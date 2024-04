En magasinant dans le rayon Tel quel de IKEA, les consommateurs de l'Ontario peuvent prolonger la durée de vie des articles et faire plus avec moins.

BURLINGTON, ON, le 2 avril 2024 /CNW/ - Pour célébrer le début du Mois de la Terre, IKEA Canada annonce le lancement de la « taxe sur les articles de seconde main » (TASM). Cette initiative est en vigueur dans tous les rayons Tel quel des magasins IKEA de l'Ontario et s'inscrit dans une démarche innovante visant à promouvoir la durabilité et les prix abordables.

Qu’est-ce que la TASM ? IKEA Canada lance l’initiative concernant la taxe sur les articles de seconde main (TASM). L’objectif est que les clients ne paient pas la TVH une deuxième fois lorsqu’ils achètent ce type d’articles. (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

Face à la crise du coût de la vie, il est nécessaire de faire en sorte que la vie soit plus abordable. Selon le rapport sur la vie à la maison de IKEA, deux tiers des Canadiens (67 %) sont préoccupés par la situation économique générale et plus de la moitié (57 %) par le budget des ménages. Cela a incité IKEA Canada à agir et à encourager les consommateurs à acheter des articles de seconde main durables et abordables, qui sont bons pour la planète et pour leur porte-monnaie.

IKEA Canada a découvert que les Canadiens paient la TVH sur les articles de seconde main, même si la taxe a déjà été payée la première fois. Les articles de seconde main pourraient ne pas présenter l'aspect, l'emballage et le prix qu'ils avaient à l'origine, mais restent toujours taxés.

Pour résoudre ce problème, IKEA introduit la « taxe sur les articles de seconde main » ou la TASM : une initiative qui permet aux clients d'éviter de payer la TVH deux fois. Il s'agit d'un calcul simple : 13 % (TVH) - 13 % (TASM) = 0 %*. Du 2 au 11 avril 2024, les magasins IKEA de l'Ontario offriront la TASM aux membres IKEA Family qui souhaitent faire des achats plus durables et plus abordables.Chaque article acheté dans le rayon Tel quel en magasin bénéficiera d'une réduction de 13 % pour compenser le fardeau fiscal, ce qui rendra le magasinage circulaire encore plus attrayant.

« Nous croyons qu'il faut faire davantage avec moins, déclare Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable de IKEA Canada. Avec notre initiative concernant la taxe sur les articles de seconde main, nous offrons aux Canadiens de classe moyenne la possibilité de faire des choix durables qui leur permettent également d'économiser de l'argent. C'est notre petite façon de contribuer à de grands changements. »

Mais la TASM n'est pas une solution permanente. C'est pourquoi IKEA Canada demande au gouvernement et aux entreprises qui ont les mêmes préoccupations de l'aider à mettre fin à la double taxe sur les articles de seconde main, afin que tous les Canadiens puissent faire des achats circulaires à moindre coût.

L'adhésion à IKEA Family est gratuite et simple sur fr.IKEA.ca. Pour soutenir la suppression de la double taxe sur les articles de seconde main, consultez le site change.org.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 379 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 28 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site Web, il s'est chiffré à 166 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

