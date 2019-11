Purolator renforce sa présence canadienne pour s'adapter à la croissance sans précédent de sa clientèle durant la période des fêtes et après celle-ci

Purolator annonce une expansion importante puisqu'elle s'attend à traiter un nombre record de 35 millions de colis durant la période des fêtes.

TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Alors que les fêtes approchent à grands pas, Purolator annonce ses plans d'apporter des changements progressifs à la capacité, à la rapidité et à la convivialité de son réseau en prévision de la semaine du Vendredi fou, la plus occupée de l'année, et de celle du Cyberlundi, ainsi que pour se préparer à croissance des volumes.

Le président et chef de la direction de Purolator, John Ferguson, était accompagné du maire de Toronto, John Tory, à l'ouverture officielle du nouveau dépôt de Purolator à Toronto pour servir la RGT qui enregistre la croissance la plus rapide au Canada.

« Aujourd'hui, nous procédons à des investissements générationnels qui révolutionneront l'expérience client pour l'avenir, a annoncé M. Ferguson, Ces investissements reflètent notre engagement à soutenir les entreprises et les consommateurs durant l'évolution dynamique du marché et à satisfaire leurs nouvelles attentes dans un monde hyperbranché. Grâce à notre plan de croissance, Purolator sera dans une excellente position pour traiter les volumes historiques et soutenir, à long terme, davantage d'entreprises expédiant leurs colis au Canada ou ailleurs. »

« Purolator est la principale entreprise de transport au Canada. Je suis très heureux de ses investissements et de son expansion à Toronto, sa ville d'origine il y a de ça presque 60 ans. Ces investissements favoriseront la création et le maintien d'emplois, ainsi que la croissance et l'innovation. Ainsi, la compétitivité de notre ville sera rehaussée. L'expansion de son réseau permettra de créer facilement des liens entre les entreprises et les consommateurs dans un monde axé sur le commerce électronique. En outre, elle permettra d'accélérer l'expédition, de la simplifier et d'assurer sa durabilité pour les personnes qui expédient à Toronto ou ailleurs », a expliqué le maire John Tory.

L'annonce fait partie du plan d'investissement d'un milliard de dollars dans le cadre de sa stratégie Offrir l'avenir visant à stimuler la croissance et l'innovation qui comprend des investissements dans son réseau, l'expansion de son parc automobile, la création d'emploi et une augmentation sans précédent du nombre de points d'accès pour les clients.

Expansion du réseau et augmentation de sa capacité : Durant la première phase de l'expansion de son réseau, Purolator compte ouvrir cinq nouveaux établissements au pays, y compris un dépôt à la fine pointe de la technologie à North York , en Ontario ( Toronto ). Ce dépôt est un complément au centre de tri national annoncé par Purolator en juin 2019 et qui devrait ouvrir ses portes en 2021. L'entreprise annoncera les prochaines phases de l'expansion de son réseau en 2020.

Faits à noter :

Purolator s'attend à traiter plus de cinq millions de colis durant la semaine du Cyberlundi et plus de 35 millions de colis durant la période des fêtes.

L'année dernière, les envois à destination de l' Ontario représentaient environ 38 % du volume commercial de Purolator au Canada . Près de la moitié (46 %) de ces envois ont été livrés dans la RGT.

L'entreprise prolonge ses activités normales de livraison durant la soirée et les fins de semaine, en novembre et en décembre, pour répondre à la demande.

Dans la RGT seulement, l'entreprise compte 4 000 employés, 1 400 véhicules et 13 dépôts.

Pour obtenir plus d'information sur le plan d'investissement de Purolator, veuillez consulter la page Offrir l'avenir.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est le fournisseur de pointe de solutions intégrées d'expédition de fret et de colis du Canada. Célébrant près de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 12 000 employés.

