Quatre Canadiens nommés dans l'équipe de tennis en fauteuil roulant pour les Jeux parapanaméricains de Lima 2019

Lima 2019 marque l'introduction au programme des Jeux parapanaméricains de la catégorie quad en tennis en fauteuil roulant. Il s'agit d'une catégorie mixte pour les athlètes qui ont des handicaps aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. Les Canadiens Rob Shaw et Mitch McIntyre font partie des premiers joueurs qui concourront dans cette catégorie aux Jeux parapanaméricains.

Shaw est le membre de l'équipe canadienne de tennis en fauteuil roulant le mieux classé au niveau mondial où il pointe au huitième rang. De plus, il est le champion canadien en simple en titre dans la catégorie quad. Il s'est taillé une place dans le top 10 pour la première fois en 2018 lorsqu'il a atteint la finale la plus importante de sa carrière en sol canadien, celle de la Classique Birmingham de l'ITF. À ce jour, sa fiche pour l'année 2019 est de 18-5, y compris trois titres de l'ITF.

« Il y a quatre ans, j'ai été choisi comme porteur de flambeau pour les Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, et je n'aurais jamais imaginé que je participerais quatre ans plus tard aux Jeux parapanaméricains », déclare Shaw. « Ma qualification pour les Jeux de Lima est ma plus grande réalisation en carrière à ce jour, et je suis impatient de représenter le Canada à mes premiers Jeux multisports. »

Concourant également dans la catégorie quad, McIntyre occupe actuellement le 27e rang mondial en simple, un record en carrière. Shaw et McIntyre, qui ont tous les deux aidé le Canada à obtenir une sixième place à la Coupe du monde par équipe plus tôt cette année, disputeront le tournoi en simple et uniront leurs forces pour le double s'il y a assez d'équipes pour tenir un tournoi.

Deux athlètes prendront part au tournoi masculin à Lima. Il s'agit de Thomas Venos et Jonathan Tremblay. À 20 ans, Venos, le plus jeune du groupe, connaît une ascension constante depuis ses débuts dans ce sport il y a moins de quatre ans. Il est actuellement le numéro un au Canada et occupe la 111e place du classement mondial. Il a récemment aidé l'Université de l'Alabama à remporter le titre du championnat national.

« Je suis heureux et honoré de ma qualification et de ma sélection en vue de concourir pour le Canada aux prochains Jeux parapanaméricains qui se tiendront à Lima », affirme Venos. « Ce sera ma première participation à un événement de cette envergure, où le tennis n'est pas le principal sport au programme, mais figure plutôt parmi plusieurs autres sports. La compétition sera formidable, et je suis impatient d'y prendre part. Allez Équipe Canada! »

Pour sa part, Tremblay occupe le 180e rang mondial. Venos et Tremblay disputeront tous les deux le tournoi en simple et feront équipe pour le double masculin.

Shaw et Venos se sont tous les deux qualifiés pour Lima sur la base de leur classement mondial au 8 juillet, tandis que McIntyre et Tremblay se sont chacun vu attribuer une des places sur invitation de la Commission bipartite de la Fédération internationale de tennis.

« J'adresse toutes mes félicitations à nos joueurs de tennis en fauteuil roulant et leur souhaite la bienvenue dans l'équipe canadienne! », déclare Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne pour les Jeux de Lima 2019. « Je suis très heureuse d'accueillir quatre athlètes qui vivront leurs premiers Jeux multisports et je suis impatiente de vous soutenir dans votre parcours aux Jeux. Vous avez mérité votre place pour représenter le Canada sur le court et j'espère que vous vivrez une merveilleuse expérience! »

À Lima, l'action en tennis en fauteuil roulant commencera le 24 août avec le simple masculin et prendra fin le 30 août avec la finale du simple quad.

« Félicitations à Rob, Mitch, Thomas et Jonathan de leur qualification en vue de représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains à Lima », indique Kai Schrameyer, entraîneur national, Tennis Canada. « C'est une formidable occasion de vivre l'expérience des Jeux multisports tout en concourant pour une place sur le podium. L'équipe est ravie à l'idée de concourir sur le court à Lima et s'entraîne sans relâche afin d'être prête, le moment venu. »

NOM VILLE NATALE ÂGE À LIMA CATÉGORIE Mitch McIntyre Vancouver, C.-B. 34 ans Quad Rob Shaw North Bay, Ont. 29 ans Quad Jonathan Tremblay Saint-Félix-de-Valois, QC 47 ans Hommes Thomas Venos Anmore, C.-B. 20 ans Hommes

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019, qui se dérouleront du 23 août au 1er septembre au Pérou, devraient surpasser ceux de Toronto 2015 qui ont été les plus imposants organisés jusqu'ici. On prévoit une participation record de 1 850 athlètes à ces Jeux. Le Canada sera représenté par une équipe d'environ 152 athlètes et partenaires de compétition dans 13 sports. Le Comité paralympique canadien dévoilera l'équipe complète officielle d'ici la fin du mois.

