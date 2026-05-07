SHANGHAI, 7 mai 2026 /CNW/ - Pylontech (688063.SH), un fournisseur mondial de systèmes de stockage d'énergie de premier plan, a été reconnu comme fabricant de stockage d'énergie de niveau 1 par BloombergNEF (BNEF) pour le deuxième trimestre de 2026, soulignant la bancabilité de l'entreprise, ses capacités éprouvées d'exécution de projet et sa position sur le marché mondial du stockage d'énergie.

(PRNewsfoto/Pylontech) Le projet de stockage d’énergie de 200 MW/400 MWh de Pylontech à Ningxia, en Chine (PRNewsfoto/Pylontech) Le projet de stockage d’énergie de 120 MW/240 MWh de Pylontech à Jiangsu, en Chine (PRNewsfoto/Pylontech)

La liste BNEF de niveau 1 est considérée comme l'un des critères d'évaluation les plus rigoureux de l'industrie pour les entreprises de stockage de l'énergie. L'évaluation tient compte de facteurs comme les capacités technologiques, la fiabilité des produits, le capacité éprouvée en exécution de projets à grande échelle et la crédibilité financière. L'inclusion de Pylontech dans la liste de niveau 1 reflète son portefeuille de projets mondiaux croissant et son engagement de longue date à fournir des solutions fiables de stockage de l'énergie dans un large éventail d'applications et de marchés. Parmi les projets récents réalisés par Pylontech à l'échelle des services publics, mentionnons le projet de stockage d'énergie de 200 MW/400 MWh de Ningxia Yinchuan et la centrale de stockage d'énergie de 120 MW/240 MWh de Jiangsu Huadian Yizheng en Chine.

« Cette entrée sur la liste BNEF de niveau 1 reflète la confiance du marché dans la technologie, la qualité des produits et la fiabilité à long terme de Pylontech », déclare un porte-parole de Pylontech. « Cette reconnaissance renforce encore le statut de Pylontech en tant que partenaire de confiance pour des projets de stockage d'énergie à l'échelle des services publics et commerciaux dans le monde entier. »

Forte de plus d'une décennie d'expertise en matière d'innovation dans le stockage de l'énergie, Pylontech a mis sur pied une plateforme intégrée verticalement couvrant les cellules de batterie, les modules, les systèmes de gestion de batterie (BMS) et l'intégration de systèmes. L'entreprise continue d'accroître sa présence mondiale tout en soutenant la transition vers un avenir énergétique plus propre, plus résilient et plus durable.

À propos de Pylontech

Créé en 2009, Pylontech (688063.SH) est un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie dédié qui est entré en bourse sur le STAR Market en 2020, devenant la première société cotée en Chine axée sur le stockage d'énergie comme activité principale. Fort d'une vaste expertise en électrochimie, en électronique de puissance et en intégration de systèmes, Pylontech a livré des produits et des solutions de stockage d'énergie fiables sur le marché mondial, s'établissant comme un acteur de premier plan dans l'industrie. Ses produits sont largement utilisés dans divers scénarios, y compris des solutions pour le stockage résidentiel, commercial et industriel, le stockage côté réseau, la station de base de communication et le stockage d'énergie des centres de données, les VE légers, l'échange de batteries et plus encore. Site web : https://en.pylontech.com.cn/?lan=fr

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SOURCE Pylontech

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