Recul de la CAQ sur l'expulsion des enfants d'immigrants des CPE: « On aurait pu s'éviter beaucoup d'anxiété », selon Guillaume Cliche-Rivard

MONTRÉAL, le 25 juill. 2025 /CNW/ - Le porte-parole de Québec solidaire Guillaume Cliche-Rivard est soulagé d'apprendre que la ministre de la Famille a annulé sa directive qui aurait expulsé les enfants d'immigrants détenteurs de permis de travail ouverts des garderies subventionnées.

« C'était la seule chose à faire. La décision injuste de la CAQ a causé beaucoup de détresse inutile dans les derniers jours. Je ne comprends toujours pas pourquoi la ministre de la Famille a cru bon envoyer cette directive, qui était en contradiction totale avec le bien-être de l'enfant. Non seulement ça aurait arraché des enfants à leur milieu de vie, mais on a aussi vu de nombreux exemples dans les derniers jours de parents immigrants qui auraient dû quitter leur emploi dans des secteurs essentiels, comme préposés aux bénéficiaires, et même comme éducatrices en CPE! Jamais cette directive improvisée n'aurait dû être envoyée », a déclaré M. Cliche Rivard.

M. Cliche-Rivard s'inquiète toutefois que la nouvelle directive envoyée aux CPE soit temporaire, ce que laisse entendre le courriel envoyé vendredi par le ministère de la Famille.

« Il reste encore beaucoup de zones grises, alors je demeure inquiet. J'espère que la CAQ n'est pas en train d'essayer d'acheter du temps, on ne peut pas se permettre de vivre une seconde fois ce psychodrame. Notre réseau de la petite enfance est un outil exceptionnel pour l'intégration des personnes immigrantes: les CPE sont la meilleure porte d'entrée pour l'éducation des petites et petits néo-Québécois, en plus de permettre à leurs parents d'intégrer le marché du travail », a conclu M. Cliche-Rivard.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]