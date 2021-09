L'acquisition renforce la gamme de services de cybersécurité et d'infonuagique de PwC

TORONTO, le 16 sept. 2021 /CNW/ - PwC Canada a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Avaleris Inc., un cabinet conseil d'Ottawa et spécialisé dans les services de gestion des identités, de sécurité et de technologie infonuagique de Microsoft. Les entreprises canadiennes continuent d'accélérer leur transformation numérique et de données en utilisant des solutions infonuagiques. Lorsque les transformations infonuagiques ne sont pas effectuées de façon optimale, les entreprises sont hautement exposées à un nombre grandissant de cybermenaces. Cependant, l'infonuagique présente également des occasions extraordinaires pour rationaliser, moderniser et automatiser les ressources de cybersécurité, ce qui permet aux entreprises d'innover rapidement et avec confiance.

« PwC est ravie d'accueillir l'équipe de Avaleris. Le travail des membres de cette équipe leur a permis de se forger une excellente réputation auprès des clients et d'établir un partenariat stratégique de longue durée avec Microsoft. L'accent que l'équipe met sur les gens, l'excellence et l'innovation correspond parfaitement à la culture et aux valeurs de PwC, affirme Saj Nair, associé et leader national, Technologies et infonuagique de PwC Canada. Un grand nombre de nos clients entrent en partenariat avec Microsoft pour effectuer leur transformation numérique et infonuagique. Nous avons pour objectif d'aider nos clients communs à réinventer la cybersécurité de l'entreprise et accélérer leur transformation numérique et infonuagique en toute sécurité en utilisant des ressources de prochaine génération propulsées par les solutions de Microsoft. »

PwC est motivé par sa mission de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Dans un monde numérique où les données sont capitales, nous réalisons notre mission, entre autres, grâce à notre groupe Cybersécurité qui vise à créer une société numérique sécuritaire. D'après les informations sur le Canada recueilles par PwC dans son Enquête auprès des chefs de la direction de 2021, la cybersécurité s'est hissée au sommet de la liste des menaces graves, suivie par la pandémie et les autres crises sanitaires.

De plus, 87 % des chefs de direction canadiens ont affirmé que ce point fait partie des principaux obstacles à la croissance. Compte tenu de l'intensification des efforts de numérisation, il est de plus en plus nécessaire d'intégrer les questions de cybersécurité et de protection des renseignements personnels dans toutes les transformations numériques et de données.

Le groupe Cybersécurité de PwC a pris une ampleur considérable et PwC est maintenant un fournisseur de services de confiance pour de nombreuses entreprises canadiennes de grande taille. Par notre Centre de résilience numérique, nous offrons des services; de la stratégie à l'exécution en passant par l'exploitation. Le regroupement de l'équipe chevronnée de Avaleris et des professionnels en cybersécurité expérimentés de PwC offre à nos clients un accès élargi à des actifs, à des talents et è des ressources innovateurs. L'acquisition permet à PwC d'approfondir et d'élargir sa portée pour améliorer sa gamme de services afin de répondre à la demande croissante dans le domaine de la cybersécurité.

« Les professionnels talentueux et innovateurs de notre équipe Cybersécurité sont heureux de se joindre à l'équipe de PwC, de relever de nouveaux défis et de saisir de nouvelles opportunités de croissance, souligne Ron MacDonell, président et chef de la direction, Avaleris Inc. Grâce à notre culture et à nos valeurs qui correspondent parfaitement à celles de PwC, les clients de PwC continueront de tirer parti des innovations et des capacités inégalées auxquelles ils s'attendent. »

Dans le cadre de l'acquisition, plus de 30 professionnels hautement expérimentés en cybersécurité se joignent au réseau de PwC.

