Le neuvième sondage de référence annuel de QorusDocs indique que les logiciels de gestion des propositions alimentés par l'IA révolutionnent l'élaboration des propositions et les réponses aux demandes de propositions

BELLEVUE, Washington, 14 janvier 2025 /CNW/ - Le logiciel de proposition alimenté par l'IA générative peut aider les entreprises à ajouter en moyenne 21 millions de dollars à leur revenu brut. Et ce chiffre pourrait facilement être plus élevé pour les grandes entreprises ayant un plus grand volume de demandes de propositions. Voici quelques résultats de la neuvième édition du sondage de référence annuel sur la gestion des propositions de QorusDocs : An industry snapshot to fuel success in 2025 . Le rapport révèle que la productivité axée sur l'IA générative est un facteur déterminant pour les équipes responsables des propositions et du développement des affaires, aidant les équipes à réaliser des gains de productivité de plus de 50 % tout en augmentant les taux d'obtention de contrats.

Les équipes responsables du développement des affaires ont connu une année 2024 productive

En 2024, une tendance à la hausse a été observée dans le paysage commercial. Plus de la moitié des répondants à l'étude ont noté une augmentation du volume de présentations et de demandes de propositions par rapport à l'année précédente, avec un montant moyen d'occasions liées aux demandes de propositions inférieur à 1 M$.

La plupart des répondants ont indiqué avoir connu une hausse des taux de nouveaux contrats en 2024 par rapport à l'année précédente, avec une médiane de 37 %. Le rapport révèle que les spécialistes des propositions travaillent en moyenne sur sept demandes de propositions par mois, la majorité d'entre elles déclarant entre une et neuf par mois. En 2024, la moitié des répondants ont déclaré que 10 personnes ou moins contribuaient directement au processus de réponse, avec une médiane de huit. Les équipes de proposition font face à des délais de traitement de plus en plus courts, fournissant une réponse à la DP en 9,3 jours, en moyenne.

L'IA générative est une capacité essentielle aux entreprises

L'IA générative est la clé pour réaliser des gains sur le plan de la productivité et des revenus en augmentant l'efficacité opérationnelle, en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en personnalisant l'expérience client afin de renforcer la fidélisation et de favoriser des affaires récurrentes. Les entreprises produisent des rapports en utilisant l'IA générative pour certaines tâches courantes comme : effectuer des recherches et résumer l'information (46 %), rédiger des descriptifs (36 %), des résumés (36 %) et des biographies (28 %), répondre aux questions dans une DP (34 %) et assurer la qualité (14 %).

« Comme le volume de demandes de propositions continue d'augmenter, les entreprises doivent trouver un moyen d'adapter leurs réponses. Les résultats du sondage confirment que l'IA joue un rôle essentiel dans la simplification des processus d'affaires de nos clients afin d'améliorer les taux de réussite et de stimuler la croissance », a déclaré Ray Meiring, chef de la direction et cofondateur de QorusDocs. « Nous continuerons d'élargir nos capacités d'IA générative avec QorusDocs QPilot pour répondre aux besoins croissants de nos clients. »

Les retombées de l'IA générative

Lorsqu'on leur a demandé quels étaient les avantages de l'IA pour les entreprises à l'approche de 2025, les répondants ont mentionné la rédaction rapide et l'optimisation du contenu (84 %), plus de temps pour la personnalisation (60 %), une meilleure utilisation du temps du personnel (56 %), la simplification de la gestion du contenu (40 %), la vérification des réponses et le signalement des risques (36 %), une augmentation du volumes de réponses (34 %) et une augmentation des taux d'obention de contrats et des revenus (32 %).

Outils privilégiés pour la création de propositions

Pour générer des réponses, 93 % des répondants préfèrent la suite de produits Microsoft, en particulier Microsoft Word (54 %), suivie de PowerPoint (27 %) et d'Excel (12 %).

En ce qui concerne l'aperçu de l'industrie de cette année, QorusDocs a sondé des professionnels des domaines des propositions, des TI, du développement des affaires et de la direction qui participent à la création de propositions ou à la réponse aux demandes de propositions. La cohorte comprenait des entreprises de tailles variées; la majorité d'entre elles comptant 1 000 employés ou plus et générant des revenus de plus de 100 millions de dollars au sein de différentes industries.

