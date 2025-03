Jean Morin de la Fromagerie du Presbytère nommé Personnalité du monde alimentaire 2025

MONT-TREMBLANT, QC, le 29 mars 2025 /CNW/ - Chaque année, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) reconnaît et célèbre l'excellence de son secteur en nommant la Personnalité du monde alimentaire, une personne qui permet à l'industrie alimentaire québécoise d'atteindre de nouveaux sommets.

Cette année, le CTAQ et la Banque Nationale, partenaire présentateur, remettent ce titre à M. Jean Morin, fromager visionnaire et propriétaire de la Fromagerie du Presbytère. Cette nomination vient reconnaître son rôle clé dans le rayonnement de l'industrie alimentaire québécoise, plus particulièrement le domaine de la fromagerie, et son engagement indéfectible envers l'innovation et le développement de la filière fromagère artisanale.

Un mot décrit parfaitement M. Morin : Audace. En transformant, en 2005, un ancien presbytère de Sainte-Élizabeth-de-Warwick en fromagerie artisanale, il a su allier patrimoine, tradition et innovation, créant des fromages d'exception tout en préservant un lieu historique. Grâce à sa vision et à son savoir-faire, la Fromagerie du Presbytère est aujourd'hui une référence dans l'industrie, notamment avec des produits phares comme le Louis d'Or, maintes fois primé, et le Bleu d'Élizabeth, qui ont propulsé le Québec sur la scène mondiale.

Jean Morin s'est distingué par sa capacité à rallier l'ensemble d'un secteur autour d'un modèle inspirant de ferme-fromagerie, garantissant une production intégrée et durable. Il a été l'un des artisans de la reconnaissance du fromage fermier au Québec et a introduit la première cuve de cuivre au Canada, rehaussant ainsi la qualité et la finesse de ses produits.

L'influence de Jean Morin dépasse largement sa propre entreprise. Formateur de la relève, promoteur de partenariats entre producteurs et pionnier en matière d'équipements et de méthodes artisanales modernes, il a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artisans fromagers. Son engagement social est tout aussi remarquable tout comme son apport à la vitalité régionale, notamment à travers les célèbres Vendredis à la Fromagerie, qui rassemblent chaque été des milliers de visiteurs et mettent en lumière l'importance des produits locaux et de l'agriculture durable.

Jean Morin fait partie de ceux qui ont contribué à bâtir une industrie fromagère québécoise compétitive et reconnue à l'international. Son nom restera associé aux grandes avancées du secteur et à cet exploit mémorable où, avec ses pairs, il a hissé le Québec au sommet de la scène fromagère mondiale.

Le CTAQ et la Banque Nationale sont fiers d'honorer cet entrepreneur visionnaire, dont l'héritage continuera d'inspirer l'ensemble de l'industrie alimentaire québécoise.

À propos

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est le plus important regroupement en transformation alimentaire au Québec. Il rassemble plus de 600 entreprises membres de toutes tailles sous 14 associations, représentant ainsi 80 % du volume annuel d'affaires d'une industrie de près de 40 milliards de dollars.

Acteur clé du secteur, le CTAQ assure la représentation des intérêts de ses membres et propulse l'excellence et la croissance durable des transformateurs alimentaires en leur offrant les outils, l'intelligence d'affaires, l'expertise et le réseau pour leur permettre d'accélérer leur compétitivité.

