MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Malgré l'impact de la COVID-19 sur la compétitivité et la croissance canadienne, les investissements réalisés par SCALE AI au cours de la dernière année ont été rien de moins que remarquables. Représentant des investissements de 35 M$, les quatre projets dévoilés aujourd'hui portent le nombre total de projets annoncés à plus de 150, représentant plus de 200 M$ investis dans des projets d'intelligence artificielle (IA) portés par l'industrie, des initiatives de formation et des programmes d'accélération.

« L'intelligence artificielle transforme nos façons de vivre, de travailler et de faire des affaires. Scale AI exploite cet avantage concurrentiel en faisant progresser des projets novateurs et collaboratifs, comme ceux annoncés aujourd'hui. L'objectif ici est de créer une chaîne d'approvisionnement plus résiliente, tout en renforçant le leadership mondial du Canada en matière d'intelligence artificielle, a déclaré le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne. Je suis heureux de voir que Scale AI appuie des entreprises qui veulent tirer profit de cette nouvelle technologie de manière responsable et pour le bien des Canadiens. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Elisabeth Brière, secrétaire parlementaire du ministre du Développement économique et des Langues officielles, se sont réunies aujourd'hui en son nom pour marquer cette étape importante et souligner l'impact de ces projets pour les Canadiens partout au pays.

« La Supergrappe Scale AI du Canada accélère l'adoption de l'intelligence artificielle de pointe pour aider les entreprises à se démarquer sur la scène internationale », a déclaré la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau. « Pour nous, il est clair que le leadership du Canada en matière d'IA peut avoir un effet positif sur notre reprise économique dans tous les secteurs. Scale AI sert de point de ralliement pour les grandes entreprises, les entreprises en démarrage innovatrices et les chercheurs. Elle vise à établir une chaîne d'approvisionnement plus concurrentielle qui met à profit des solutions d'IA et crée de bons emplois pour les Canadiens. »

« Quelle joie de voir des partenaires de tous les coins du pays s'unir en si grand nombre sous la gouverne de Scale AI au profit des Canadiens d'un océan à l'autre, a déclaré la secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des langues officielles, Élisabeth Brière. Nous voyons avec les projets annoncés aujourd'hui que l'intelligence artificielle n'est pas seulement pour les grands centres urbains, elle peut aussi être mise à profit par des entreprises de toutes tailles dans tous les secteurs de l'économie. »

« Dans les derniers mois, la pertinence stratégique des chaînes d'approvisionnement s'est révélée plus importante que jamais », soutient Julien Billot, directeur général de SCALE AI. « L'intelligence artificielle a démontré sa valeur pour garantir la stabilité et l'efficience des approvisionnements. Les projets portés par le secteur privé et dans lesquels SCALE AI investit témoignent de la transformation technologique en cours au Canada. Ces projets soulignent également le fort potentiel de ce secteur pour guider la reprise économique vers une croissance durable. Bien entendu, le travail de SCALE AI pour renforcer l'écosystème de l'IA au Canada ne fait que commencer. »

Hélène Desmarais, co-présidente du conseil d'administration de SCALE AI, ajoute : « Les premières entreprises dans lesquelles nous avons investi constatent aujourd'hui les avantages évidents de l'IA. Alors que l'ensemble de la communauté d'affaires a le regard tourné sur la relance économique, j'ai la conviction que l'IA sera stratégiquement positionnée pour accélérer le retour à une croissance durable. En tant que pôle d'innovation, SCALE AI a su créer des liens entre les parties prenantes et éliminer les obstacles qui pourraient freiner l'adoption de l'IA au Canada. SCALE AI est un exemple de l'innovation canadienne en action et démontre la valeur du programme des supergrappes pour créer des écosystèmes compétitifs et de calibre mondial. »

Quatre nouveaux projets représentant 35 M$ en investissements

Du perfectionnement de la chaîne d'approvisionnement en temps réel dans le secteur des pâtes et papiers à l'allocation optimisée des ressources cliniques basée sur les données, ces projets reflètent les possibilités infinies de notre écosystème.

→ Un jumeau numérique en IA à Sherbrooke Partenaires : Produits Kruger, BCG, Osedea, Dataperformers, Polytechnique Montréal, Université Laval Contribution de SCALE AI : 6,7 millions $ Investissement total : 25,5 millions $ Produits Kruger a construit une nouvelle usine de fabrication à Sherbrooke, Québec, afin de renforcer sa position sur le marché des produits de papier tissu et des serviettes de qualité supérieure en Amérique du Nord. Sur la base de données mises à jour en temps réel, le projet recréera virtuellement l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'usine, en ajoutant un ensemble intégré de capacités d'IA prédictives et prescriptives. Cela permettra d'améliorer les opérations clés, de l'approvisionnement à l'expédition aux clients en passant par le traitement, afin de stimuler les revenus, l'efficacité et l'agilité. Dino Bianco, Chef de la direction, Produits Kruger : « L'intention stratégique est de placer notre usine de Sherbrooke à l'avant-garde avant de déployer les nouvelles capacités d'IA dans tout le réseau de Kruger, et d'en faire une référence mondiale pour l'adoption de l'IA dans les industries des pâtes et papiers et de la fabrication. » → Planogramme d'optimisation Partenaires : Canadian Tire, Ivado Labs, Spacefile International Corp. Contribution de SCALE AI : 2,2 millions $ Investissement total : 5 millions $ Canadian Tire est l'un des plus grands détaillants du pays, avec plus de 500 magasins au pays. Avec un assortiment unique et diversifié de produits dans les catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage, Canadian Tire offre aux Canadiens des articles pour la vie ici. Grâce à l'IA, un planogramme personnalisé permettra l'optimisation du placement de chaque produit dans les rayons de chaque succursale, offrant des solutions d'approvisionnement efficaces pour chaque magasin Canadian Tire en fonction des comportements des clients, grâce à l'utilisation de données en temps réel. James Ryan, vice-président principal, Ventes et opérations en magasin : « Les assortiments disponibles dans les magasins Canadian Tire sont adaptés aux besoins de chaque communauté, et ce projet permet à nos marchands associés de mieux répondre à la dynamique des marchés locaux, à la saisonnalité et à l'espace disponible en magasin. Grâce à l'intelligence artificielle, nous utiliserons les données pour améliorer nos capacités de marchandisage et, surtout, l'expérience de magasinage de nos clients. » → Optimisation du transport Partenaires : Kemira et Global Attributes Contribution de SCALE AI : 1,1 million $ Investissement total : 2,3 millions $ Kemira est un leader mondial des solutions chimiques durables pour les industries consommant beaucoup d'eau. Elle fournit les produits et l'expertise les mieux adaptés pour améliorer la qualité des produits, les processus et l'efficacité des ressources de ses clients. L'accent est mis sur les pâtes et papiers, le traitement de l'eau ainsi que le pétrole et le gaz. Pour les clients de Kemira, le moindre délai peut provoquer un arrêt de service, causant des pertes énormes en termes de productivité. La solution basée sur l'IA utilisera les données pour optimiser le transport grâce à une programmation mixte en nombres entiers. Serge Hudon, gestionnaire de projet, innovation, intégration, formation : « Ce projet se concentre sur l'optimisation des itinéraires de transport et la réduction des coûts. L'IA permet à la solution de sélectionner la combinaison optimale d'itinéraires après une évaluation exhaustive de toutes les options possibles, tout en tenant compte d'une grande variété de facteurs, tels que les heures de conduite, la compatibilité des matériaux, les heures d'ouverture et même les travaux routiers, tout au long du parcours. » → Optimisation du parcours de soins des patients Partenaires : MCI Onehealth Technologies Inc., Polyclinic, Altima Dental et Khure Health Contribution de SCALE AI : 800K $ Investissement total : 1,8 million $ MCI OneHealth est l'un des plus important réseau de services de premiers soins basés sur la technologie au Canada, desservant plus de 850 000 patients chaque année, le réseau travaille en étroite collaboration avec le milieu hospitalier et les fournisseurs technologiques vers une vision de meilleurs soins fondée sur les données. Ce projet permettra de créer une solution en IA afin d'optimiser le parcours de soins du patient entre les visites virtuelles, en personne et chez les spécialistes. Saleema Khimji, Directeur général de l'innovation, MCI Onehealth: « Lorsque nous avons une vue d'ensemble des pratiques et des réseaux communautaires, nous découvrons de nombreuses possibilités d'améliorer la logistique du parcours de soins du patient. Grâce à cette solution, nous cherchons à offrir de meilleurs soins à nos patients et à promouvoir un modèle holistique pour une prestation de soins de santé plus intégrée, personnalisée et rentable. »

À propos de SCALE AI ( SCALEAI.ca )

Supergrappe canadienne spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale.

Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte près de 120 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des programmes visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, l'émergence des futurs fleurons du secteur, ainsi que le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

SOURCE Scale AI

Renseignements: Source : Isabelle Turcotte, vice-présidente, communication et marketing, SCALE AI; Contact : Justin Meloche, [email protected] | 514-995-9704

Liens connexes

https://scaleai.ca/