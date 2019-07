Purolator renforce ses opérations transfrontalières et internationales et embauche Paul Tessy, v.-p. p. International afin de bâtir des capacités internationales considérables

« L'amélioration de nos capacités transfrontalières entre les États-Unis et le Canada constitue un élément essentiel de notre stratégie de croissance », explique John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « Paul est un leader chevronné de l'industrie de l'expédition et des services logistiques. Son expérience à l'international dans l'établissement et la croissance des activités d'expédition de colis et le développement d'équipes de vente et d'exploitation hautement performantes nous permettra d'offrir un produit plus robuste ainsi que nos services à de nouveaux clients dans des marchés inexploités. »

Monsieur Tessy travaillait auparavant chez DHL e-Commerce où il a occupé plusieurs postes de haute direction, notamment ceux de chef de la direction, Amérique latine et Canada et de vice-président principal, Ventes et service à la clientèle. Avant sa carrière chez DHL, monsieur Tessy a occupé plusieurs postes de direction dans le monde chez TNT, notamment celui de président et chef de la direction de TNT Spring Americas.

Monsieur Tessy détient un baccalauréat ès sciences appliquées en ingénierie industrielle de l'Université de Toronto. Il était membre du comité de direction de la US Parcel Shipping Association (Association américaine d'expédition des colis).

À propos de Purolator

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant près de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 12 000 employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.purolator.com.

À propos de Purolator International

Purolator International se spécialise dans le transport aérien et routier d'envois Express, de fret et de colis, le courtage en douane, l'exécution des commandes et la livraison en provenance et à destination de l'Amérique du Nord. Purolator International a reçu de nombreux prix de l'industrie pour son service de qualité supérieure et ses solutions innovatrices, notamment ceux du « 100 Great Supply Chain Projects (100 grands projets de chaîne d'approvisionnement » du magazine Supply & Demand Chain Executive, du « Top 100 Great Supply Chain Partners (100 grands partenaires de la chaîne d'approvisionnement) » du magazine Supply Chain Brain magazine et du « Quest for Quality (Quête vers la qualité) » de Logistics Management. Purolator International possède un réseau d'établissements étendu dans les marchés clés des É.-U. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.purolatorinternational.com.

