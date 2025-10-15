Même s'ils redoutent de tomber gravement malades, peu de Canadiens ont souscrit une assurance pour les protéger des conséquences financières d'un problème de santé

91 % des Canadiens n'ont pas d'assurance maladies graves, malgré une inquiétude généralisée

Près d'un Canadien sur trois affirme que ses économies s'épuiseraient en moins de six mois si elle devait faire face à un problème de santé grave

Quatre Canadiens sur dix déclarent avoir une compréhension limitée ou faible de l'assurance maladies graves

TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Bien que les Canadiens songent souvent à assurer leurs téléphones, leurs appareils ménagers et leurs vacances, la majorité ne dispose pas d'une protection contre les plus grandes difficultés financières de la vie, selon un nouveau sondage de RBC Assurances. Les résultats mettent en lumière un écart préoccupant entre l'importance que les Canadiens accordent à l'assurance et le niveau réel de leur couverture.

Bien que 58 % des Canadiens estiment que l'assurance vie est importante, seulement 39 % détiennent une police, ce qui représente un écart de 19 points. L'écart est encore plus prononcé pour les autres formes de protection :

Assurance invalidité : 31 % jugent cette couverture importante, mais seulement 10 % en bénéficient

Assurance maladies graves : 29 % la considèrent importante, mais seulement 9 % sont couverts

« Ces chiffres mettent en lumière une réalité simple : les Canadiens reconnaissent l'importance de l'assurance, mais beaucoup trop d'entre eux n'ont pas de régime en place, déclare Adam Mamdani, vice-président à RBC Assurances. Les gens prennent la peine de protéger leur nouveau téléphone, mais qu'en est-il de leur santé et de leur capacité à gagner un revenu ? Sans cette protection, les familles s'exposent à des difficultés financières au moment où elles en ont le plus besoin. »

Préoccupations croissantes, préparation limitée

Même si seulement 9 % des Canadiens sont couverts par une assurance maladies graves, plus de la moitié (57 %) craignent d'être touchés par une maladie grave, comme un cancer, une crise cardiaque ou un AVC. Cette inquiétude est particulièrement marquée chez les femmes et les jeunes adultes, dont plusieurs redoutent que leurs économies ne suffisent pas au-delà de six mois en cas de problème de santé.

Les mythes et les idées fausses représentent un obstacle

Le sondage a également révélé une grande confusion quant au fonctionnement de l'assurance :

Moins de la moitié des Canadiens (46 %) comprennent que l'assurance vie ne sert pas seulement à couvrir les derniers frais

Seulement 26 % savent qu'une indemnité de maladie grave peut être utilisée librement, notamment pour le paiement d'un prêt hypothécaire ou de frais de garde des enfants

Un quart d'entre eux (24 %) savent qu'il est possible de présenter une demande de règlement pour maladie grave tout en continuant à travailler

« Ces mythes et idées fausses représentent un obstacle majeur, souligne M. Mamdani. De nombreux Canadiens croient que l'assurance coûte trop cher ou que les demandes de règlement ne seront pas payées, alors qu'en réalité, souscrire une assurance tôt permet de bénéficier d'une protection abordable à long terme. »

Tout commence par un plan

Si l'assurance ne peut pas faire disparaître les incertitudes de la vie, elle peut néanmoins faire toute la différence en cas de maladie grave ou d'imprévus. Les Canadiens sont encouragés à discuter avec leur conseiller en services financiers ou en assurance pour aider à répondre à une question toute simple : « Quel est le plan pour protéger ma famille ? »

À propos du sondage de RBC Assurances

Ces quelques conclusions sont tirées d'un sondage effectué par Ipsos pour le compte de RBC Assurances. Le sondage a été mené en anglais et en français. Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 2 001 canadiens, âgés 18 ans et plus, membres du panel ipsos I-say, entre le 18 et le 21 août 2025. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 2,7 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population canadienne adulte avait été sondée.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions d'assurance vie, maladie, habitation, automobile et voyage, de patrimoine, d'assurance collective, de rente et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque descriptive des entités administratives en assurance de la Banque Royale du Canada, qui est la plus grande banque au Canada, et l'une des plus importantes au monde de par sa capitalisation boursière. RBC Assurances compte 2 700 employés servant près de 5 millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez visiter rbcassurances.com.

