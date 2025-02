MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2024. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indications contraires.

(en milliers de dollars, à moins d'indications

contraires) T4 T3 T4

Exercice Exercice 2024 2024 2023

2024 2023 ASG à la clôture de la période (en milliards de

dollars) 167,1 165,5 161,7

167,1 161,7 ASG moyens (en milliards de dollars) 166,6 163,8 158,4

163,6 161,9













Mesures financières conformes aux IFRS











Total des produits 184 011 171 711 210 972

688 623 686 646 Honoraires de gestion 156 734 154 381 147 371

611 995 592 237 Honoraires de performance 13 592 5 857 42 185

24 778 50 311 Commissions d'engagement et frais de transaction 7 034 3 622 7 474

16 258 18 801 Quote-part du résultat net des coentreprises et

entreprises associées 1 761 1 691 8 717

12 428 11 120 Autres produits 4 890 6 160 5 225

23 164 14 177 Résultat net1) (192) 12 639 39 418

24 987 58 452













Mesures financières non conformes aux IFRS











BAIIA ajusté2) 53 400 51 685 77 621

195 764 205 854 Marge du BAIIA ajusté2) 29,0 % 30,1 % 36,8 %

28,4 % 30,0 % Résultat net ajusté1), 2) 22 849 28 909 50 163

102 719 126 066 Flux de trésorerie disponibles des 12 derniers

mois2) 87 417 95 215 89 212

87 417 89 212

Remarque : Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder du fait que les chiffres ont été arrondis. 1) Attribuable aux actionnaires de la Société. 2) Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.



« L'année 2024 a été profitable pour les marchés financiers, les investisseurs ayant passé la majeure partie de l'année à se concentrer sur un atterrissage en douceur de l'économie et sur des réductions agressives de taux. Nos actifs sous gestion ont ainsi augmenté de 5,4 milliards de dollars pour atteindre 167,1 milliards de dollars à la clôture de l'exercice, et nos deux plateformes de placement, soit les marchés publics et les marchés privés, ont enregistré une croissance, a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et chef mondial de la direction. Notre plateforme des Marchés privés a généré des rendements vigoureux dans l'ensemble de nos stratégies clés, si bien que les ASG ont enregistré une croissance de 7 % pour atteindre près de 20 milliards de dollars à la fin de l'exercice. Notre gamme de stratégies concurrentielles et diversifiées fait l'objet d'un intérêt soutenu qui s'est traduit par des souscriptions atteignant 1,7 milliard de dollars pour l'exercice, tandis que nos équipes ont investi 2,2 milliards de dollars dans des actifs privés de grande qualité au cours de cette même période. »

« En 2024, la vigueur des marchés des capitaux, conjuguée à une transition de la composition des actifs en faveur des stratégies axées sur les ASG liés aux marchés privés et les stratégies générant des honoraires élevés, a donné lieu à une croissance des honoraires de gestion pour l'exercice. Toutefois, la diminution des honoraires de performance a entraîné une baisse du total des produits, ce qui s'est traduit par une marge du BAIIA ajusté de 28,4 % pour 2024 », a déclaré Lucas Pontillo, directeur exécutif et chef de la direction financière mondiale.

Actifs sous gestion (en millions de dollars, à moins d'indications contraires)

Par plateforme 30 sept.

2024 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne

nette1) Marché et

autres2) 31 déc. 2024 Marchés publics, excluant

les ASG sous-conseillés

par PineStone 101 433 907 (190) (1 560) (843) 2 760 103 350 Marchés publics - ASG

sous-conseillés par

PineStone 44 582 20 (565) (707) (1 252) 715 44 045 Marchés publics - Total 146 015 927 (755) (2 267) (2 095) 3 475 147 395 Marchés privés 19 456 320 (119) (194) 7 253 19 716 Total 165 471 1 247 (874) (2 461) (2 088) 3 728 167 111

Par réseau de

distribution 30 sept. 2024 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette1) Marché et

autres2) 31 déc. 2024 Marchés institutionnels 91 068 1 018 (363) (1 682) (1 027) 845 90 886 Intermédiaires financiers 60 100 99 (482) (602) (985) 2 523 61 638 Gestion privée 14 303 130 (29) (177) (76) 360 14 587 Total 165 471 1 247 (874) (2 461) (2 088) 3 728 167 111

Par plateforme 31 déc. 2023 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette1) Marché et

autres2) 31 déc. 2024 Marchés publics, excluant

les ASG sous-conseillés

par PineStone 97 984 3 118 (2 910) (4 439) (4 231) 9 597 103 350 Marchés publics - ASG

sous-conseillés par

PineStone 45 231 52 (7 725) (1 920) (9 593) 8 407 44 045 Marchés publics - Total 143 215 3 170 (10 635) (6 359) (13 824) 18 004 147 395 Marchés privés 18 478 1 689 (295) (551) 843 395 19 716 Total 161 693 4 859 (10 930) (6 910) (12 981) 18 399 167 111

Par réseau de

distribution 31 déc. 2023 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette1) Marché et

autres2) 31 déc. 2024 Marchés institutionnels 88 642 3 478 (4 747) (4 111) (5 380) 7 624 90 886 Intermédiaires financiers 59 421 686 (5 595) (1 794) (6 703) 8 920 61 638 Gestion privée 13 630 695 (588) (1 005) (898) 1 855 14 587 Total 161 693 4 859 (10 930) (6 910) (12 981) 18 399 167 111

1) La croissance interne nette correspond à la somme des nouveaux mandats, des mandats perdus et des contributions nettes. 2) Le poste Marché et autres comprend l'incidence des fluctuations des marchés, des distributions de revenus et de la conversion des monnaies étrangères.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 1,6 milliard de dollars, ou 1,0 %, par rapport au 30 septembre 2024, reflétant l'incidence favorable du marché de 3,8 milliards de dollars, principalement attribuable au taux de change, partiellement contrebalancée par la croissance interne nette négative de 2,1 milliards de dollars au sein des marchés publics. Compte non tenu des actifs sous gestion pour lesquels PineStone Asset Management Inc. (« PineStone ») est sous-conseiller, la croissance interne nette représente une sortie nette de 0,8 milliard de dollars. Les contributions nettes négatives de 1,6 milliard de dollars attribuables au rééquilibrage, essentiellement dans les stratégies fondées sur les titres à revenu fixe, ont été partiellement contrebalancées par des nouveaux mandats de 0,9 milliard de dollars. La croissance interne nette négative comprend des retraits de 1,3 milliard de dollars relatifs à des actifs sous gestion pour lesquels PineStone est sous-conseiller, incluant des mandats perdus de 0,6 milliard de dollars, dont une tranche d'environ 0,3 milliard de dollars, à notre connaissance, se rapporte à des actifs sous gestion qui ont été transférés directement à PineStone. Les contributions nettes négatives de 0,7 milliard de dollars sont principalement liées à des clients actuels qui ont simplement rééquilibré l'ensemble de leurs portefeuilles de placements. Comme la Société l'a annoncé précédemment, des mandats additionnels de PineStone fondés sur des actions de 5,7 milliards de dollars auprès de Canoe Financial LP ont été retirés et transférés directement à PineStone en janvier 2025. Par ailleurs, la direction prévoit que des ASG d'un montant additionnel d'environ 1,0 milliard de dollars seront transférés directement à PineStone au cours de l'exercice 2025.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 5,4 milliards de dollars, ou 3,3 %, par rapport au 31 décembre 2023, reflétant une incidence favorable du marché et de la conversion des monnaies étrangères de 18,7 milliards de dollars, principalement attribuable aux mandats fondés sur des actions, partiellement contrebalancée par la croissance interne nette négative de 13,0 milliards de dollars. La croissance interne nette négative s'est chiffrée à 13,8 milliards de dollars pour les stratégies liées aux marchés publics, montant partiellement contrebalancé par la croissance interne nette positive de 0,8 milliard de dollars pour les stratégies liées aux marchés privés, en raison surtout du montant des nouveaux mandats. Les actifs sous gestion pour lesquels PineStone est sous-conseiller ont légèrement diminué pour se chiffrer à 44,0 milliards de dollars, comparativement à 45,2 milliards de dollars au 31 décembre 2023, car les sorties de trésorerie ont été essentiellement contrebalancées par une incidence favorable du marché au cours de l'exercice. La croissance interne nette négative comprend des retraits de 9,6 milliards de dollars relatifs à des actifs sous gestion pour lesquels PineStone est sous-conseiller, incluant des mandats perdus de 7,7 milliards de dollars, dont une tranche d'environ 7,5 milliards de dollars, à notre connaissance, a été transférée directement à PineStone.



Faits saillants financiers du quatrième trimestre

Les produits ont augmenté de 12,3 millions de dollars, ou 7,2 %, par rapport au troisième trimestre de 2024, en raison principalement de la hausse des honoraires de performance et des commissions d'engagement et frais de transaction. Les produits ont diminué de 27,0 millions de dollars, ou 12,8 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023, en raison de la baisse des honoraires de performance sur les marchés publics, principalement dans la région EMOA.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 1,7 million de dollars, ou 3,3 %, par rapport au troisième trimestre de 2024, en raison surtout d'une augmentation des honoraires de performance et des commissions d'engagement et frais de transaction, partiellement contrebalancée par l'augmentation de la rémunération variable et des honoraires de sous-conseiller liée aux honoraires de performance. Le BAIIA ajusté a diminué de 24,2 millions de dollars, ou 31,2 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023, en raison surtout de la baisse des honoraires de performance et de la quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées, contrebalancée en partie par la baisse des honoraires de sous-conseiller liée aux honoraires de performance.

Le résultat net ajusté a diminué de 6,1 millions de dollars, ou 21,1 %, par rapport au troisième trimestre de 2024, principalement en raison de la hausse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, et des pertes au bilan liées à la réévaluation du change attribuables à l'appréciation du dollar américain, facteurs partiellement contrebalancés par la hausse des produits. Le résultat net ajusté a diminué de 27,4 millions de dollars, ou 54,6 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023, principalement en raison de la baisse des honoraires de performance dans la région EMOA et des pertes liées à la réévaluation du change.

Une perte nette de 0,2 million de dollars attribuable aux actionnaires de la Société, comparativement à un bénéfice net de 12,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, découle principalement de l'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives, ainsi que des pertes de change, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des produits. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 39,6 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2023, principalement en raison de la baisse des produits, des pertes liées à la réévaluation du change et de la hausse des frais de vente et charges générales et administratives.

Les flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois ont diminué de 1,8 million de dollars, ou 2,0 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023. La diminution est principalement attribuable à la baisse des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu de l'incidence du fonds de roulement, découlant essentiellement de la baisse des honoraires de performance et de l'augmentation de l'intérêt versé sur la dette à long terme. Ces diminutions ont été contrebalancées en partie par la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement découlant principalement du recouvrement d'honoraires de performance liés à l'exercice 2023, facteur partiellement contrebalancé par la hausse de la rémunération variable et de l'impôt sur le résultat payé. De plus, les distributions reçues des coentreprises ont augmenté, et les dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle ont diminué.

Faits saillants financiers depuis le début de l'exercice

Les produits ont augmenté de 2,0 millions de dollars, ou 0,3 %, en raison principalement de la hausse des honoraires de gestion et de la hausse des autres produits, partiellement contrebalancées par la baisse des honoraires de performance sur les marchés publics, principalement dans la région EMOA.

Le BAIIA ajusté a diminué de 10,1 millions de dollars, ou 4,9 %, en raison principalement de la baisse des honoraires de performance, de la hausse de la rémunération et de l'augmentation des frais de déplacement et de marketing, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des honoraires de gestion et des autres produits, ainsi que par la baisse des honoraires de sous-conseiller.

Le résultat net ajusté a diminué de 23,4 millions de dollars, ou 18,6 %, principalement en raison de la hausse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, et des pertes liées à la réévaluation du change.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 33,5 millions de dollars, ou 57,3 %, en raison principalement de l'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives, des pertes liées à la réévaluation du change, et d'un profit à la vente de fonds comptabilisé au cours de l'exercice précédent dans le cadre d'une nouvelle entente de distribution stratégique avec New York Life Investments.

Événements postérieurs au 31 décembre 2024

Déclaration de dividendes

Le 25 février 2025, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,216 $ par action de catégorie A et par action de catégorie B, payable le 10 avril 2025 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 10 mars 2025. Le dividende est un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Acquisition d'actions additionnelles d'une plateforme de placement

Le 6 janvier 2025, une filiale en propriété exclusive indirecte de Fiera Capital a acquis des actions additionnelles dans le capital social d'une plateforme de placement spécialisée dans les habitations locatives, ce qui a fait passer sa participation d'environ 33 % à 51 %.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter au rapport de gestion de la Société pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2024 se trouvant sous la section Relations avec les investisseurs de notre site Web , à la rubrique « Documents financiers - Résultats trimestriels - Rapport de gestion ».

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le mercredi 26 février 2025, à compter de 10 h 00 (HE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1 800 990-4777 (sans frais); pour y accéder à partir de l'extérieur de l'Amérique du Nord, composez le 1 289 819-1299.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 5 mars 2025. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 888 660-6345 (sans frais en Amérique du Nord), code 30281, suivi du dièse (#).

La webdiffusion demeurera accessible pour une durée de trois mois suivant la conférence téléphonique, et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Mesures non conformes aux IFRS

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action (de base et dilué), ainsi que les flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois, ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, ils sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.

Il y a lieu de se reporter à la page 49 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui est disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , pour obtenir une description des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société. Pour obtenir un rapprochement avec ces dernières, il y a lieu de se reporter aux tableaux qui suivent.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES CLOS LES POUR LES EXERCICES CLOS LES

31 décembre 2024 30 septembre 2024 31 décembre 2023 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Résultat net 2 858 16 060 42 864 35 262 66 273 Charge d'impôt sur le résultat 4 733 6 444 11 985 14 708 19 625 Amortissements 11 921 11 736 13 406 49 102 53 935 Intérêts sur la dette à long terme et les

débentures 12 036 11 733 11 710 47 903 46 003 Intérêts sur les obligations locatives, la

conversion des monnaies étrangères

et les autres charges financières 7 596 389 (1 220) 12 994 1 005 BAIIA 39 144 46 362 78 745 159 969 186 841 Coûts de restructuration, frais liés aux

acquisitions et autres coûts 3 816 1 422 3 100 14 871 16 069 Désactualisation et variation de la juste

valeur des obligations au titre du prix

d'achat et autres 320 (238) 106 (1 717) (2 936) Rémunération fondée sur des actions 9 522 3 357 2 474 21 465 12 355 Profit sur les placements, montant net (115) (448) (124) (772) (835) Profit à la vente de fonds -- -- -- -- (5 139) Autres charges (produits) 713 1 230 (6 680) 1 948 (501) BAIIA ajusté 53 400 51 685 77 621 195 764 205 854 Marge du BAIIA ajusté 29,0 % 30,1 % 36,8 % 28,4 % 30,0 % Par action (de base) 0,50 0,48 0,73 1,83 1,98 Par action (dilué) 0,50 0,42 0,56 1,80 1,56 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - de base (en milliers) 107 609 107 583 106 116 107 060 104 020 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - dilué (en milliers) 107 609 122 513 139 543 108 899 131 783



Rapprochement du résultat net ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES CLOS LES POUR LES EXERCICES

CLOS LES

31 décembre 2024 30 septembre 2024 31 décembre 2023 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Résultat net attribuable aux actionnaires

de la Société (192) 12 639 39 418 24 987 58 452 Amortissements 11 921 11 736 13 406 49 102 53 935 Coûts de restructuration, frais liés aux

acquisitions et autres coûts 3 816 1 422 3 100 14 871 16 069 Désactualisation et variation de la juste

valeur des obligations au titre du prix

d'achat et autres, et intérêt effectif sur les

débentures 599 (20) 364 (746) (1 916) Rémunération fondée sur des actions 9 522 3 357 2 474 21 465 12 355 Profit à la vente de fonds -- -- -- -- (5 139) Autres charges (produits) 713 1 230 (6 680) 1 948 (501) Incidence fiscale des éléments ci-dessus (3 530) (1 455) (1 919) (8 908) (7 189) Résultat net ajusté 22 849 28 909 50 163 102 719 126 066 Par action (de base)









Résultat net1) (0,00) 0,12 0,37 0,23 0,56 Résultat net ajusté1) 0,21 0,27 0,47 0,96 1,21 Par action (dilué)









Résultat net1) (0,00) 0,11 0,30 0,23 0,50 Résultat net ajusté1) 0,21 0,25 0,37 0,94 1,00 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - de base (en milliers) 107 609 107 583 106 116 107 060 104 020 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - dilué (en milliers) 107 609 122 513 139 543 108 899 131 783

1) Attribuable aux actionnaires de la Société.



Rapprochement des flux de trésorerie disponibles (en milliers de dollars)



POUR LES TRIMESTRES CLOS

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1

2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 Entrées de trésorerie liées aux activités

d'exploitation avant l'incidence du fonds de

roulement 47 487 48 589 37 218 34 641 70 265 46 180 39 828 30 109 Variation des éléments hors trésorerie du

fonds de roulement d'exploitation 4 464 6 187 15 807 (60 389) (12 666) 33 528 (25 705) (43 572) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées

aux activités d'exploitation 51 951 54 776 53 025 (25 748) 57 599 79 708 14 123 (13 463) Règlement d'obligations au titre du prix

d'achat (937) -- (1 500) -- -- -- (1 500) -- Produit tiré du billet à ordre 1 538 1 502 1 521 1 501 1 500 1 510 1 460 1 536 Distributions reçues des coentreprises et

entreprises associées, déduction faite des

investissements (321) 925 8 137 3 326 1 723 1 617 502 4 252 Dividendes et autres distributions versés aux

détenteurs de la participation ne donnant

pas le contrôle -- -- (6 215) -- (3 167) -- (5 895) -- Paiements de loyers (3 862) (4 727) (3 038) (4 718) (4 690) (3 837) (4 925) (4 510) Intérêts payés sur la dette à long terme et les

débentures (10 519) (11 244) (12 775) (13 995) (6 299) (12 174) (12 019) (10 379) Autres coûts de restructuration 3 333 1 015 2 685 1 569 2 075 1 226 452 1 180 Frais liés aux acquisitions et autres coûts 180 -- -- 32 420 130 341 716 Flux de trésorerie disponibles 41 363 42 247 41 840 (38 033) 49 161 68 180 (7 461) (20 668) Flux de trésorerie disponibles des

12 derniers mois 87 417 95 215 121 148 71 847 89 212 98 056 45 198 67 891



Déclarations prospectives

Le présent document renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur, lesquelles rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris, sans s'y limiter, les conditions, tendances et perspectives économiques, la croissance de Fiera Capital ainsi que ses résultats d'exploitation, son rendement, ses possibilités ou occasions d'affaires, ses objectifs, ses plans et priorités stratégiques et ses nouvelles initiatives, dont celles liées à la durabilité, ainsi que d'autres énoncés qui ne se rapportent pas à des faits historiques. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, ses résultats financiers prévisionnels, ses dividendes attendus et les perspectives quant à ses activités, ainsi que concernant les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et les autres économies mondiales. Ces déclarations prospectives reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses que celle-ci considère comme raisonnables à la lumière des renseignements dont elle dispose à l'heure actuelle. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l'emploi de mots ou d'expressions comme « hypothèse », « continuer », « estimer », « prévision », « but », « orientation », « probable », « plan », « objectif », « perspective », « potentiel », « prévoir », « projet », « stratégie » et « cible », ou d'autres mots ou expressions similaires, ou par l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel (y compris dans leur forme négative), tels que « viser », « anticiper », « croire », « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « chercher à », « devoir », « s'efforcer de » et « vouloir ».

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes de la direction et que les prévisions, projections, attentes, conclusions ou énoncés ne se révèlent pas exacts. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties intéressées à comprendre certains éléments clés des objectifs, des stratégies, des attentes, des plans et des perspectives commerciales de la Société, ainsi que le contexte d'exploitation prévu. Les lecteurs sont toutefois avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

Les événements, les résultats ou le rendement réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes, des conclusions ou des énoncés formulés dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitudes importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Fiera Capital, notamment, sans toutefois s'y limiter, les risques liés au rendement des placements et aux placements des actifs sous gestion (les « ASG »), le risque lié à la concentration des ASG en lien avec les stratégies à l'égard desquelles PineStone agit à titre de sous-conseiller, les employés clés, le secteur de la gestion d'actifs et les pressions concurrentielles, le risque pour la réputation, les risques liés à la conformité réglementaire, le risque lié aux politiques, aux procédures et aux mesures concernant la sécurité de l'information, le risque de litiges, le risque de fautes ou d'erreurs de la part d'employés, le risque lié à la couverture d'assurance, le risque lié à la fidélité et à l'engagement des clients, les risques liés aux relations avec les tiers, les risques liés à l'endettement, le risque de marché, le risque de crédit, les risques liés à l'inflation, aux taux d'intérêt et à la récession, les risques liés à la structure de propriété et à la possibilité de dilution, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les lecteurs sont avertis que la liste précédente de facteurs de risque et d'incertitudes n'est pas exhaustive et que d'autres risques et incertitudes pourraient avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes, y compris ceux dont Fiera Capital n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou qu'elle juge actuellement négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur les activités commerciales, la situation financière, les liquidités, les activités d'exploitation ou les résultats financiers de la Société. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives contenues dans le présent document ou dans toute autre communication faite par Fiera Capital, les investisseurs et les autres parties intéressées devraient examiner attentivement les risques et les incertitudes énumérés ci-dessus, ainsi que d'autres événements potentiels qui pourraient avoir une incidence sur la situation financière, les activités d'exploitation, le rendement ou les résultats de la Société.

Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans le présent document décrivent les attentes de la direction en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de circonstances futures, ou pour un autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette filiale est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes, d'une dispense de ces inscriptions, et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement aux clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites .

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca .

SOURCE Fiera Capital Corporation

Renseignements : Analystes et investisseurs : Marie-France Guay, Vice-présidente principale, Trésorerie et relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514 294-5878, [email protected]