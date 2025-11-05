SYDNEY , 5 novembre 2025 /CNW/ - Pylon Technologies Co., Ltd. (« Pylontech », SSE: 688063), un leader mondial des systèmes de stockage d'énergie, a le plaisir d'annoncer l'ouverture officielle de sa filiale australienne à Sydney. Il s'agit d'une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale de l'entreprise, qui renforce son engagement à long terme envers les marchés du stockage d'énergie en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La création de Pylontech Australia témoigne de l'état de préparation opérationnelle complet de l'entreprise, qui fournit des ventes localisées, des services techniques, une coordination de la chaîne d'approvisionnement et un soutien à la clientèle pour mieux servir ses partenaires et ses clients dans toute la région.

« L'Australie a été l'un des marchés de stockage d'énergie les plus dynamiques au monde, et nous sommes fiers d'avoir participé à son parcours depuis l'installation de notre premier système ici, il y a plus d'une décennie de cela », a déclaré Geoffrey Song, vice-président de Pylontech. « Le lancement de Pylontech Australia démontre notre engagement à soutenir les partenaires locaux grâce à une collaboration plus étroite, à un service plus rapide et à des solutions plus complètes. »

L'Australie est devenue l'un des marchés de stockage d'énergie les plus matures et à la croissance la plus rapide au monde, grâce à des objectifs nationaux ambitieux de transition énergétique. Le gouvernement vise à réduire d'ici 2035 les émissions de 62 à 70 % par rapport aux niveaux de 2005, grâce à des programmes comme l'initiative Batteries domestiques moins chères qui aident les ménages à rejoindre la transition vers l'énergie propre. Comme la nouvelle filiale est maintenant entièrement opérationnelle, Pylontech accélérera davantage la prestation de solutions de stockage d'énergie à l'échelle résidentielle, commerciale et des services publics, contribuant ainsi à l'évolution de l'Australie vers un avenir énergétique propre, fiable et résilient.

« En établissant une présence locale, nous visons à être plus près de nos clients, non seulement géographiquement, mais aussi stratégiquement », a ajouté Ned Yu, directeur général de Pylontech Australia. « Cette étape importante nous permet de servir le marché avec encore plus d'agilité, d'innovation et de réactivité. »

L'ouverture de Pylontech Australia réaffirme la mission de l'entreprise qui consiste à favoriser la transformation énergétique mondiale grâce à des solutions de stockage d'énergie sûres, fiables et durables.

À propos de Pylontech

Fondée en 2009, Pylon Technologies Co., Ltd. (Pylontech, SSE: 688063) est un fournisseur pionnier et de premier plan de systèmes de stockage d'énergie, qui intègre des technologies d'électrochimie, d'électronique de puissance et d'intégration de systèmes. Avec plus de 2 millions de systèmes déployés à l'échelle mondiale, Pylontech a été reconnue pour son innovation et sa qualité dans le monde entier. Le portefeuille de produits de l'entreprise couvre des applications résidentielles, commerciales et industrielles et à l'échelle du réseau, aidant les partenaires mondiaux à réaliser une transition énergétique durable et sûre.

