Quand l'innovation transforme l'industrie : les lauréats des Prix Innovation en alimentation 2025 du CTAQ sont dévoilés

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - C'est à l'occasion de l'incontournable dîner-gala lors de son Événement Marketing annuel que le CTAQ a dévoilé les lauréats du concours Prix Innovation en alimentation 2025. Véritable vitrine pour promouvoir l'excellence de notre industrie, ces prix mettent en lumière les entreprises alimentaires qui repoussent les limites de l'innovation pour transformer leurs produits et procédés.

En partenariat avec la Banque Nationale, Desjardins, Investissement Québec et le MAPAQ, le CTAQ célèbre l'innovation comme moteur de compétitivité et de croissance durable pour notre offre alimentaire.

Et les lauréats des Prix Innovation en alimentation 2025 du CTAQ sont :

Catégorie Produits nouveaux ou améliorés

Alcools distillés : Distillerie Euclide pour son Surcyclage synergique de coproduits agroalimentaires en alcool

Boissons non alcoolisées : Croque Lupin pour son Café de lupin

Collations, céréales, desserts et confiseries : La brasserie San-Ô Saké inc pour son Koji Cocoa Spread

Condiments, épices, garnitures et sauces : UMAM pour UMAM

Mets préparés et accompagnements : Groupe MITO pour ses Projets Onigiri

Produits de boulangerie et de pâtisserie : Maison Orphée pour sa Collection Mélanges à Cuisiner Maison Orphée

Produits laitiers : Éklor Aliments pour son Fromage Cheddar en grains lyophilisé

et Les Beurrés pour Les Beurrés - Gamme de beurres aromatisés en capsules prêtes à l'emploi

Protéines animales Standix | Cap Rouge pour sa Tartinade de morue aux fines herbes

Protéines végétales : Aliments Ouimet-Cordon Bleu pour ses Légumineuses en sauce Clark



Catégorie Emballage

CAMBIUM pour Cambium Réutilisables : Les emballages alimentaires conçus pour le réemploi

Catégorie Technologie & Productivité

Groupe CIS - Moov AI pour Groupe CIS et Moov AI : L'intelligence artificielle au service d'une distribution plus intelligente

Prix des partenaires

Prix A•melior Kefiplant pour ses Vinaigres de plantes fermentés - Réduction naturelle du sucre et du sel

Prix Entrepreneuriat Banque Nationale Yourbarfactory pour sa capacité à favoriser l'esprit entrepreneurial au sein de son équipe en encourageant ses employés à réaliser leurs idées

Prix Entreprise innovante Desjardins Kefiplant pour son fort potentiel créatif et sa capacité à se réinventer constamment

Prix Productivité Investissement Québec Aliments Ouimet-Cordon Bleu pour sa hausse de productivité grâce à l'implantation d'une nouvelle technologie ou d'un processus innovant afin d'accélérer sa croissance



Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer

Le CTAQ félicite chaleureusement l'ensemble des finalistes et des lauréats. Grâce à leur vision, leur passion et leur créativité, ils propulsent l'industrie alimentaire québécoise vers l'avant. Ces projets sont bien plus que des innovations - ils sont des vecteurs de transformation qui élèvent notre industrie.

Merci aux membres du jury, composé d'experts du secteur, ainsi qu'aux partenaires pour leur important engagement.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est le plus important regroupement en transformation alimentaire au Québec. Il rassemble plus de 600 entreprises membres de toutes tailles sous 14 associations, représentant ainsi 80 % du volume annuel d'affaires d'une industrie de près de 40 milliards de dollars.

Acteur clé du secteur, le CTAQ assure la représentation des intérêts de ses membres et propulse l'excellence et la croissance durable des transformateurs alimentaires en leur offrant les outils, l'intelligence d'affaires, l'expertise et le réseau pour leur permettre d'accélérer leur compétitivité.

Information

[email protected] | 450 349-1521

