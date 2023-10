94 % des utilisateurs seraient prêts à recommander le logiciel QorusDocs à d'autres personnes, selon le nouveau rapport de SoftwareReviews

BELLEVUE, Washington, 16 octobre 2023 /CNW/ - QorusDocs, un fournisseur de logiciels de gestion des propositions alimentés par l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir reçu la médaille d'or, et avoir été classée au premier rang devant ses concurrents dans la catégorie des logiciels de gestion des propositions par SoftwareReviews, la source la plus approfondie de données et de renseignements sur les acheteurs pour le marché des logiciels d'entreprise.

Chaque année, les Data Quadrant Awards de SoftwareReviews reconnaissent des fournisseurs de logiciels exceptionnels sur le marché de la technologie, en fonction de l'évaluation des utilisateurs. Le Data Quadrant de SoftwareReviews évalue et classe les produits selon les commentaires des professionnels des TI et des entreprises.

Le Data Quadrant de SoftwareReviews sur la gestion des propositions montre que QorusDocs a obtenu une note de 85 % pour la satisfaction à l'égard de la qualité des caractéristiques, comparativement à la note moyenne de 82 %. De plus, QorusDocs a reçu des notes élevées de 94 % pour la satisfaction à l'égard des fonctionnalités de propositions et énoncés des travaux, comparativement à la note moyenne de 87 %. QorusDocs a également obtenu les meilleurs résultats parmi ses concurrents en matière de soutien aux fournisseurs (96 %) et de disponibilité et de qualité de ses formations (92 %).

« Les logiciels de gestion des propositions sont importants pour toutes les entreprises, car ils les aident à accroître leurs revenus en rationalisant le processus et en permettant de créer des propositions plus persuasives. Dans un contexte hautement concurrentiel, les entreprises doivent évaluer leurs besoins avant de trouver une solution, a déclaré Ben Dickie, de l'Info-Tech Research Group. Nous sommes très heureux de constater que QorusDocs a obtenu une note élevée dans le classement de l'empreinte émotionnelle de SoftwareReviews, qui est fondé sur les évaluations des clients. Félicitations à toute l'équipe de QorusDocs! »

SoftwareReviews a également évalué la valeur commerciale créée, définie comme le niveau de satisfaction associé à la valeur commerciale dérivée de l'offre produit. QorusDocs a obtenu une note de 88 %, par rapport à la moyenne de 84 %.

« Ces résultats témoignent de notre engagement à fournir aux clients un logiciel de gestion des propositions à la fine pointe de la technologie, ce qui contribue à simplifier et à rendre plus efficaces leurs tâches quotidiennes, a confié pour sa part Ray Meiring, chef de la direction et cofondateur de QorusDocs. Nous sommes honorés de recevoir la médaille d'or et nous avons hâte de continuer à servir nos clients en élargissant les capacités de nos logiciels en matière d'IA pour répondre à leurs besoins continus. »

Plus tôt cette année, le Buyer Experience Report de SoftwareReviews avait révélé que 100 % des utilisateurs estimaient que le logiciel de demande de propositions de QorusDocs était essentiel à leur succès commercial. La plateforme a obtenu une note moyenne de 96 % pour l'expérience en matière de stratégie et d'innovation et une note de 100 % dans les catégories « amélioration continue » et « contribution à l'innovation ».

Pour savoir ce que les utilisateurs pensent du logiciel de QorusDocs, consultez le rapport Data Quadrant de SoftwareReviews ici. Pour plus d'informations sur QorusDocs et pour essayer le logiciel, rendez-vous sur QorusDocs.com.

À PROPOS DE QORUSDOCS

QorusDocs est un chef de file des logiciels de gestion de propositions et de réponses aux demandes de propositions alimentés par l'intelligence artificielle situé à Bellevue, Washington, qui automatise la création de présentations personnalisées, de présentations, de propositions et de réponses aux demandes de propositions personnalisées. QorusDocs permet aux équipes spécialisées dans le développement des affaires, la vente, le marketing et les propositions de collaborer de manière transparente, optimisant les heures facturables et augmentant le nombre de nouveaux clients. L'entreprise soutient les équipes dédiées aux revenus d'entreprise pour des sociétés comme WSP, Insight, DLA Piper, CDW, et plus encore.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1683975/Logo_Full_QD_Logo.jpg

SOURCE QorusDocs

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Christie DeWald, Communiqué PR, [email protected], 206 282-4923, poste 127