TORONTO, le 6 févr. 2025 /CNW/ - En réponse aux potentiels tarifs et à l'évolution des dynamiques commerciales, PwC Canada a réagi rapidement pour soutenir les entreprises canadiennes en lançant son Centre de ressources Tarifs et politiques commerciales. Cette plateforme est conçue pour aider les organisations à naviguer avec agilité et expertise dans la complexité des relations commerciales et des politiques tarifaires en constante évolution.

L'imposition potentielle de tarifs de 25 % sur les produits canadiens et de 10 % sur les produits énergétiques entraînera d'importants défis économiques pour les entreprises canadiennes. S'ils sont appliqués, les tarifs sont évalués à environ 86 milliards de dollars par an et ont un impact sur des secteurs clés tes que les véhicules motorisés et les produits et les pièces du secteur de l'aérospatiale, les matériaux servant à la fabrication de produits métalliques, les produits chimiques, les aliments, les produits agricoles, le pétrole brut et le gaz naturel.

« Malgré la pause momentanée dans la mise en œuvre des tarifs, un niveau élevé d'incertitude persiste. En tant que pays, nous devons agir maintenant pour supprimer les barrières commerciales interprovinciales, accélérer l'adoption de l'IA et d'autres technologies clés, et de façon générale, rendre le Canada plus attrayant pour les investissements », a déclaré Nicolas Marcoux, chef de la direction de PwC Canada. « Pour les chefs d'entreprise canadiens, il s'agit d'un moment crucial pour évaluer l'impact des tarifs potentiels sur leurs activités, développer des stratégies d'atténuation et collaborer entre eux. »

Le Centre de ressources Tarifs et politiques commerciales de PwC Canada dispose d'un outil exclusif d'évaluation de l'impact des tarifs (ÉIT) qui permet de quantifier avec exactitude l'exposition en dollars aux éventuels changements tarifaires s'appliquant à une organisation dans le cadre d'une analyse de scénarios exhaustive. Cet outil peut mettre au jour les risques et les occasions cachés.

De plus, cette plateforme offre aux entreprises les outils et les informations requises pour évaluer et gérer rapidement l'impact de ces droits de douane.

Voici les principales composantes :

Effectuer une analyse de scénarios exhaustive et élabore une planification stratégique. Effectuer une évaluation exhaustive aide à mettre en lumière le plein effet des tarifs et des autres mesures commerciales sur votre entreprise. Cela aide les sociétés à élaborer une stratégie globale qui vise à la fois les chaînes d'approvisionnement, le commerce international et les droits de douane, la réglementation et les règles fiscales. Une analyse de scénarios aide les sociétés à identifier les risques auxquels elles font face et les opportunités qui s'offrent à elles et leur fournit de précieux renseignements pour élaborer une stratégie efficace.

Effectuer une évaluation exhaustive aide à mettre en lumière le plein effet des tarifs et des autres mesures commerciales sur votre entreprise. Cela aide les sociétés à élaborer une stratégie globale qui vise à la fois les chaînes d'approvisionnement, le commerce international et les droits de douane, la réglementation et les règles fiscales. Une analyse de scénarios aide les sociétés à identifier les risques auxquels elles font face et les opportunités qui s'offrent à elles et leur fournit de précieux renseignements pour élaborer une stratégie efficace. Élaborer des plans d'atténuation de l'impact des mesures commerciales et des droits de douane :

Examiner les possibilités, les principaux fournisseurs et clients, les contrats et les possibles exclusions afin de mieux relever les défis liés aux mesures commerciales et aux droits de douane.

Examiner les possibilités, les principaux fournisseurs et clients, les contrats et les possibles exclusions afin de mieux relever les défis liés aux mesures commerciales et aux droits de douane. Analyser les données de la chaîne d'approvisionnement : Examiner les dépendances et mettre à profit l'information recueillie en vue d'éventuelles négociations et décisions concernant l'approvisionnement, la fabrication et l'accumulation de stocks.

Examiner les dépendances et mettre à profit l'information recueillie en vue d'éventuelles négociations et décisions concernant l'approvisionnement, la fabrication et l'accumulation de stocks. Évaluer et ajuster les stratégies fiscales : Évaluer les politiques de prix de transfert et les règles s'appliquant aux transactions tout en tenant compte de l'ensemble des répercussions sur l'impôt sur le résultat et des occasions associées aux décisions relatives à la chaîne d'approvisionnement, y compris la composition des revenus ainsi que les avantages et incitatifs fiscaux.

Pour en savoir plus sur la façon dont PwC est prêt à accompagner les Canadiens dans cette situation en constante évolution, consultez le Centre de ressources Tarifs et politiques commerciales de PwC.

À propos de PwC Canada

Chez PwC Canada, notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 6 500 associés et employés dans l'ensemble du pays se consacrent à livrer des services de qualité en certification, fiscalité et conseils et transactions. PwC Canada est membre du réseau de cabinets PwC qui compte plus de 370 000 personnes dans 149 pays. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse suivante : https://www.pwc.com/ca/fr.html



SOURCE PwC Management Services LP

Pour toute demande média, veuillez contacter : Anuja Kale-Agarwal, Directrice principale, Communications, PwC Canada, [email protected]