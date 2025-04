Ce nouveau partenariat intègre les renseignements sur les cabinets et la création automatisée de présentations et de propositions

BELLEVUE, Washington, 16 avril 2025 /CNW/ - QorusDocs , une entreprise de logiciels de gestion de propositions alimentés par l'IA qui simplifie la création de présentations, de propositions et de réponses aux demandes de propositions (DP), a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat mondial avec Litera, un chef de file des solutions de technologie juridique pour le travail juridique, la performance des cabinets et la gouvernance des cabinets. Le logiciel de gestion des propositions de QorusDocs s'intègre désormais à Litera Foundation, ce qui permet aux entreprises d'intégrer plus efficacement leurs renseignements dans les présentations et les propositions.

« Dans ce marché juridique concurrentiel, les cabinets doivent présenter leurs meilleurs collaborateurs et leur expertise dans des documents visuellement convaincants sans passer des heures à régler des problèmes de formatage », a déclaré Ray Meiring, chef de la direction de QorusDocs. « Grâce à ce partenariat mondial, QorusDocs peut être intégré à Litera Foundation, ce qui permet d'utiliser les données de Foundation dans les modèles de QorusDocs et grâce à des modules complémentaires de Microsoft Office pour créer des présentations gagnantes et des réponses aux demandes de propositions à grande échelle. »

Selon l' étude QorusDocs Benchmark de 2024, 67 % des cabinets d'avocats ont fait état d'une augmentation du volume des présentations. Pour faire face à l'augmentation annuelle des demandes de propositions et des volumes de présentations, le partenariat entre QorusDocs et Litera permet aux utilisateurs de gérer de façon centralisée les données cruciales des cabinets, comme les biographies et les dossiers d'expérience, facilitant ainsi leur utilisation dans les présentations, les propositions et les réponses aux demandes de propositions à grande échelle. QorusDocs s'intègre à Microsoft 365, ce qui permet aux rédacteurs de propositions de travailler directement dans leurs applications Office habituelles et de travailler en collaboration grâce à Microsoft Teams ou SharePoint. Avec QorusDocs AI, les utilisateurs peuvent accéder aux meilleures données du cabinet et les adapter aux clients, garantissant ainsi un impact personnalisé.

« Cette intégration fait passer les capacités de génération de propositions de Litera Foundation à un niveau supérieur pour une gestion avancée des propositions, a déclaré Barry Solomon, vice-président de la valeur client et de l'innovation chez Litera. « En réduisant le temps et les efforts nécessaires pour rédiger des propositions de grande qualité et fondées sur des données, les entreprises seront en mesure d'augmenter les taux de réussite et d'améliorer l'efficacité du développement commercial avec une plus grande précision. »

Les équipes de développement commercial et de présentation peuvent collaborer à l'élaboration d'une présentation au sein de QorusDocs, connectées aux renseignements sur l'entreprise dans Foundation, ainsi qu'à Microsoft Teams ou à l'environnement SharePointt. À l'aide de l'analyse QorusDocs, ils peuvent suivre l'efficacité de leurs processus de présentation et l'utilisation des connaissances et du contenu de leur entreprise.

« Notre processus de présentation est un élément essentiel de notre stratégie de développement commercial », a déclaré Neetu Sawhney, responsable des présentations chez Herbert Smith et Freehills, un cabinet d'avocats international. « L'intégration entre Litera Foundation et QorusDocs est essentielle pour les cabinets sur ce marché concurrentiel. « La combinaison des deux capacités spécialisées nous aide à produire des présentations gagnantes et des réponses aux demandes de propositions directement dans Microsoft Office en une fraction du temps. »

À propos de QorusDocs

QorusDocs est un chef de file mondial des logiciels de gestion de propositions et de réponses aux demandes de propositions alimentés par l'intelligence artificielle situé à Bellevue, Washington, qui automatise la création de discours, de présentations, de propositions et de réponses personnalisées aux demandes de propositions. QorusDocs permet aux équipes spécialisées dans le développement des affaires, la vente, le marketing et les propositions de collaborer de manière transparente, optimisant les heures facturables et augmentant le nombre de nouveaux clients. L'entreprise accompagne des équipes de développement commercial et de présentation dans de nombreux cabinets d'avocats parmi les plus prestigieux au monde, notamment Herbert Smith Freehills, Womble Bond Dickinson (États-Unis) et Seyfarth Shaw LLP. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site qorusdocs.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

