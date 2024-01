OSOYOOS, BC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - La construction de 43 logements locatifs abordables est en cours dans un ensemble résidentiel de la réserve de Osoyoos.

Situé au 4931 Cedar Lane, sur les terres de la Bande indienne d'Osoyoos, cet immeuble d'appartements de 5 étages comprendra des studios ainsi que des appartements de 1 chambre, de 2 chambres et de 3 chambres pour les personnes âgées, les personnes seules, les familles et les personnes handicapées. Les logements seront offerts à tous les membres de la communauté, mais viseront avant tout à soutenir les Autochtones, y compris les membres de la bande indienne.

L'immeuble, qui sera détenu et exploité par Wolf Creek Housing Society, se trouvera à proximité des écoles, des parcs et des services. Il comptera différentes options de logements abordables, comme des loyers du marché, des loyers proportionnés au revenu, et des loyers fortement subventionnés. La construction devrait être achevée d'ici l'été 2025.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

Une contribution de 1,6 million de dollars en financement conjoint au titre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. La Province, par l'entremise de BC Housing, investit environ 5,3 millions de dollars par l'intermédiaire du programme Community Housing Fund de Housing BC.

La Province fournira aussi environ 550 000 $ en financement d'exploitation annuel.

Citations :

« Le gouvernement du Canada est ravi de soutenir cet important aménagement à Osoyoos. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités grâce à des projets comme celui-ci, ici en Colombie-Britannique, et partout au Canada. Ces investissements contribuent à créer des emplois et à stimuler notre économie locale. En plus, ils aident les membres de la collectivité à accéder à des logements sûrs et abordables. Ce travail collaboratif permettra à un plus grand nombre de personnes d'avoir un chez-soi. » - L'honorable Harjit Sajjan, député de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Ce projet fait partie de notre plan d'action Homes for People. Il créera des logements abordables pour plus de 40 personnes et familles à Osoyoos. Nous prenons des mesures pour offrir plus de logements, plus rapidement, afin de soutenir les collectivités de la Colombie-Britannique. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement

« Il est important pour nous tous d'avoir accès à des logements que nous pouvons nous payer dans les communautés où nous voulons vivre. Ces 43 nouveaux logements à Osoyoos offriront un chez-soi à encore plus de personnes et de familles. Des partenariats de ce genre fournissent des options de logement plus abordables à la communauté, et permettent aux gens de continuer à mener une belle et heureuse vie dans la magnifique région de South Okanagan. » - Roly Russell, député provincial de Boundary-Similkameen

« La Bande indienne Osoyoos, en partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, est fière d'annoncer la construction de ces logements. Ils aideront à surmonter les crises du logement qui touchent actuellement la région South Okanagan. » Chef Clarence Louie, Bande indienne d'Osoyoos

Faits en bref :

L'entente bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

et la Colombie-Britannique fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En date de septembre 2023, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 77 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont environ 560 logements dans l'Okanagan-Similkameen.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur la SCHL, consultez le site https://www.cmhc-schl.gc.ca/

Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for People du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le communiqué https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/fr/housing/.

