2000 ménages sans logement le 1er juillet: QS sur le terrain avec des solutions concrètes

MONTRÉAL, le 1er juill. 2025 /CNW/ - Ce 1er juillet, les députés de Québec solidaire Andrés Fontecilla (Laurier-Dorion) et Sol Zanetti (Jean-Lesage) seront sur le terrain à Montréal et à Québec pour aller à la rencontre des gens qui déménagent, leur souhaiter la bienvenue dans leur nouveau logement, mais aussi rappeler que la CAQ est directement responsable de la plus forte hausse de loyers en 40 ans au Québec.

« Près de 2000 familles doivent se tourner vers des ressources d'urgence parce qu'elles n'ont pas de logement après le 1er juillet, c'est du jamais vu dans l'histoire récente du Québec. C'est 18% de plus que l'an dernier! Dans le Québec de François Legault, des familles de travailleurs et de travailleuses doivent s'entasser dans des logements de plus en plus petits et de plus en plus chers. La CAQ a imposé la plus forte hausse de loyers depuis 40 ans, a perdu le contrôle d'une crise de l'itinérance dont elle est responsable et continue d'échouer à construire suffisamment de logements abordables. Résultat: chaque 1er juillet est une immense source de stress pour les locataires. Québec solidaire sera sur le terrain aujourd'hui pour être les yeux et les oreilles du parlement, mais aussi pour rappeler qu'il existe des solutions à la crise du logement », a déclaré M. Fontecilla, qui passera la journée du 1er juillet à aller à la rencontre de ses concitoyennes et concitoyens dans les quartiers Villeray et Parc-Extension à Montréal.

Québec solidaire a proposé de nombreuses mesures afin de freiner l'explosion du prix des loyers:

Dépôt d'un projet de loi pour contrôler les hausses de loyer;

Permettre la colocation en HLM pour libérer des unités de logement social;

Création d'un registre national des loyers pour assurer la transparence lors des changements de locataires

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, sera également sur le terrain dans les quartiers Limoilou et Beauport pour distribuer des rafraîchissements et souhaiter la bienvenue aux nouveaux ménages de sa circonscription.

« Un déménagement, c'est jamais facile, surtout pour les familles qui changent de quartier et perdent leur. Je vais passer la journée à sillonner ma circonscription pour aller à la rencontre des nouveaux venus et leur dire que la porte de mon bureau sera toujours ouverte à leurs besoins! Avec la crise du logement et les hausses de loyers abusives dont la CAQ est responsable, je trouve aussi important de réitérer aux locataires que Québec solidaire se bat et se battra toujours pour le droit au logement à l'Assemblée nationale. On ne les abandonnera pas », a ajouté M. Zanetti.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]