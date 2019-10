Qualité des conduites d'eau potable - Une priorité de tous les jours pour les municipalités

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du gouvernement du Québec d'abaisser de moitié la norme de concentration maximale de plomb acceptable dans l'eau potable et de revoir les méthodes d'échantillonnage, conformément aux recommandations de Santé Canada, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) insiste sur l'importance d'assurer la qualité de l'eau potable que consomment les citoyennes et citoyens. Elle offre du même coup sa collaboration à l'élaboration de la stratégie d'intervention gouvernementale à cet effet dans les prochains mois.

« La qualité de l'eau potable est une priorité pour les gouvernements de proximité, qui assument la responsabilité du réseau public de conduites d'eau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les municipalités sont à pied d'œuvre jour après jour et investissent déjà pour moderniser leur réseau d'aqueduc. Au cours des quatre prochaines années, ce sont plus de 8 milliards $ qui seront investis par les municipalités dans leurs conduites d'eau, en collaboration avec les autres paliers de gouvernement », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

L'Union tient à rassurer la population : l'eau potable qui sort des usines de traitement est exempte de plomb et d'excellente qualité. Ce sont plutôt les composantes physiques de la plomberie qui peuvent occasionner le problème de contamination qui affecte certains quartiers dans un nombre limité de municipalités aux prises avec un réseau d'aqueduc vieillissant.

Cette problématique est complexe puisque la responsabilité des conduites est partagée entre les propriétaires privés, les institutions, les municipalités et les autres paliers de gouvernement. Le plan d'action que devront mettre en place les municipalités pour réduire la présence de plomb dans l'eau potable permettra par ailleurs de mieux documenter l'état de la situation sur leur territoire et d'agir en ce sens.

« Afin que la stratégie d'intervention gouvernementale porte ses fruits et atteigne les résultats escomptés, il s'avère essentiel que Québec établisse, avec les partenaires municipaux, un calendrier de mise en œuvre et un cadre financier qui tiennent compte des différentes réalités municipales en termes de ressources humaines, matérielles et financières, tout en gardant le cap sur l'objectif de maintenir et d'améliorer la qualité de l'eau potable au Québec », a conclu Monsieur Cusson.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85% de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

