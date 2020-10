Q-Energy vend 73 centrales photovoltaïques à la Caisse

La Caisse effectue son premier placement privé en infrastructures en Espagne avec l'acquisition d'actifs solaires du fonds Q-Energy III de Q-Energy.

Ces actifs constituent la base d'une nouvelle plateforme de la Caisse dédiée aux infrastructures d'énergies renouvelables en Espagne.

Q-Energy continuera de gérer, d'exploiter et de maintenir le portefeuille de 73 actifs.

MADRID et MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Q-Energy, une plateforme internationale d'investissement et de gestion dans le secteur des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui la vente d'un portefeuille d'actifs solaires photovoltaïques réglementés à la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un investisseur institutionnel mondial.

Le portefeuille est composé de 73 actifs d'une capacité totale de 216 MWc répartis à l'échelle de l'Espagne. Ces actifs produisent plus de 355 000 MWh par année, soit suffisamment d'électricité propre pour alimenter plus de 115 000 ménages, ou la consommation équivalente de villes comme Valladolid, Alicante ou Córdoba, en Espagne.

Cet investissement représente la première étape dans la création d'une nouvelle plateforme de la Caisse en Espagne, qui cherchera à inclure d'autres actifs renouvelables. À la suite de cette transaction, Q-Energy continuera d'assurer la gestion des actifs, incluant l'exploitation, la surveillance et l'entretien des 73 actifs. L'équipe de Q-Energy gère actuellement plus de 150 installations d'énergies renouvelables en Espagne, en Italie et en Allemagne, produisant plus de 1 300 MW d'énergie. Du côté des investissements, Q-Energy a investi plus de 6 milliards d'euros dans ce secteur depuis 2007, dans des actifs d'énergie solaire photovoltaïque et concentrée, et d'énergie éolienne.

Selon Iñigo Olaguibel, associé fondateur de Q-Energy : « Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie plus large d'optimisation financière et opérationnelle continue des actifs d'énergies renouvelables. Le fait que la Caisse soit le nouveau détenteur de ce portefeuille témoigne clairement de son engagement envers ce secteur et l'Espagne. Il s'agit d'un grand moment de fierté pour l'équipe de Q-Energy, qui continuera d'assurer la gestion à long terme des projets. À nos yeux, ce secteur d'activité est fondamental pour assurer un avenir durable à notre société. Nous continuerons d'investir dans ce secteur au cours des prochaines années par l'intermédiaire de notre nouveau fonds Q-Energy IV, grâce auquel nous entendons investir 4 milliards d'euros dans différentes régions de l'Europe. »

« Ce premier placement privé en infrastructures en Espagne est une étape importante du déploiement de la stratégie de long terme de la Caisse en Europe en matière d'infrastructures », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la Caisse. « Avec cette transaction, nous jetons les bases de notre plateforme d'énergies renouvelables en Espagne, ce qui nous permettra d'accroître progressivement notre présence dans cet important marché et d'atteindre les cibles de réduction de l'intensité carbone de la Caisse. »

Ce portefeuille d'actifs était auparavant détenu par le fonds Q-Energy III, lancé en 2018. Ce fonds a investi la totalité de son actif en seulement deux ans et il amorce maintenant son processus de cession d'actifs. La conclusion de cette transaction sera menée à terme au cours des prochains mois. Pour cette transaction, Q-Energy a été conseillée par la Banque Royale du Canada et Cuatrecasas, et la Caisse, par BNP Paribas et Watson Farley & Williams.

À PROPOS DE Q-ENERGY

Fondée en 2007, Q-Energy compte sur une équipe composée de plus de 160 professionnels du domaine des énergies renouvelables et a investi plus de 6 milliards d'euros dans le secteur des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. Les investissements de Q-Energy se font au moyen de quatre instruments de placement : Fotowatio/FRV, Vela Energy, Q-Energy III et Q-Energy IV. Q-Energy offre également des services complets d'investissement et de gestion de placements d'actifs, en appliquant des processus de surveillance et de contrôle sophistiqués, et au moyen de systèmes technologiques modernes. Ainsi, Q-Energy gère ses actifs en temps réel et réalise des gains d'efficience financière et opérationnelle remarquables. Au total, Q-Energy gère plus de 1,3 GW d'énergie solaire photovoltaïque, 170 MW d'énergie solaire concentrée et thermoélectrique et 130 MW d'énergie éolienne en Espagne, en Allemagne et en Italie.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Au 30 juin 2020, son actif net s'élevait à 333,0 G$ CA. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

