Quatre organisations de Calgary reçoivent du financement afin d'aider des vétérans à trouver un logement et un emploi

L'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance, la Legacy Place Society, la Prospect Human Services Society et The Mustard Seed reçoivent du soutien financier d'Anciens Combattants Canada.

CALGARY, le 27 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé le financement de quatre organisations de Calgary qui travaillent avec des vétérans sur des enjeux comme les logements de transition et l'emploi. Les quatre bénéficiaires de financement comprennent l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance, la Legacy Place Society, The Mustard Seed et la Prospect Human Services Society.

L'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance utilisera ces sommes pour son projet nommé « Prêt pour zéro Canada », qui mettra à l'essai une approche communautaire afin de mettre fin à l'itinérance des vétérans au Canada.

La Legacy Place Society fournira des logements de transition aux vétérans et elle mènera des recherches sur la valeur des logements de transition pour améliorer le bien-être des vétérans en situation de crise.

The Mustard Seed établira un partenariat avec Homes for Heroes afin de créer un village de petites maisons indépendantes dans la région de Calgary pour les vétérans sans abri. Ce programme aidera ces vétérans à sortir de l'itinérance et à acquérir une indépendance afin de trouver un logement permanent.

La Prospect Human Services Society améliorera le programme Forces@Work, qui garantit aux vétérans et aux membres de leur famille une transition efficace vers le marché du travail après le service militaire.

Le gouvernement du Canada fournit trois millions de dollars par année aux organisations de l'ensemble du Canada au moyen du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. En 2018 et en 2019, au total, quarante-trois organisations ont reçu du financement afin de régler les questions touchant les vétérans, comme la santé mentale, la transition du service militaire à la vie civile, l'embauche des vétérans et plus encore.

« Le travail important de ces quatre organisations est vital pour les vétérans sans abri et à risque, ici à Calgary. Nous sommes fiers de fournir ce financement et nous espérons que les idées novatrices et le bon travail accompli auront des répercussions dans l'ensemble du Canada. L'itinérance des vétérans est tout simplement inacceptable. Un vétéran sans abri sera toujours un de trop. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« L'itinérance des vétérans au Canada requiert une réponse urgente et immédiate. Grâce à cet investissement, l'Alliance commencera immédiatement à travailler afin de mettre fin à l'itinérance des vétérans dans jusqu'à cinq communautés, au moyen d'un modèle communautaire qui s'est révélé efficace aux États-Unis et qui peut rapidement être adapté à n'importe quelle ville canadienne. »

Tim Richter, président et chef de la direction, Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance

« Nous sommes très reconnaissants à Anciens Combattants Canada pour leur soutien qui permettra à la Legacy Place Society d'améliorer et de maintenir ses services au sein des maisons de transition. Le financement nous offre également la possibilité incroyable de travailler avec l'ensemble de la communauté, au service des vétérans en Alberta, afin d'accroître nos connaissances sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour mieux aider les vétérans et leur famille à renforcer leur résilience et à créer leur héritage. »

Guy Rook, surintendant (à la retraite), Gendarmerie royale du Canada et directeur, Conseil de la Legacy Place Society

« Nous sommes reconnaissants de l'engagement financier d'Anciens Combattants visant à appuyer les programmes de The Mustard Seed destinés à ces vétérans vulnérables. Il s'agit d'un magnifique exemple de collaboration afin de répondre à un besoin urgent. The Mustard Seed est résolu à favoriser le bien-être et l'espoir de ces hommes et femmes dans le besoin. »

Stephen Wile, chef de la direction, The Mustard Seed

« La société a aidé des centaines de vétérans et leur famille à effectuer la transition vers le marché du travail civil en leur trouvant un emploi possédant un niveau semblable ou supérieur de responsabilité et de rémunération. Nous sommes reconnaissants pour ce financement d'ACC qui nous permettra de poursuivre ce travail essentiel à l'intention de ceux qui ont fait passer le service au pays avant tout. »

Major (à la retraite) David S. Blackburn, directeur de Military Employment Services, Prospect Human Services Society

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille soutient les initiatives novatrices et les projets de recherche conçus pour améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

En 2017, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement dans le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. En 2018 et en 2019, Anciens Combattants Canada a fourni du financement pour quarante-trois projets conçus pour améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

