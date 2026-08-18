Purolator publie son Rapport sur le développement durable 2025

Le huitième rapport annuel présente les progrès mesurables en matière d'électrification du parc de véhicules, de bien-être des employés et d'impact communautaire.

TORONTO, le 18 août 2026 /CNW/ -- Purolator a publié aujourd'hui son Rapport sur le développement durable 2025, Diriger en période de changement : 65 ans de services d'expédition engagés, soulignant les progrès réalisés en matière d'électrification du parc de véhicules, de bien-être des employés, d'innovation opérationnelle et d'impact communautaire.

En 2025, Purolator a ajouté 274 camions de livraison entièrement électriques, portant son parc de véhicules électriques à plus de 550 véhicules au Canada, dans le cadre de son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme le souligne son Rapport sur le développement durable 2025.

Alors que Purolator souligne 65 années de service au Canada, ce rapport montre comment l'entreprise s'adapte pour répondre à l'évolution des besoins de sa clientèle et des collectivités, tout en faisant progresser sa stratégie de développement durable à long terme. Les points saillants du rapport comprennent l'ajout de plus de 550 véhicules à son parc de véhicules entièrement électriques, des investissements dans des installations et des technologies écoénergétiques et son soutien aux collectivités au moyen d'initiatives comme le programme Blitz contre la faimMD qui a permis de livrer plus de 2,8 millions de repas à des personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire en 2025.

« À mesure que le secteur de la logistique évolue, nous prenons des mesures concrètes pour renforcer notre réseau et bâtir un avenir plus durable, a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. Les progrès soulignés dans le rapport de cette année reflètent notre engagement à réduire notre impact environnemental, à soutenir les collectivités que nous servons et à continuer d'évoluer en fonction des besoins de nos clients et de nos collectivités. »

Voici les points saillants des réalisations de Purolator en 2025 :

Planète

Ajout de 274 camions de livraison entièrement électriques en 2025; le parc de véhicules électriques compte désormais au total plus de 550 véhicules au Canada.

Livraison de plus de sept millions de colis dans le cadre d'opérations entièrement électriques en fin de parcours.

Remplacement de plus de cinq millions de litres de diesel à base de pétrole par du diesel renouvelable.

Expansion de l'infrastructure de recharge électrique à 17 établissements, avec l'installation de plus de 825 bornes dans l'ensemble du réseau.

Collectivité

Don de plus de 2,8 millions de repas à des personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire dans le cadre du programme Blitz contre la faim de Purolator, ce qui porte le total à près de 28 millions de repas depuis son lancement en 2003.

Don de huit camions de livraison retirés de la circulation à des banques alimentaires partout au Canada pour appuyer leurs efforts de collecte, de transport et de distribution de denrées.

Livraison de plus de 140 000 repas à des collectivités du Nord et éloignées, tout en aidant les banques alimentaires et les partenaires communautaires à économiser plus de 250 000 $ en frais d'expédition par l'entremise du réseau de transport et de logistique de Purolator.

Employés

Élargissement du réseau d'intervenants en premiers soins en santé mentale en y intégrant 187 employés présents dans plus de 100 établissements.

Renforcement de l'engagement en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance (DÉIA) grâce à un réseau de plus de 350 champions de la DÉIA, y compris 15 parrains de la direction au sein des comités sur la DÉIA et des groupes de ressources pour les employés.

Offre de 160 000 heures de formation au personnel de première ligne et professionnel à l'échelle de l'entreprise.

Investissement dans le bien-être des employés dans le cadre de notre programme Purolator Santé, avec plus de 580 employés participant au projet pilote d'évaluation de la santé et un taux de satisfaction de 99 %.

Le Rapport sur le développement durable 2025 de Purolator fait référence aux principales normes de production de rapports, y compris de la Global Reporting Initiative (GRI) et du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), et de la norme S2 de la Norme canadienne d'information sur la durabilité (NCID) pour les exigences de divulgation liées aux changements climatiques, tout en continuant de soutenir les Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Pour en savoir plus, consultez le Rapport sur le développement durable 2025 de Purolator sur le site Web de l'entreprise consacrée au développement durable.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est une entreprise canadienne de pointe fournissant des solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Permettant à ses clients de tenir leurs promesses depuis 1960, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour joindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités partout au pays et ailleurs dans le monde à l'aide de ses plus de 200 établissements au Canada et de ses plus de 30 succursales aux États-Unis. Elle est vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert, et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

SOURCE Purolator Inc.

Personne-ressource pour les médias : Emily Innes-Leroux, Conseillère principale, Communications d'entreprise, Purolator, [email protected] , 416 803-5657