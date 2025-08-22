Le CTAQ accueille positivement la Politique bioalimentaire 2025-2035 et réaffirme la nécessité d'actions concrètes pour soutenir les entreprises québécoises

GRANBY, QC, le 22 août 2025 /CNW/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) se réjouit du lancement de la Politique bioalimentaire 2025 - 2035, dévoilée aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), M. André Lamontagne.

Cette nouvelle politique, qui trace les grandes orientations du secteur bioalimentaire pour les dix prochaines années, s'articule autour de trois axes majeurs : renforcer la compétitivité du secteur, valoriser le potentiel du territoire et des acteurs et intensifier les pratiques durables face aux changements climatiques. Ces orientations rejoignent directement les priorités et recommandations du CTAQ, qui milite depuis plusieurs années pour une industrie plus compétitive, innovante et durable.

Le CTAQ a d'ailleurs été impliqué dans toutes les étapes du développement de cette Politique à travers plusieurs sessions de consultations et en participant à divers groupes de travail et est satisfait des grandes orientations retenues.

« Nos membres sont prêts à relever les défis d'innovation, de durabilité et d'attraction de la main-d'œuvre. La Politique bioalimentaire doit maintenant s'accompagner d'engagements fermes de la part du gouvernement et de moyens concrets afin que les entreprises puissent livrer pleinement ces ambitions », a déclaré Élisabeth Bélanger, présidente du conseil d'administration du CTAQ.

Le CTAQ rappelle les principales mesures proposées au gouvernement:

La création d'un guichet unique de subventions pour simplifier l'accès aux programmes;

Un fonds annuel de 50M $ pendant 5 ans pour soutenir la productivité et la compétitivité;

$ pendant 5 ans pour soutenir la productivité et la compétitivité; Un Bureau de coordination CTAQ-ministères pour accélérer la transition ESG;

Des mesures ciblées d'attraction de la relève et de valorisation des métiers.

« La Politique donne une direction claire et le CTAQ se positionne comme un allié de premier plan pour opérationnaliser ces ambitions sur le terrain. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un secteur alimentaire fort et durable », a affirmé à son tour Sylvie Cloutier, la présidente-directrice générale du CTAQ.

À propos du CTAQ

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est le plus important regroupement en transformation alimentaire au Québec. Il rassemble plus de 600 entreprises membres de toutes tailles sous 14 associations, représentant ainsi 80 % du volume annuel d'affaires d'une industrie de près de 40 milliards de dollars.

Acteur clé du secteur, le CTAQ assure la représentation des intérêts de ses membres et propulse l'excellence et la croissance durable des transformateurs alimentaires en leur offrant les outils, l'intelligence d'affaires, l'expertise et le réseau pour leur permettre d'accélérer leur compétitivité.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)

Information : Sébastien Nadeau, Vice-président et chef des opérations, CTAQ, [email protected] | 450-525-1188