MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW/ - Le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC) et Cancer colorectal Canada (CCC) s'associent afin de travailler ensemble à l'amélioration de l'accès aux essais cliniques en cancer colorectal au Québec.

Chaque année, plus de 25 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer colorectal au Canada. On estime qu'en 2021, il s'agit de la 3e forme de cancer la plus diagnostiquée au pays. Le cancer colorectal est la 2e cause de décès par cancer chez les Canadiens et la 3e chez les Canadiennes. Un meilleur dépistage et les avancées permises par la recherche au cours des dernières années apportent une lueur d'espoir sur ces statistiques, ayant mené à de nouvelles options thérapeutiques et un meilleur taux de survie.

C'est dans cette optique que Q-CROC et CCC ont décidé de mettre à profit leurs activités complémentaires afin de faciliter l'accès à l'information sur la recherche clinique et de promouvoir les activités et les services de soutien offerts aux patients. Cette collaboration a mené notamment à la mise en place d'une communauté de pratique regroupant des médecins spécialisés en cancer colorectal afin d'optimiser la participation des Québécoises et Québécois atteints de ce type de cancer à des essais cliniques.

« Nous sommes ravis de nous associer à Q-CROC et aux nombreux cliniciens de son réseau afin que davantage de patients aient accès aux essais cliniques en cancer au Québec, leur offrant ainsi la possibilité de participer à la recherche et d'améliorer les soins de santé de demain », mentionne Barry D. Stein, président-directeur général de Cancer colorectal Canada.

« Collaborer avec les acteurs du milieu de l'oncologie est une priorité pour Q-CROC. Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec Cancer colorectal Canada, une organisation qui fait une différence dans la vie des personnes atteintes de cancer. » ajoute Lucie D'Amours, directrice générale de Q-CROC. « La mise en place de communautés de pratique est un modèle performant qui mise sur la collaboration entre des professionnels de la santé de différents hôpitaux à travers le Québec. Nous sommes heureux de travailler avec CCC pour la mise en place d'une communauté qui permettra de faciliter l'accès des personnes atteintes de cancer colorectal à des essais cliniques » conclut Lucie D'Amours.

À propos de Cancer colorectal Canada (CCC)

Le Cancer colorectal Canada est l'organisme de patients sans but lucratif du Canada, qui se consacre à la sensibilisation et à l'éducation des Canadiens en matière de cancer colorectal, au soutien des patients et de leur famille, et à la défense de leurs intérêts. Les divers programmes du CCC aident les patients et leurs familles à travers le Canada à relever les nombreux défis de cette maladie.

À propos du Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec

Depuis 2008, Q-CROC coordonne un réseau de 16 établissements de santé parmi les plus actifs en recherche clinique en oncologie, représentant plus de 98% des études de recrutement dans la province. Le réseau compte plus de 275 investigateurs et 500 professionnels de la recherche. Q-CROC développe des solutions qui visent à optimiser la participation aux essais cliniques et à soutenir la conformité réglementaire.

