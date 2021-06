Trois athlètes BC4 concourront à Tokyo. Il s'agit de Iulian Ciobanu (Montréal, QC), Marco Dispaltro (Montréal, QC) et Alison Levine (Montréal, QC). En 2019, ce trio a remporté une médaille d'or à l'Open mondial européen et une médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains. L'équipe est complétée par Danik Allard (Laval, QC) , athlète BC2 de la relève, qui fera ses débuts sur la scène paralympique.

Paralympienne des Jeux de Rio 2016, Levine occupe actuellement le premier rang du classement mondial individuel des BC4, gelé depuis mars 2020. Elle a pris la tête du classement en octobre 2019, devenant ainsi la première femme de sa catégorie à réaliser cet exploit.

« Pour moi, c'est toujours un honneur de représenter mon pays, mais les Jeux paralympiques revêtent un caractère particulier », déclare Levine. « Être nommée pour la deuxième fois dans l'équipe paralympique est un exploit que très peu de gens parviennent à accomplir, j'en suis donc très fière et je suis impatiente de concourir! »

« Il y a tellement de choses qui nous ont été enlevées au cours de la dernière année que je me réjouis du simple fait de pouvoir concourir à nouveau. Je sais que ces Jeux n'auront rien à voir avec l'expérience que j'ai vécue en 2016, mais je suis quand même déterminée à tout donner, à montrer au monde ce dont je suis capable et à susciter la fierté du Canada. »

Quant à Dispaltro, il en sera à sa troisième participation paralympique après avoir concouru aux Jeux de Londres 2012 et de Rio 2016. Ancien joueur numéro un, il est médaillé de bronze paralympique. En effet, il y a neuf ans, il est monté sur la troisième marche du podium paralympique en double BC4 avec Josh Vander Vies. Plus récemment, il a décroché la médaille d'or à l'épreuve individuelle en BC4 aux Jeux parapanaméricains de 2019.

« En tant qu'athlète amateur, pour moi, le plus grand honneur est de participer aux Jeux paralympiques », affirme Dispaltro. « C'est l'événement qui nous fait sortir de l'ombre, c'est le sport dans sa forme la plus pure, c'est l'amour du sport qui est mis en lumière. Les projecteurs ne sont pas très souvent braqués sur nous, donc c'est une chance de montrer ce que nous pouvons faire, d'être vus et d'inspirer les jeunes tout comme les vieux à rêver du possible! »

Ciobanu, membre de l'équipe canadienne depuis 2015, concourra à ses deuxièmes Jeux paralympiques, tandis que ce sera la première participation d'Allard à des Jeux multisports.

« C'est pour moi un bonheur, une fierté et un honneur de porter la feuille d'érable devant le monde entier », déclare Ciobanu. « À ces Jeux, j'espère me faire de nouveaux amis, gagner des médailles et avoir du fun »

« Ma nomination au sein de l'Équipe paralympique canadienne est un accomplissement dont je suis fier », indique Allard. « Pour moi, le plus important est de tirer le meilleur parti de mon expérience à mes premiers Jeux paralympiques. »

Sport de concentration, de précision et d'exactitude, la boccia est l'une des deux seules disciplines paralympiques n'ayant pas d'équivalent olympique. Les parties se déroulent à l'intérieur, et le but du jeu est de lancer des balles le plus près possible d'une balle cible appelée « cochonnet ». Les athlètes reçoivent des points lorsqu'ils arrivent à placer leurs balles le plus près possible de la cible. Les compétitions se disputent en individuel et en double, et les athlètes concourent dans quatre catégories en fonction de leur niveau de handicap.

La compétition de boccia à Tokyo commencera le 28 août et se poursuivra jusqu'au 4 septembre.

« Nous sommes ravis de la qualification de quatre de nos athlètes pour Tokyo », indique Mario Delisle, entraîneur-chef de l'équipe canadienne de boccia. « Alison, Iulian, Marco et Danik ont travaillé d'arrache-pied avec César [Nicolai] et Simon [Larouche], leurs entraîneurs et avec leurs partenaires de performance. Ils méritent d'avoir la chance de montrer leurs habiletés et de se mesurer à l'élite mondiale à Tokyo. Malgré les nombreuses mesures en place en raison de la COVID à Tokyo et le fait qu'aucune compétition ne s'est tenue pendant près de deux ans, nous espérons que chacun trouvera un moyen de réaliser des performances à la hauteur de ses attentes dans une atmosphère de plaisir et de camaraderie. Si tout se déroule bien, le podium est à notre portée. »

Le Canada a récolté huit médailles paralympiques en boccia dans l'histoire des Jeux. La dernière, une médaille de bronze, a été remportée par Dispaltro et Vander Vies en double BC4 à Londres, en 2012. Le Canada a gagné trois médailles (deux d'argent et une de bronze) lors des débuts de la boccia au programme paralympique aux Jeux de 1984, deux médailles de bronze à Sydney 2000, ainsi qu'une médaille d'or et une de bronze à Athènes 2004. Paul Gauthier est le seul champion paralympique du Canada en boccia, ayant décroché le titre individuel dans la catégorie BC3 en 2004.

« Je suis heureuse d'accueillir Danik, Iulian, Marco et Alison dans l'Équipe paralympique canadienne », affirme Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. « La boccia est un sport fantastique de précision et de technique unique aux Jeux paralympiques, et nous avons une équipe canadienne solide. Ce sera formidable de la voir concourir à Tokyo cet été, et je suis impatiente de l'encourager! »

ÉQUIPE DE BOCCIA DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020

Danik Allard* - BC2 - Laval, QC

Iulian Ciobanu - BC4 - Montréal, QC

Marco Dispaltro - BC4 - Montréal, QC

Alison Levine - BC4 - Montréal, QC

*sous réserve de la classification aux Jeux

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. La liste officielle de l'équipe sera publiée par le Comité paralympique canadien plus tard, cet été. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

