grand Québécois, secteur des sciences : le Pr Jacques Simard;

Jacques Simard;

Grande Québécoise, secteur social : la D re Christine Houde.

Christine Houde. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale soutient financièrement des initiatives de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec par le Programme d'appui aux actions régionales.

Les Grands Québécois 2023

