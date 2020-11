Qualité de l'air dans les écoles - Des mécanismes de contrôle bien en place pour assurer une bonne qualité de l'air dans nos écoles

QUÉBEC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, dévoile l'état de situation sur les mécanismes de contrôle de la qualité de l'air intérieur mis en place par les centres de services scolaires (CSS). Il s'agit de la recension et de l'analyse de l'ensemble des mesures prises dans nos écoles pour garantir un air de qualité. Le ministre demande également aux CSS d'effectuer de nouveaux tests, à compter du 1er décembre, pour garantir que le niveau de dioxyde de carbone dans l'air des classes est conforme aux normes actuellement en vigueur et pour procéder rapidement, en cas de non-conformité, aux travaux et aux ajustements requis.

La compilation des données collectées auprès des CSS et des commissions scolaires (CS) effectuée jusqu'à maintenant montre que les mécanismes de contrôle de la qualité de l'air sont en place dans la presque totalité des établissements :

l'implantation d'une approche systématique de gestion de la qualité de l'air est complétée à 96,55 %. Il s'agit d'une série de mesures, comme l'entretien des systèmes, le remplacement des filtres, des grilles d'inspection exhaustives, etc., que les CSS doivent appliquer pour garantir la qualité de l'air dans les écoles;

l'entretien ménager des systèmes de ventilation a été complété de manière conforme à 97,5 %

les normes ont été respectées à 99,5 % pour la ventilation électromécanique et naturelle;

le plan d'entretien électromécanique a été mis en place de façon satisfaisante dans 92,6 % des cas.

Rappelons que pour poursuivre l'amélioration de la qualité de l'air dans l'ensemble des bâtiments scolaires, le Ministère a bonifié les ressources mises à la disposition du réseau scolaire :

montant de 1,6 G$ pour la rénovation d'écoles;

aide financière supplémentaire de 20 M$ pour l'entretien des systèmes de ventilation;

mise à jour du document de référence sur la qualité de l'air des établissements scolaires du Québec.

« Je veux rassurer la population : nos milieux scolaires sont sains et sécuritaires. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il est encore plus primordial d'assurer une qualité de l'air adéquate dans toutes les écoles. Je suis rassuré de constater que les données compilées démontrent que les mécanismes de contrôle mis en place sont efficaces, alors que pour les précédents gouvernements, l'entretien de nos écoles n'était pas une priorité. Nos actions des derniers mois ont porté leurs fruits et nous continuons le travail, en collaboration avec l'ensemble du réseau scolaire. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Rappelons que le réseau des CSS et des CS compte un total de 4 000 bâtiments scolaires, soit approximativement 16,5 millions de mètres carrés.

De nouveaux tests seront effectués, à compter du 1 er décembre, pour garantir que la qualité de l'air des classes est conforme aux normes actuellement en vigueur.

décembre, pour garantir que la qualité de l'air des classes est conforme aux normes actuellement en vigueur. Une ventilation adéquate des milieux intérieurs constitue une mesure de gestion efficace des contaminants de l'air intérieur, incluant les aérosols qui peuvent contenir des virus. La ventilation des milieux intérieurs peut être effectuée à l'aide de systèmes mécaniques centralisés, de fenêtres ou de tout autre type d'ouverture permettant une aération naturelle.

Rappelons que le réseau scolaire pourra profiter de la période des Fêtes pour procéder aux travaux qui pourraient être requis.

Le rapport indique également que le relevé de concentration de radon dans les bâtiments scolaires est complété à 99,93 %, que les travaux visant à répertorier les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sont exécutés à 99,19 %, et que les travaux d'installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans les bâtiments où des appareils à combustion sont utilisés sont exécutés à 98,31 %.

