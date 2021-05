« Cette évolution du modèle de gouvernance de PwC vient renforcer notre viabilité à long terme et répond à notre souci de transparence. Cette décision historique permettra au conseil d'administration de mieux prévoir et réagir dans un environnement en constante fluctuation, a déclaré Mike Harris, associé et président sortant du conseil d'administration. L'ampleur et la diversité de l'expérience des nouveaux membres de notre conseil apportent des perspectives différentes et une indépendance qui renforceront notre capacité à réaliser notre mission qui est de bâtir la confiance et de résoudre les problèmes les plus importants de nos clients. »

Cette décision d'ajouter des voix externes au conseil d'administration trouve son origine dans l'engagement de PwC à toujours offrir un service exceptionnel et des points de vue divers à ses clients, ses parties prenantes et son personnel, et également aux communautés. Le rôle principal du conseil d'administration de PwC est d'exercer une gouvernance digne des meilleures pratiques et de promouvoir un leadership innovant. Il est un soutien pour la direction dans l'exécution des stratégies et le maintien d'une entreprise durable, responsable et résiliente.

« La sélection des candidats a été un processus minutieux et nous sommes heureux d'avoir trouvé quatre personnes qui répondent aux critères de compétence et aux calibres les plus élevés, a déclaré Nicolas Marcoux, chef de la direction et associé principal, PwC Canada. Ces quatre administrateurs externes, ainsi que les neuf associés élus par leurs pairs au sein du cabinet, constituent un conseil d'administration très divers de par l'expérience, l'origine géographique, le genre et l'origine ethnique de chacun. Cela ne peut qu'améliorer nos décisions et nous aider à mieux servir nos parties prenantes. Ce changement renforce par ailleurs notre engagement à promouvoir l'inclusion et à placer notre mission au centre de tout ce que nous faisons. »

L'ajout de ces quatre nouveaux administrateurs porte à 14 le nombre de membres du conseil d'administration de PwC. Chacun apporte une expérience et une perspective unique à la gestion du cabinet dans une conjoncture des affaires complexe, et surtout une nouvelle vision des opportunités possibles. Ils ont tous une connaissance approfondie du fonctionnement optimal d'une entreprise et partageront leur expérience pour nous aider à offrir un meilleur environnement à nos personnels, à nos clients et aux communautés que nous servons.

PwC souhaite la bienvenue à Ian Austin, Bev Briscoe, Scott Patles-Richardson et Razor Suleman.

