TORONTO, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Pour contribuer à rendre le Canada plus fort, Purolator a annoncé aujourd'hui qu'il est maintenant possible de s'inscrire au Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord ». Dans le cadre de ce concours, elle remettra à trois petites entreprises canadiennes 20 000 en argent, 15 000 $ en promotions de marketing et 500 $ en expédition gratuite.

Ce concours vise à offrir aux petites entreprises le soutien et le financement nécessaires pour les aider à croître et à avoir une incidence positive sur les collectivités et l'économie canadiennes. Les propriétaires d'entreprise et leurs clients peuvent soumettre la candidature d'une petite entreprise au Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord ».

« Le nombre de nouveaux comptes de petites entreprises de Purolator a augmenté de 50 %, alors que beaucoup d'entre elles changent leur modèle d'affaires pour offrir davantage d'options de magasinage en ligne à leurs clients. Nous voulons les soutenir pendant qu'elles s'ajustent à la croissance, explique Stacey Cummings, directrice du Marketing de Purolator. Comme Canadiens, unir nos efforts pour soutenir les entreprises locales que nous aimons est une seconde nature. Nous espérons que les clients canadiens soumettront la candidature de leur garagiste, de leur vétérinaire ou de leur cabinet d'avocats local préféré pour qu'il profite de la subvention pour faire croître ou améliorer son entreprise. »

Participer au Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord »

Le Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » se déroulera du 5 juillet au 16 août 2021. Pour être admissible, la candidature doit comprendre une description de l'entreprise et expliquer de quelle façon elle contribue à rendre le Canada plus fort. Les petites entreprises canadiennes peuvent soumettre leur propre candidature, tout comme les résidents canadiens ayant atteint l'âge de la majorité peuvent soumettre une petite entreprise canadienne de leur choix. Les renseignements sur la participation au concours, les critères d'admissibilité, la foire aux questions ainsi que les modalités et conditions se trouvent sur la page purolator.com/subvention-petites-entreprises.

Faits à noter sur les petites entreprises :

En 2019, il y avait 1,2 million de petites entreprises au Canada , qui employaient 8,4 millions de personnes, soit 68,8 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du secteur privé. (Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada , secteur de la petite entreprise, 2020.)

, qui employaient 8,4 millions de personnes, soit 68,8 % de l'ensemble de la main-d'œuvre du secteur privé. (Source : Innovation, Sciences et Développement économique , secteur de la petite entreprise, 2020.) La moitié des propriétaires de petite entreprise sont d'accord pour dire que leur modèle d'affaires a changé ou changera de façon considérable en raison de la COVID-19. (Source : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 2021)

Au moins 152 000 petites entreprises canadiennes ont adopté le commerce électronique depuis le début de la pandémie. (Source : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 2021)

À propos de Purolator

Purolator Inc. est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 13 000 employés.

