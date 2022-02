Sandrine Hamel et Alex Massie avaient fait partie de l'équipe paralympique en 2018, tandis que Lisa DeJong et Tyler Turner feront leurs débuts aux Jeux paralympiques après une percée remarquée sur la scène internationale au cours de la dernière année.

Plus récemment, le quatuor a réalisé la meilleure performance du pays aux championnats du monde le mois dernier. En effet, le groupe est rentré au pays avec huit médailles -- trois d'or, trois d'argent et deux de bronze -- récoltées aux Championnats du monde des parasports de neige qui se sont tenus à Lillehammer, en Norvège. Il a notamment raflé la victoire aux premières épreuves féminines et masculines par équipe. Les membres de l'équipe concourront à un dernier événement avant de s'envoler pour Beijing. Il s'agit de la Coupe du monde Big White qui se déroulera en Colombie-Britannique, les 11 et 12 février.

« Notre équipe de parasnowboard continue de consolider sa place parmi l'élite mondiale », déclare Dustin Heise, directeur général de Canada Snowboard. « Ces athlètes ont progressé grâce à leur dévouement et à leur persévérance pour devenir des prétendants sérieux aux médailles dans toutes les épreuves auxquelles ils participent. Ils ont chacun une personnalité et une histoire incroyables et sont d'excellents ambassadeurs du Canada, de Canada Snowboard et des valeurs qui nous animent. Nous ne saurions être plus fiers de les voir représenter le Canada et montrer leur talent au monde entier. Ils sont une véritable source d'inspiration, et ils auront l'occasion d'écrire une page d'histoire en tant que premier contingent canadien à remporter une médaille paralympique en parasnowboard. »

Hamel, qui concourt chez les femmes dans la catégorie LL2, a connu des débuts paralympiques impressionnants à Pyeongchang, avec deux cinquièmes places. Depuis lors, l'athlète de 24 ans est une étoile montante qui s'est fermement imposée comme une prétendante sérieuse au podium lors des Championnats du monde de 2019 où elle a récolté deux médailles d'argent avant de décrocher une médaille d'or par équipe et une médaille de bronze en banked slalom à l'édition 2022.

« Nous avons vraiment travaillé très fort, et avec la COVID-19, cela a été tout un défi », raconte Hamel. « Mais nous avons de la chance d'être Canadiens, car nous avons accès à un environnement d'entraînement stimulant ici, au pays. Nous sommes très reconnaissants des efforts déployés par tous les entraîneurs et membres du personnel de Canada Snowboard pour nous permettre de nous entraîner. Nous éprouvons également beaucoup de gratitude envers les membres de notre famille et nos amis qui nous soutiennent ; cela fait une grande différence pour nous. »

L'ascension rapide de DeJong dans le sport lui a permis de faire ses débuts sur la scène internationale cette saison. Âgée de 32 ans, cette athlète qui pratique le snowboard au niveau récréatif depuis l'enfance a découvert le parasnowboard il y a quelques années à peine. Elle est devenue membre de l'équipe canadienne de la prochaine génération en 2020. Cependant, en raison du nombre réduit de compétitions, DeJong n'a pu participer à un événement de la Coupe du monde qu'à la fin 2021. Elle avait déjà prouvé qu'elle avait sa place sur la scène internationale en remportant deux médailles d'argent individuelles, ainsi que l'or à l'épreuve féminine par équipe en joignant ses forces à celles de Hamel, aux Championnats du monde. Tout comme Hamel, DeJong concourt dans la catégorie LL2.

« Ce fut tout un parcours pour arriver jusqu'ici, explique DeJong. Il a fallu beaucoup de sacrifices de ma part et surtout de la part de ma famille pour en arriver là. C'est tellement gratifiant de me réveiller chaque jour et de faire ce que j'aime, et le fait que mes filles puissent voir ça est tout simplement génial ! »

Tout comme DeJong, Turner est un nouveau venu dans le monde du parasnowboard. Cependant, il a fait des vagues aux quelques événements auxquels il a pris part à ce jour. L'athlète de 33 ans a remporté la victoire à sa première course en Coupe du monde à Colere, en Italie, en avril 2021 avant de mettre la main sur le titre de champion du monde il y a moins d'un an en gagnant la première médaille d'or du Canada aux Championnats du monde des parasports de neige en janvier, dans la catégorie LL1 en snowboard cross. Il a ajouté à son palmarès une autre médaille d'or à l'épreuve par équipe, ainsi qu'une médaille de bronze en banked slalom.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de représenter le Canada aux Jeux paralympiques », indique Turner. « Il m'a fallu quatre longues années pour y arriver, non seulement en m'entraînant afin d'atteindre le niveau nécessaire, mais j'ai réappris à marcher il y a quatre ans à peine. Je suis plus que fier de ce que j'ai accompli en quatre ans ! J'espère que je serai au sommet de ma forme afin de monter sur le podium à Beijing. »

À 26 ans, Massie est un des meilleurs athlètes canadiens en parasnowboard, depuis qu'il s'est joint à l'équipe nationale en 2015. Il a gagné une médaille de bronze à ses premiers championnats du monde en 2015 et depuis lors, il a inscrit plusieurs podiums en Coupe du monde. Il est devenu un paralympien aux Jeux de Pyeongchang 2018 où son meilleur résultat a été la 10e place à l'épreuve masculine de banked slalom dans la catégorie LL2. Le mois dernier, aux Mondiaux, il a raflé la médaille d'argent en banked slalom ainsi qu'une médaille d'or à l'épreuve par équipe avec Turner.

« Je m'attends à ce que tout le monde se donne à fond sur les pistes », ajoute Massie. « Or, argent, bronze ou dixième place, tant que nous donnons le meilleur de nous-même, nous serons satisfaits. Je l'ai déjà dit et je le répète, représenter le Canada, c'est la concrétisation d'un rêve. »

Beijing 2022 sera les troisièmes Jeux paralympiques d'hiver à présenter les épreuves de parasnowboard, après l'ajout de ce sport au programme en 2014. Le Canada, qui vise un premier podium paralympique, a obtenu son meilleur classement, une quatrième place en snowboard cross féminin dans la catégorie LL1, grâce à Michelle Salt en 2018.

Il y a deux épreuves de parasnowboard au programme des Jeux paralympiques d'hiver, le snowboard cross et le banked slalom. À Beijing, le snowboard cross est prévu pour le 6 mars (qualifications) et le 7 mars (finales) ; il sera suivi par le banked slalom, le 12 mars.

« Je suis très heureux d'accueillir ces quatre athlètes incroyables au sein de l'équipe », déclare Josh Dueck, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Beijing 2022. « Sandrine et Alex ont été une force constante pour le Canada au cours des dernières années. Ils miseront sur leur première expérience paralympique acquise il y a de cela quatre ans. C'était fantastique de voir Lisa et Tyler se tailler une place sur la scène internationale aussi tôt dans leur carrière et se qualifier à juste titre pour leurs premiers Jeux paralympiques. C'est une équipe qui est prête à compétitionner à Beijing, et j'ai hâte de l'encourager ! »

Les Jeux paralympiques de Beijing 2022 se dérouleront du 4 au 13 mars 2022 en Chine. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 50 athlètes aux Jeux, et partout au pays, les auditoires auront la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe à l'approche des Jeux.

