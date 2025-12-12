Qualité de l'air à Limoilou - Le Ministère publie ses plus récentes données sur le nickel

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe la population que les plus récents graphiques de données sur la présence de nickel dans l'air à Limoilou sont rendus disponibles sur son site Web. Cette mise à jour inclut les données recueillies jusqu'au 8 septembre 2025, lesquelles sont également disponibles sur le site Données Québec.

Sur l'ensemble des données ajoutées, aucun dépassement de la norme journalière de 0,070 µg/m3 n'a été observé à la station Québec -- Vieux-Limoilou du Réseau de surveillance de la qualité de l'air du Québec.

Le MELCCFP effectue les contrôles terrain et les vérifications nécessaires pour s'assurer du respect des normes et de la réglementation en vigueur. Ces interventions permettent notamment d'effectuer le suivi des mesures prises afin de réduire le rejet de contaminants dans l'environnement, notamment les rejets de nickel.

Faits saillants :

Depuis le début des années 1970, le gouvernement du Québec surveille activement la qualité de l'air ambiant sur son territoire.

Conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, le Réseau de surveillance de la qualité de l'air du Québec (RSQAQ) produit des données sur la qualité de l'air ambiant au moyen d'une soixantaine de stations réparties sur tout le territoire québécois. Il diffuse publiquement ses données validées sur le site Données Québec.

Les graphiques sont complémentaires aux données diffusées sur le site Données Québec, dont la mise à jour est réalisée chaque trimestre.

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

