MUNICH, 22 juin 2024 /CNW/ -- Pylontech, un important fournisseur mondial de solutions de systèmes de stockage de l'énergie possédant plus de 10 ans d'expérience éprouvée sur le marché du stockage d'énergie, a lancé sa solution de stockage résidentiel de nouvelle génération, Force H3X, à l'occasion du salon Intersolar Europe 2024.

La solution Force H3X est hautement intégrée. Elle regroupe une batterie, un système de gestion des batteries, un onduleur et un système de gestion de l'énergie en un seul système et se caractérise par un haut de niveau de sécurité, une polyvalence sur demande, des performances exceptionnelles et une gestion intelligente.

Solution de couplage au courant alternatif et solution hybride

Puissance monophasée de 3,6 kW à 8 kW, puissance triphasée de 8 kW à 15 kW

Conception modulaire pour une augmentation facile de la capacité, de 10 kWh à 210 kWh

Contrôle dynamique intelligent pour améliorer la sécurité et le rendement

Gestion intelligente des services énergétiques

Connecteur sans câble pour une installation facile

Pylontech concentre ses efforts sur le secteur du stockage d'énergie depuis plus de 10 ans. L'entreprise a développé des technologies dans les domaines des cellules, de la gestion des batteries, des modules et de l'intégration des systèmes, entre autres. Elle a livré plus d'un million de systèmes dans le monde. Grâce à une expérience technologique et commerciale aussi profondément enracinée, Pylontech connaît très bien la façon de répondre aux différents besoins des utilisateurs finaux, des installateurs et des distributeurs.

« La solution Force H3X est conçue pour répondre aux divers besoins de la clientèle. Il ne s'agit pas seulement d'une batterie de stockage ou de la combinaison simple d'un onduleur et d'une batterie. Elle représente plutôt notre réponse globale aux demandes du marché », a déclaré Geoffrey Song, vice-président de Pylontech. « Pylontech se consacre à créer de la valeur pour les clients grâce à des solutions de stockage d'énergie fiables, efficaces et intelligentes. Alors que nous continuons d'explorer la mise au point et l'application de la technologie de stockage d'énergie, nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec un plus grand nombre de partenaires pour offrir une plus grande valeur aux clients tout en contribuant aux progrès de l'industrie et au développement durable de la société. »

À propos de Pylontech

Pylontech (code boursier : 688063) est un important fournisseur de systèmes de stockage d'énergie. Fondée en 2009, Pylontech se consacre au secteur du stockage de l'énergie depuis plus de 10 ans. L'entreprise intègre verticalement la chaîne industrielle et maîtrise les technologies clés dans des domaines comme les éléments de batterie, les modules, les systèmes de gestion de batterie et l'intégration des systèmes. Les solutions et produits de stockage d'énergie mis au point et produits par Pylontech couvrent un large éventail de scénarios, y compris les applications résidentielles, commerciales et industrielles, la production d'énergie nouvelle, les centres de données et les stations de base de communication.

Après plus d'une décennie de développement, Pylontech a déployé plus d'un million de systèmes de stockage d'énergie, au service de plus de 80 pays et régions dans le monde.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2445016/video.mp4

SOURCE Pylontech

PERSONNE-RESSOURCE : Lucy Han, [email protected]