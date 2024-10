95 % des utilisateurs seraient prêts à recommander le logiciel QorusDocs à d'autres personnes, selon le nouveau rapport de SoftwareReviews

BELLEVUE, Washington, 31 octobre 2023 /CNW/ - QorusDocs, un fournisseur de logiciels de gestion des propositions alimentés par l'IA, basé à Seattle, a annoncé aujourd'hui avoir reçu la médaille d'or, et avoir été classée au premier rang dans la catégorie des logiciels de gestion des propositions par SoftwareReviews, la source la plus approfondie de données et de renseignements sur les acheteurs pour le marché des logiciels d'entreprise.

Chaque année, les Data Quadrant Awards de SoftwareReviews reconnaissent des fournisseurs de logiciels exceptionnels sur le marché de la technologie, en fonction de l'évaluation des utilisateurs. Le Data Quadrant de SoftwareReviews évalue et classe les produits selon les commentaires des professionnels des TI et des entreprises.

QorusDocs a obtenu les meilleures notes dans le quadrant de données de SoftwareReviews sur la gestion des propositions :

91 % de la valeur commerciale créée pour les utilisateurs (contre une note moyenne de 85 %)

88 % de la satisfaction à l'égard de la qualité des caractéristiques (contre une note moyenne de 82 %)

96 % en gestion de documents (contre une note moyenne de 86 %)

95 % de la satisfaction à l'égard des propositions et des énoncés de travail (contre 86 % de la note moyenne)

QorusDocs a également obtenu les meilleurs résultats parmi ses concurrents en matière de soutien aux fournisseurs (93 %) et de disponibilité et de qualité de ses formations (94 %).

« Presque toutes les organisations aimeraient améliorer la qualité et l'uniformité de leurs présentations, propositions et réponses aux demandes de propositions, a déclaré Rob Garmaise, vice-président, Recherche en IA, Groupe de recherche en technologies de l'information. « C'est pourquoi nous sommes de grands adeptes de QorusDocs, et de sa fonctionnalité d'IA QPilot en particulier. Ensemble, ils permettent aux organisations de faire des présentations en toute confiance et d'éliminer les coûts et les maux de tête de ce qui peut parfois être un processus extrêmement pénible ».

En témoignage de son innovation technologique, QorusDocs a également obtenu la note la plus élevée (89 %) en matière de stratégie de produit et de taux d'amélioration par les utilisateurs, soulignant l'impact et les solides résultats de RCI pour les clients du nouvel assistant d'IA de QorusDocs, QPilot, lancé en juin 2024.

« Ces résultats témoignent de notre engagement à fournir à nos précieux clients un logiciel de proposition d'IA de pointe, alors que nous nous concentrons sur les besoins uniques de l'industrie des services juridiques, technologiques et professionnels, a déclaré Ray Meiring, chef de la direction et cofondateur de QorusDocs. « Nous sommes honorés de recevoir la médaille d'or deux années de suite et nous avons hâte de poursuivre l'évolution de nos produits novateurs. »

Pour savoir ce que les utilisateurs pensent du logiciel de QorusDocs, consultez le rapport Data Quadrant de SoftwareReviews ici. Pour en savoir plus sur QorusDocs, visitez QorusDocs.com.

À PROPOS DE QORUSDOCS

QorusDocs est un chef de file des logiciels de gestion de propositions et de réponses aux demandes de propositions alimentés par l'intelligence artificielle situé à Bellevue, Washington, qui automatise la création de discours, de présentations, de propositions et de réponses aux demandes de propositions personnalisés. QorusDocs permet aux équipes spécialisées dans le développement des affaires, la vente, le marketing et les propositions de collaborer de manière transparente, optimisant les heures facturables et augmentant le nombre de nouveaux clients. L'entreprise soutient les équipes dédiées aux revenus d'entreprise pour des sociétés comme WSP, Insight, DLA Piper, CDW, et plus encore.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1683975/Logo_Full_QD_Logo.jpg

SOURCE QorusDocs

PERSONNE-RESSOURCE : Jennifer Tomlinson, [email protected]