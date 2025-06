MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Cancer colorectal Canada, par l'entremise de son initiative Jamais Trop Jeune ( JTJ), lance une campagne de sensibilisation visant à abaisser l'âge du dépistage du cancer colorectal à 45 ans pour les Canadien.ne.s à risque moyen et à faire connaître les signes, les symptômes et les stratégies de réduction des risques - en ciblant particulièrement les individus âgés de moins de 50 ans.

« Notre objectif est de sensibiliser les jeunes Canadien.ne.s pour qu'iels ne négligent pas les signes et symptômes en raison de leur âge, qu'iels connaissent les antécédents médicaux de leur famille et leur niveau de risque, alors que nous interpellons les ministères de la santé provinciaux et territoriaux à abaisser l'âge du dépistage du cancer colorectal à 45 ans partout au pays », a déclaré M. Barry D. Stein, président et directeur général de Cancer colorectal Canada.

Pour plus d'informations sur notre recommandation d'abaisser l'âge du dépistage du cancer colorectal à 45 ans, lisez notre note d'information:

https://bit.ly/DepistageA45

Le cancer colorectal ne se préoccupe pas de votre âge

Le cancer colorectal est souvent perçu à tort comme une « maladie de personnes âgées ». En réalité, le cancer colorectal précoce (CCRP), qui survient chez les personnes de moins de 50 ans, est en augmentation, alors que le Canada connaît une baisse de l'incidence du cancer colorectal et de la mortalité chez les personnes de 50 ans et plus.

Bien que la majorité des nouveaux cas de cancer colorectal touchent encore les personnes de 50 ans et plus, les Canadien.ne.s né.e.s après 1980 présentent un risque 2 à 2,5 fois plus élevé de recevoir un diagnostic avant l'âge de 50 ans, comparativement aux générations précédentes. Par ailleurs, les jeunes adultes sont souvent diagnostiqués à un stade plus avancé de la maladie, ce qui complique le pronostic et rend les traitements plus complexes. Aucune personne de moins de 50 ans ne devrait jamais se voir dire qu'elle est « trop jeune » pour avoir un cancer colorectal.

Pourquoi devrions-nous abaisser l'âge à 45 ans ?

Au Canada, le dépistage du cancer colorectal pour les personnes présentant un risque moyen* est actuellement proposé entre 50 et 74 ans dans toutes les provinces et tous les territoires. Cependant, compte tenu de l'incidence croissante de CCRP chez les jeunes adultes, Cancer colorectal Canada demande à toutes les provinces et à tous les territoires d'agir immédiatement et de suivre l'exemple des États-Unis et de l'Australie d'abaisser l'âge du dépistage du cancer colorectal à 45 ans.

Une personne à risque moyen est une personne âgée de 50 à 74 ans, sans symptômes, sans antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal, de certains types de polypes, de maladies génétiques comme le syndrome de Lynch, ni de maladies inflammatoires de l'intestin telles que la maladie de Crohn ou la colite.

En 2018, le U.S. Preventive Services Task Force a mis à jour ses lignes directrices pour inclure les personnes âgées de 45 à 49 ans, conformément aux recommandations fondées sur des données probantes de l'American Cancer Society. Similairement, en juillet 2024, le gouvernement australien a réduit l'âge de départ de son programme national de dépistage du cancer de l'intestin de 50 à 45 ans.

« Selon une micro-simulation réalisée en 2023, débuter le dépistage à 45 ans a permis de réduire de 12 188 le nombre de cas de cancer colorectal, ainsi que de 5 261 le nombre de décès liés à ce cancer. Nous croyons qu'en abaissant l'âge du dépistage, nous pouvons prévenir de nombreux cancers supplémentaires et, en fin de compte, sauver des milliers de vies au Canada », a conclu Barry D. Stein.

Le cancer colorectal est l'un des cancers les plus faciles à prévenir, à traiter et à combattre lorsqu'il est détecté à un stade précoce. ce qui se traduit par un traitement moins invasif, de meilleurs résultats et des coûts de traitement moins élevés pour les systèmes de santé, les patients, les proches- aidants et leurs proches.

Pour en connaître davantage et soutenir cette initiative vitale, visitez la page d'accueil officielle de la campagne à l'adresse https://www.colorectalcancercanada.com/fr/depistagea45/

À propos de Cancer colorectal Canada

Cancer colorectal Canada (CCC) est l'organisme national sans but lucratif dirigé par des patients atteints de cancer colorectal. Depuis 1998, il se consacre à la sensibilisation et à l'éducation sur le cancer colorectal, au soutien des patients et des proches-aidants et à la défense de leurs intérêts. La mission de CCC est de réduire l'incidence et la mortalité du cancer colorectal au Canada et d'améliorer la qualité de vie des patients, des proches-aidants et de leur famille.

www.colorectalcancercanada.com

