QS appelle à une mobilisation nationale contre les coupes en éducation

QUÉBEC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Face aux coupures avoisinant 1 milliard de dollars imposées par la CAQ au réseau de l'éducation, le responsable solidaire en matière d'Éducation, Sol Zanetti, appelle la population à se soulever pour faire barrage à des coupes qu'il n'a pas peur d'appeler « une trahison générationnelle ».

« Le milieu de l'éducation ne se laissera pas faire, surtout face à un ministre qui méprise les profs, le personnel scolaire, les parents, les syndicats, et laisse de côté les intérêts de nos enfants. En imposant ces coupures, on dirait que la CAQ essaie de se venger pour la grève des profs de 2023, ça me dégoûte. La bonne nouvelle, c'est que la population est du bord des profs, des travailleuses et des travailleurs qui tiennent le réseau de l'éducation à bout de bras malgré les coupures. Tout le Québec doit se mobiliser pour protéger l'avenir de nos enfants. On leur doit ça, c'est ce qu'on a de plus précieux », a déclaré M. Zanetti, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux jeudi après-midi, avant de se joindre à l'une des nombreuses manifestations partout au Québec contre les coupes en éducation.

Rappelons que QS réclame la création d'une loi-bouclier et l'instauration d'un plancher de services pour le réseau de l'éducation.

1 an de coupures

Québec solidaire dénonce également que les coupes annoncées par la CAQ depuis un an totalisent plus de 1,6 milliard de dollars, ce qui en fait la pire austérité depuis les libéraux de Philippe Couillard:

Juillet 2024: 400 M$

Automne 2024: 193 M$

Mars 2025: 70 M$

Juin 2025: 1 G$

« S'il y a un consensus au Québec: c'est que tous les enfants devraient avoir accès gratuitement à une éducation de qualité. Quand je reçois des témoignages de profs qui me disent que l'aide alimentaire sera coupée, que les sorties culturelles seront annulées, que l'aide aux devoirs sera réduite, ça me met en colère. La CAQ est en train de trahir sa promesse de prendre soin de nos enfants, ce qui aura des répercussions indélébiles sur leur avenir. C'est inacceptable », a ajouté M. Zanetti.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]