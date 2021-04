Plus de choix, plus de simplicité Pour commander leurs plats favoris, les clients n'ont qu'à se rendre sur la plateforme de commande en ligne de l'une des marques participantes ou sur le site du partenaire de livraison de leur choix. Leur commande sera ensuite transférée directement à la cuisine de MALGAM pour y être préparée. Le concept de MALGAM se décline ainsi en deux volets, la livraison et les commandes pour emporter. Les clients qui commandent en ligne peuvent donc choisir d'aller, soit chercher leur commande dans l'un des casiers numérotés à la centrale bouffe, soit de se faire livrer leur repas. Les livraisons se font avec les voitures hybrides de MALGAM La centrale bouffe ou par un partenaire de livraison. Un comptoir est aussi disponible sur place pour commander son menu préféré pour emporter parmi les marques participantes.

St-Hubert, expert de la livraison depuis 70 ans

Au début des années 1950, les fondateurs de St-Hubert ont compris rapidement l'importance d'un service de livraison efficace. Tout le monde connaît d'ailleurs le légendaire slogan, Dring Dring Dring que désirez-vous? Pout Pout Pout St-Hubert BBQ!, qui fait référence à la facilité de commander et à l'efficacité de la livraison. Il n'est donc pas étonnant que le concept MALGAM La centrale bouffe soit directement aligné, lui aussi, sur ce service. Les clients bénéficient ainsi d'une plus grande variété de menus et de livraisons plus rapides dans des secteurs moins bien desservis. Le partenariat avec les restaurants Harvey's et New York Fries, qui comme St-Hubert font partie du groupe RECIPE, s'est fait naturellement et l'ajout de la marque réputée et reconnue Sushi Taxi vient apporter un complément intéressant à la variété de l'offre. Aussi, dans le but d'améliorer l'expérience employé et l'expérience client, St-Hubert a investi pour développer de nouveaux outils technologiques avec l'arrivée de MALGAM.

Inspiré des restos de quartier

Avec son décor au style rétro développé par Sid Lee Architecture, le concept MALGAM mise sur une ambiance épurée mariant habilement les couleurs et les textures, à la manière de l'ambiance chaleureuse que l'on retrouve dans les cafés, les bars et les restaurants de quartier. Dans le contexte de la reprise économique, l'implantation de MALGAM représente un investissement de 2 millions de dollars et a permis de créer 50 nouveaux emplois pour poursuivre l'engagement de St-Hubert envers les communautés d'ici, tout en contribuant au dynamisme des milieux de vie des quartiers centraux.

Citations

« Nous sommes extrêmement fiers de présenter notre tout nouveau concept inspiré des cuisines fantômes MALGAM La centrale bouffe ! Ceci nous permettra d'offrir à notre fidèle clientèle, dans un même lieu, une grande variété de repas rapides et de qualité à consommer au travail, chez soi ou à emporter. Chez St-Hubert, nous innovons depuis 70 ans pour offrir le meilleur à nos clients et nous sommes persuadés que ce projet novateur contribuera à façonner le monde de la restauration de demain. Les clients pourront désormais accéder plus facilement à leurs classiques St-Hubert favoris ou découvrir les menus variés de Harvey's, de New York Fries et de notre nouveau et réputé partenaire, Sushi Taxi. Nous désirons que ce nouveau concept grandisse et nous prévoyons ouvrir d'autres MALGAM La centrale bouffe dans les 18 prochains mois. »

- Richard Scofield, président, Groupe St-Hubert,

« L'ensemble des équipes des 21 succursales québécoises du Groupe Sushi Taxi est fier de s'associer à une marque aussi emblématique que St-Hubert avec ce partenariat visionnaire et ambitieux. Ce nouveau concept de livraison et de repas pour emporter s'aligne directement à notre ambition de toujours mieux servir nos clients au quotidien. Ce projet rassemble aussi tous les ingrédients de l'ADN de Sushi Taxi, soit la créativité en cuisine, la passion de nos équipes et l'engagement sur le territoire. Nous sommes donc heureux de continuer le développement de notre marque tout en faisant savourez et découvrir le bien-être de la voluptueuse expérience Sushi Taxi. »

- Emmanuel Thieblin, président, Groupe Sushi Taxi.

À propos de Groupe St-Hubert

Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés répartis au sein de deux divisions : la restauration et l'alimentation. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui 125 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 28 millions de repas annuellement. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires, entre autres sous la marque St-Hubert, mais aussi sous d'autres marques de restaurants : sauces, soupes, côtes levées, tourtières et pâtés. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

À propos du Groupe Sushi Taxi

Depuis 2000, le groupe Sushi Taxi compose avec passion et créativité ses recettes uniques. Composé d'une équipe dynamique et engagée, Sushi Taxi anime les cuisines de 21 succursales à travers le Québec. Son ambition est d'émerveiller ses clients par les saveurs et l'originalité de ses menus tout en assurant un maximum de bien-être et de convivialité avec une expérience client(e) toujours plus aboutie. Grâce à son service de livraison à domicile et de repas pour emporter en succursales, le groupe Sushi Taxi poursuit son développement en ouvrant de nouvelles capacités de franchises à travers le Québec. Pour en savoir plus : sushitaxi.ca

SOURCE Groupe St-Hubert

