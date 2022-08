L'établissement à la fine pointe de la technologie de 330 millions de dollars est la pièce maîtresse de la stratégie quinquennale de croissance et d'innovation de Purolator et aidera les clients à expédier plus de colis à destination de façon rapide, sécuritaire et fiable.

TORONTO, le 9 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Purolator a ouvert officiellement son nouveau centre de tri national d'une superficie de 443 084 pieds carrés; il s'agit de l'établissement le plus grand et le plus perfectionné sur le plan technologique de son réseau. Le centre de tri national est situé stratégiquement près de plusieurs autoroutes importantes à Toronto et triplera la capacité de l'ancien établissement de tri de l'Ontario de l'entreprise en plus d'augmenter les capacités de son réseau grâce à des méthodes d'automatisation de classe mondiale et à des technologies de balayage et de tri sophistiqués.

Un aperçu du système de convoyeurs de Purolator, qui s’étend sur plus de 4 km, dans son nouveau centre de tri national. (French page) (Groupe CNW/Purolator Inc.) Purolator ouvre officiellement son centre de tri national à la fine pointe de la technologie d’une superficie de 443 084 pieds carrés à Toronto en Ontario. (French Page) (Groupe CNW/Purolator Inc.)

« Depuis plus de 60 ans, les Canadiens d'un océan à l'autre comptent sur Purolator. À la suite de la montée soudaine du commerce électronique et de deux années de croissance sans précédent, l'ouverture du nouveau centre de tri national ne pouvait arriver à un meilleur moment », a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « Notre investissement dans cette infrastructure et les nouvelles technologies, qui s'appuie sur notre expérience en matière d'innovation, change la donne. Il nous permettra d'avoir plus de souplesse pour acheminer les marchandises au pays afin de permettre aux entreprises et aux services de tous les secteurs de l'économie de prospérer. »

Purolator a tiré parti des renseignements acquis à l'international lors de visites d'observation d'établissements durant la construction de son nouveau centre de tri national, qui a commencé en mai 2020 durant la première vague de la pandémie. Lorsqu'il fonctionnera au maximum de sa capacité, l'établissement pourra traiter jusqu'à 70 000 colis par heure, soit le triple de la capacité de l'établissement précédent. Le nouveau centre de tri comportera également des technologies innovatrices qui aideront à décharger les remorques en moins de dix minutes, soit un maximum de 12 000 colis par heure, ce qui équivaut à dix fois le volume pouvant être traité lors d'un déchargement manuel.

Le centre de tri national marquera également un départ du modèle de tri standard pour appliquer une approche plus adaptée utilisant des technologies de pointe pour segmenter les colis par taille, par poids et par dimension. « L'innovation se trouve au cœur de toutes les décisions d'affaires que nous prenons, et c'est particulièrement vrai dans le cadre de notre travail de modernisation du réseau étendu de Purolator », ajoute Ferguson. « Nous pouvons maintenant améliorer notre réactivité et augmenter ou réduire rapidement nos activités afin d'offrir des solutions propres à chaque industrie ainsi que répondre à la demande pour l'expédition d'envois urgents.

Lors de la conception du centre de tri national, Purolator s'était engagée à faire de la santé et sécurité des employés la priorité. L'entreprise a intégré les meilleures pratiques et technologies de l'industrie, a ajouté des dispositifs de sécurité, comme des rampes et des capteurs en plus d'installer de l'équipement ergonomique afin de réduire le risque de blessures. L'établissement comprend une salle multiconfessionnelle, une cafétéria et terrasse de 6 500 pieds carrés, une salle de bien-être plus grande et un centre de formation deux fois plus vaste que celui se trouvant dans l'ancien établissement.

Information en bref :

L'établissement est situé stratégiquement près des autoroutes 401, 407, 427 et 27.

27. Le centre de tri national est deux fois plus grand que tout autre établissement de tri du réseau de Purolator, il offre un environnement sécuritaire et haut de gamme à nos 1 000 employés.

Les ventes liées au commerce électronique au Canada se sont chiffrées à 95,02 milliards de dollars en 2021 (source : eMarketer, juin 2022).

se sont chiffrées à 95,02 milliards de dollars en 2021 (source : eMarketer, juin 2022). Au cours des deux dernières années, Purolator a observé une augmentation générale des volumes de près de 15 %, dont une augmentation de 40 % des volumes d'envois liés au commerce électronique.

Durant la période de pointe à venir, Purolator prévoit traiter à nouveau plus de 1,5 million de colis par jour durant sa semaine la plus occupée (début du Cyberlundi, 28 novembre).

Pour obtenir plus d'information sur la stratégie quinquennale de croissance et d'innovation de Purolator, veuillez visiter le site purolator.com/fr/centre-de-tri.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

