L'école publique s'effondre sous les coupes massives de la CAQ, dénonce Sol Zanetti

QUÉBEC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Le député de Jean-Lesage et responsable solidaire en matière d'Éducation, Sol Zanetti, somme le gouvernement Legault d'annuler des coupes de près d'un milliard de dollars qui s'annoncent comme les pires coupes dans le réseau scolaire depuis l'austérité du Parti libéral du Québec.

« Avec cette attaque en règle contre les centres de services scolaires, le gouvernement profite de la relâche parlementaire pour hypothéquer la réussite scolaire des jeunes Québécoises et Québécois sans aucun débat. François Legault avait promis un redressement national en éducation: il a livré les pires coupes depuis les années sombres de l'austérité libérale. À la CAQ, il y a de l'argent pour Northvolt, le 3e lien et des baisses d'impôt qui profitent aux plus riches. Il n'y a plus d'argent pour l'école. Quel triste boulet pour l'avenir du Québec, quelle triste fin de règne pour le premier ministre et le ministre Drainville », a déclaré Sol Zanetti.

Une loi-bouclier réclamée

Québec solidaire presse le gouvernement Legault de déposer une loi de protection budgétaire et d'instaurer un plancher de services pour le réseau de l'éducation.

« L'éducation devrait être la dernière source d'économie d'un gouvernement et le premier ministre le sait très bien. Un gouvernement de Québec solidaire déposerait une loi de protection budgétaire et obligerait tout gouvernement de maintenir les services et de respecter les besoins budgétaires du réseau de l'éducation. Nous le répétons depuis notre fondation: l'éducation est un investissement qui rapporte, pas une dépense à couper. Après l'austérité Coiteux-Couillard et les coupes Drainville-Legault, il est temps que les politiciens cessent de s'en prendre à l'avenir de nos jeunes », a affirmé pour sa part la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal.

