Qualcomm et ZTE font progresser le jeu à la demande 5G sur les réseaux actifs

SHANGHAI, 27 juin 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un fournisseur de premier plan de solutions de technologies de télécommunication, d'entreprise et grand public pour l'internet mobile, a annoncé aujourd'hui une démonstration conjointe de jeu à la demande 5G sur un réseau 5G actif, avec Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated. La démonstration - qui passe par les solutions de jeu à la demande de Tencent Instant Play sur les téléphones intelligents 5G de OnePlus, Vivo, Xiaomi et ZTE - entend prouver qu'il est possible d'obtenir un ressenti de console de jeu sur le téléphone intelligent, grâce aux réseaux 5G actifs, mais aussi montrer les possibilités de développement de l'écosystème des jeux à la demande. Les démonstrations utiliseront le réseau 5G actif de China Telecom, l'infrastructure système commerciale 5G nouvelle radio (NR) de ZTE et les téléphones intelligents 5G dotés de la plateforme mobile phare Qualcomm® Snapdragon™ 855, disposant du modem Snapdragon X50 5G avec émetteur-récepteur radioélectrique intégré et des solutions frontales de radiofréquence de Qualcomm Technologies.

Les solutions de jeux à la demande proposées par Tencent Instant Play tirent parti des capacités de rendu et de traitement du nuage; elles passent par le réseau 5G haute vitesse pour envoyer les commandes de l'utilisateur vers le nuage, qui renvoie les images calculées vers les dispositifs locaux. Cela permet aux utilisateurs d'accéder instantanément, sur des téléphones intelligents 5G, à des jeux exigeants en termes graphiques, sans avoir besoin de les télécharger et de les installer sur les dispositifs, mais aussi de bénéficier d'une expérience de jeu à la demande fluide. Tous les téléphones intelligents 5G haut de gamme s'appuyant sur la plateforme mobile Snapdragon 855 intègrent les fonctions de Qualcomm® Snapdragon™ Elite Gaming - offrant aux joueurs sur mobile un avantage sur la concurrence pour ce qui est des expériences de jeu sur le téléphone intelligent et en nuage.

« Nous pensons que les jeux à la demande sont l'une des tendances clés de l'avenir du secteur du divertissement. L'arrivée de la 5G devrait déclencher une nouvelle révolution dans ce type de jeux. La vitesse élevée et la faible latence de la 5G sont une combinaison idéale pour les jeux à la demande, qui peuvent prendre en charge une meilleure qualité d'image, apporter une expérience interactive plus fluide et réduire drastiquement le coût par utilisateur de services, offrant ainsi des sensations de grande qualité à un plus grand éventail de joueurs », a déclaré Jian Wang, le directeur d'exploitation de Tencent Instant Play. « Nous continuerons de travailler à l'amélioration de l'expérience du jeu à la demande d'après différentes modalités de jeu et nous resterons axés sur de nouvelles formes de ressenti et de contenu de grande qualité. »

« La 5G est là. En tant que chef de file mondial des solutions 5G de pointe, ZTE collabore étroitement avec les entreprises de télécommunications et les secteurs verticaux pour trouver de nouveaux modèles économiques et de nouvelles modalités d'emploi de la 5G et y intégrer les performances réseau élevées », a déclaré Yanmin Bai, le président adjoint et directeur général des produits duplexage par répartition dans le temps (TDD) et 5G chez ZTE. « Ce puissant travail de coopération est parfaitement visible lorsque l'entreprise et Qualcomm Technologies s'associent avec de multiples fabricants d'équipement d'origine sur des applications 5G. Nous travaillons en commun avec nos partenaires pour contribuer à l'écosystème 5G et accélérer la maturité du secteur. »

« En Chine, nous sommes officiellement entrés dans l'ère de la 5G et cela va encore plus vite que prévu, grâce au travail de l'ensemble de l'écosystème mobile. Les réseaux commerciaux 5G étant déjà opérationnels, la Chine est prête à la déployer rapidement et à grande échelle et dès cette année, le grand public chinois aura accès à de nombreuses modalités d'emploi et à des expériences améliorées, comme pour les jeux à la demande alimentés par la 5G et la plateforme mobile Snapdragon 855 », a déclaré Pomp Sheng, le président adjoint chargé des ventes chez Qualcomm Communication Technologies (Shenzhen) Co., Ltd. « Qualcomm Technologies s'attache à partager les possibilités avec ses partenaires chinois, et nous sommes ravis de prendre part à cette coopération large entre entreprises de télécommunications, fabricants d'équipement d'origine et fournisseurs de contenu, pour améliorer le ressenti des utilisateurs de dispositifs mobiles grâce aux innovations de la 5G. »

À propos de Tencent Instant Play

Tencent Instant Play est une plateforme de jeu offrant aux joueurs des sensations innovantes et fortes, conçue par Tencent avec des services en nuage et des technologies vidéo interactives. En collaboration avec Tencent Social Ads et Tencent Cloud, les activités de distribution et les studios de Tencent Games, Tencent Instant Play explore les options commerciales en matière de distribution de jeux multicanaux, de publicité créative dans les jeux et d'expérience de jeu multi-périphérique. Tencent Instant Play souhaite travailler avec un plus grand nombre de partenaires du secteur pour donner une nouvelle dimension au jeu à la demande, en établissant une coopération approfondie et étendue.

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, entreprises et clients du secteur public. Dans le cadre de sa stratégie, la société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotés dans les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (cote pour les actions H : 0763.HK / cote pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus à plus de 500 entreprises de télécommunications dans plus de 160 pays. ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement, et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociale de l'entreprise et participe au Pacte mondial de l'ONU. Pour en savoir plus, visitez www.zte.com.cn.

À propos de Qualcomm

Qualcomm invente des technologies révolutionnaires qui transforment radicalement la manière dont nous nous connectons, calculons et communiquons. La révolution mobile est née lorsque nous avons lié le téléphone à l'Internet. Aujourd'hui, nos inventions sont à la base de produits, d'expériences et de secteurs d'activité qui bouleversent notre quotidien. Alors que nous menons le monde vers la 5G, nous pensons au prochain grand changement en matière de technologie cellulaire, qui ouvrira une nouvelle ère de dispositifs intelligents et connectés et offrira de nouvelles perspectives aux voitures connectées, aux services de santé à distance et à l'Internet des objets, y compris les villes intelligentes, les maisons intelligentes et les dispositifs portables. Qualcomm Incorporated intègre nos activités sous licence, QTL et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Filiale de Qualcomm Incorporated, Qualcomm Technologies, Inc. exploite, avec ses filiales, toutes nos fonctions d'ingénierie, de recherche et de développement, ainsi que toutes nos activités de produits et services, y compris l'activité des semi-conducteurs QCT. Pour plus d'informations, consultez le site Web, le blogue OnQ et les pages Twitter et Facebook de Qualcomm.

Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Qualcomm Snapdragon et Qualcomm Snapdragon Elite Gaming sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

