Cancer colorectal Canada incite les Canadiens âgés de 50 à 74 ans à s'intéresser au cancer colorectal.

MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - À l'approche du mois de mars, Cancer colorectal Canada (CCC) lance sa campagne nationale de sensibilisation pour inciter les Canadiens à « mettre leur numéro 2 en priorité » et à faire un dépistage du cancer colorectal.

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer au Canada, mais c'est aussi l'un des cancers les plus faciles à prévenir, à traiter et à combattre lorsqu'il est détecté à un stade précoce.

« Les gens doivent prendre leur santé en main, car le dépistage peut leur sauver la vie. Plus le cancer colorectal est détecté tôt, plus grandes sont les chances de le prévenir et, s'il est détecté, de le traiter avec succès. Personne ne devrait attendre l'apparition des symptômes car, à ce moment-là, il peut être trop tard », déclare Barry D. Stein, président de Cancer Colorectal Canada.

Bien qu'il s'agisse d'un cancer évitable et hautement traitable lorsqu'il est détecté à un stade précoce, de nombreux Canadiens sont en retard dans leur dépistage bisannuel, en particulier depuis la crise de Covid-19. En mars, le message de CCC aux Canadiennes et aux Canadiens à risque moyen âgés de 50 à 74 ans est le suivant : soyez proactifs, prenez vos responsabilités et assurez-vous de vous faire dépister. Le test RSOSi est non invasif et facile à réaliser dans l'intimité de son domicile.

Reconnaître les symptômes peut vous sauver la vie

Le cancer colorectal se développe souvent silencieusement, soit sans apparition de symptômes dans ses premiers stades. Cependant, il ne faut jamais ignorer des signes tels que des changements dans les habitudes intestinales, une perte de poids inexpliquée, des douleurs abdominales persistantes ou la présence de sang dans les selles.

Les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer colorectal ou présentant un syndrome génétique, comme le syndrome de Lynch, doivent être particulièrement vigilantes et discuter avec leur médecin d'un dépistage précoce. Ce dépistage est particulièrement important pour les personnes dont un parent a été atteint d'un cancer colorectal avant l'âge de 50 ans, car elles présentent un risque élevé de développer la maladie.

Les plus jeunes sont aussi touchés par le cancer colorectal

Le cancer colorectal est souvent considéré comme une maladie qui touche les personnes âgées, mais le taux de cancer colorectal chez les jeunes adultes a augmenté ces dernières années. Des données provenant des États-Unis indiquent que le cancer colorectal est devenu le cancer le plus mortel chez les hommes âgés de 20 à 49 ans et la deuxième cause de mortalité chez les femmes de la même tranche d'âge. En outre, les jeunes sont souvent diagnostiqués avec des cancers plus avancés en raison de retards dans la détection. Des constats similaires ont été faits au Canada.

« J'étais jeune, actif et je n'avais pas d'antécédents familiaux quand j'ai reçu mon diagnostic de cancer métastatique à l'âge de 41 ans », explique Barry D. Stein. « Trop de gens ignorent les signes et les symptômes, et ne sont souvent pas pris au sérieux par les professionnels de santé en raison de leur jeune âge. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, insistez pour obtenir des réponses. Cela pourrait vous sauver la vie. »

Bien que cette campagne vise à encourager davantage de Canadiens âgés de 50 à 74 ans à se faire dépister, la CCC préconise d'abaisser l'âge du dépistage à 45 ans, d'autant plus que les jeunes qui ont moins de 50 ans constituent la cohorte dont la croissance est la plus rapide pour des raisons inexpliquées.

Sauver des fesses, sauver des vies : Un appel à l'action pour les entreprises, les syndicats et les organisations

Dans le cadre de la campagne Sauvez des fesses, sauvez des vies, CCC invite les entreprises, les syndicats et les organisations de partout au Canada à prendre l'engagement de partager des informations vitales sur le cancer colorectal et sur les moyens de le prévenir avec leurs employés et leurs membres. En intégrant la sensibilisation au cancer colorectal dans les programmes de bien-être sur le lieu de travail, les organisations peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion du dépistage et encourager des résultats plus sains pour leurs employés et leurs membres, et sauver des vies.

Il est facile et gratuit de Prendre un engagement à sauvez des fesses, sauvez des vies et, lorsque vous le faites, CCC vous fournit un kit de communication pour informer et responsabiliser vos employés et/ou vos membres sur le cancer colorectal.

Rejoignez CCC dans sa mission de sauver des vies, de briser les barrières du tabou et de promouvoir un accès équitable aux ressources sur le cancer colorectal partout au Canada en visitant www.sauvez-des-fesses.ca. Les logos des organisations qui soutiennent la cause seront affichés gratuitement en ligne et sur les plateformes médias sociaux de CCC.

Participez à la journée Habillez-vous en bleu

Parmi les nombreuses actions menées dans le cadre du Mois de la sensibilisation au cancer colorectal, CCC encourage tout le monde à participer à la journée Habillez-vous en bleu, le 7 mars, tout simplement en portant un vêtement bleu. Des douzaines de monuments à travers le pays, tels que la Tour CN, le Château Frontenac et la Tour de Calgary, s'illumineront en bleu pour accroître la sensibilisation.

Participez à la « côlonversation » sur la prévention du cancer colorectal et rendez hommage aux personnes touchées par la maladie sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics :

#SauvezdesFesses | #FaitesVousDépister | #ParlezNuméro2

Faits sur le cancer colorectal

https://www.colorectalcancercanada.com/fr/cancer-colorectal/statistiques/

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer au Canada et le quatrième cancer le plus fréquemment diagnostiqué.

et le quatrième cancer le plus fréquemment diagnostiqué. On estime que 25 200 Canadiens se verront diagnostiquer un cancer colorectal cette année, dont 50 % sont des personnes en âge de travailler, et malheureusement environ 9 400 en mourront.

Chaque jour, en moyenne, 69 Canadiens se verront diagnostiquer un cancer colorectal et 26 Canadiens en mourront.

À propos de Cancer Colorectal Canada

Cancer Colorectal Canada (CCC) est l'organisation canadienne à but non lucratif dédiée aux patients et menée par des patients. Depuis 1998, elle s'est engagée à sensibiliser et à éduquer la population sur le cancer colorectal. CCC offre également du soutien aux patients et à leurs aidants, en plus de défendre leurs intérêts. Son objectif est de réduire l'incidence et le taux de mortalité du cancer colorectal au Canada et d'améliorer la qualité de vie des patients, de leur famille et de leurs proches aidants.

www.colorectalcancercanada.com

Facebook/Instagram: Colorectal Cancer Canada (@coloncanada)

X: @coloncanada

SOURCE Colorectal Cancer Canada

Renseignements : Guillaume Lajoie, relationniste, [email protected] - 514 758-1109