SHANGHAI, 23 août 2022 /CNW/ - Pylontech (688063), un fournisseur de systèmes de stockage sur batterie (BSS) spécialisé, coté à la Bourse de Shanghai STAR MARKET (SSE), a été ajouté à l'indice MSCI China A Onshore le 11 août 2022. De plus, Pylontech a également été inclus dans l'indice MSCI China All Shares.

MSCI, en tant que principal fournisseur d'outils et de services essentiels d'aide à la décision pour la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé les changements apportés aux indices MSCI Equity dans son analyse trimestrielle d'août 2022. Dans le cadre de cette analyse, l'indice MSCI China A Onshore a effectué sept ajouts, Pylontech étant nommé comme l'un des trois les plus importants. Cette inclusion témoigne de la croissance prometteuse de Pylontech.

En tant que première entreprise axée sur le BESS cotée à la SSE, Pylontech, avec sa stratégie globale, sa part de marché élevée et sa solide image de marque, s'est hissée au deuxième rang parmi les fournisseurs mondiaux de BESS résidentiels par IHS Research, et se classe parmi les 50 entreprises les plus innovatrices de Forbes China. L'ajout de Pylontech à l'indice MSCI témoigne du rôle représentatif de Pylontech dans l'industrie du stockage d'énergie et de la reconnaissance de sa force globale, de sa compétitivité, de sa position dans l'industrie, de la circulation des stocks, entre autres. Cela signifie également que Pylontech saisira davantage de possibilités et attirera l'attention des investisseurs mondiaux sur sa valeur d'investissement et son potentiel de développement.

« Pylontech est fière d'être une société d'indice MSCI et elle est satisfaite de la reconnaissance du marché des capitaux. Nous sommes déterminés à créer plus de valeur pour les actionnaires, les clients et les autres intervenants grâce à notre technologie de stockage d'énergie de pointe et à nos produits et services fiables. Nous saisirons cette occasion et créerons une valeur plus économique pour nos actionnaires qui bénéficieront de la mise au point rapide des énergies renouvelables. Nous devons en faire plus pour atteindre la carboneutralité », a déclaré Geoffrey Song, vice-président de Pylontech.

Dans le contexte de la crise énergétique mondiale et de la transition énergétique, l'énergie propre remplacera graduellement l'énergie fossile traditionnelle. Le stockage de l'énergie sera la technologie clé pour promouvoir le remplacement de l'énergie principale de l'énergie fossile par l'énergie renouvelable.

BloombergNEF estime que l'ensemble du marché mondial du stockage d'énergie atteindra jusqu'à 58 GW/178 GWh en 2030, soit cinq fois plus que la capacité d'enregistrement installée en 2021 (10 GW/22 GWh). Il existe d'énormes possibilités de stockage d'énergie au cours de la prochaine décennie, ce qui stimulera la transition vers une énergie plus durable. La croissance rapide du stockage mondial de l'énergie est stimulée par le soutien de différentes politiques nationales, la faveur des capitaux et un modèle commercial clair et durable. En tant que soutien important au nouveau système énergétique, le stockage de l'énergie deviendra une orientation axée sur l'investissement de valeur.

Toutes les modifications apportées à l'analyse MSCI seront mises en œuvre à la fin du 31 août 2022.

Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

https://www.msci.com/eqb/pressreleases/archive/MSCI_Aug22_QIRPR.pdf

À propos de Pylontech

Pylontech a été fondée en 2009 en tant que fournisseur de systèmes de stockage sur batteries (BSS) en regroupant une expertise en électrochimie, en électronique de puissance et en intégration de systèmes. En fournissant des produits et des solutions fiables et abordables pour les batteries ESS sur les marchés mondiaux, l'entreprise a contribué de manière significative à doubler le taux de croissance sur sept ans, ce qui lui a permis de se positionner comme l'un des principaux fournisseurs de batteries au lithium dans le monde entier.

Site Web : https://en.pylontech.com.cn/

SOURCE Pylontech

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sophia Cheung, [email protected], +86-21-51317697