Purolator fait don de 14 camions de livraison hors service pour renforcer les activités des banques alimentaires partout au Canada

S'appuyant sur les dons récents de camions remis à neuf dans le cadre du Blitz contre la faimMD de Purolator, le programme de cette année visait à repérer les entreprises qui font face à des défis en matière de transport, et ce, au moyen d'un nouveau processus de demande élaboré en collaboration avec Banques alimentaires Canada.

« La lutte contre l'insécurité alimentaire est un engagement de longue date chez Purolator, et nous cherchons constamment des moyens efficaces de soutenir les banques alimentaires locales et les personnes qui en dépendent, a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. Nous avons pu constater de nos propres yeux comment ces dons de camions peuvent aider les organismes à étendre leurs activités, à livrer davantage de nourriture et à rejoindre des personnes qui, autrement, risqueraient de ne pas recevoir d'aide. En mettant en commun nos ressources, notre expertise et nos partenariats communautaires, nous pouvons contribuer à renforcer l'accès aux aliments et changer durablement la donne. »

Depuis plus de vingt ans, le Blitz contre la faim a permis de remettre l'équivalent de plus de 27 millions de repas aux banques alimentaires canadiennes, auxquels doivent s'ajouter l'équivalent de 2,5 millions de repas supplémentaires en 2026. Avec l'ajout des 14 camions de livraison retirés de la circulation, Purolator a fait don de 33 camions à des banques alimentaires partout au Canada, contribuant ainsi à renforcer davantage leurs efforts visant à réduire l'insécurité alimentaire.

« On demande aux banques alimentaires de faire plus que jamais, car la demande continue d'augmenter partout au pays. En même temps, bon nombre d'entre elles font face à des pressions croissantes sur leurs ressources et leur capacité, a déclaré Kirstin Beardsley, chef de la direction, Banques alimentaires Canada. Le transport demeure un incontournable pour garantir que les aliments parviennent efficacement à la clientèle, et des partenariats comme celui-ci contribuent à renforcer la capacité du réseau des banques alimentaires à répondre aux besoins partout où ils se manifestent. Nous sommes reconnaissants envers Purolator pour son engagement de longue date envers cette cause. »

Pour en savoir plus sur Blitz contre la faim, visitez blitzcontrelafaimdepurolator.ca.

À propos de Purolator

Purolator inc. est un chef de file canadien dans le domaine des solutions intégrées de transport de marchandises, de colis et de logistique. Fidèle à sa promesse aux clients depuis 1960, Purolator continue d'étendre sa portée, ainsi que ses niveaux de service et sa fiabilité réputés, à un plus grand nombre de personnes, d'entreprises et d'endroits partout au pays et dans le monde. Purolator est fière de son héritage canadien et s'attache à se positionner de manière durable pour assurer sa croissance et sa réussite futures. Purolator s'engage également à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle dessert et où vivent, travaillent et se divertissent plus de 14 000 de ses employés.

À propos du Blitz contre la faimMD de Purolator

Dans le cadre de son engagement à aider à soulager la faim dans les collectivités où elle exerce ses activités, Purolator travaille en étroite collaboration avec ses employés, ses partenaires, ses clients, les banques alimentaires canadiennes et les organismes de bienfaisance pour recueillir des dons alimentaires et financiers. Ensemble, nous contribuons également à la sensibilisation au problème de l'insécurité alimentaire. Depuis 2003, le programme communautaire mené par les employés de Purolator, Blitz contre la faim, a permis de remettre l'équivalent de plus de 27 millions de repas aux banques alimentaires canadiennes. Pour en savoir plus, visiter purolatortacklehunger.com.

SOURCE Purolator Inc.

Contact médias : Emily Innes-Leroux, Experte-conseil principale, Communications, Purolator, [email protected], 416 803-5657