« Plus que jamais, nous nous engageons à aider les métropoles à mieux fonctionner au moyen de méthodes de livraison aidant à réduire les émissions de gaz à effet de serre », explique John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator.

L'entreprise lance de nouvelles innovations sur le plan opérationnel afin de réduire les émissions produites par les véhicules et d'améliorer l'expérience client dans les zones densément peuplées :

Mise à l'essai de nouveaux véhicules à basse vitesse entièrement électriques afin de réduire le bruit et la congestion routière durant les activités de livraison dans les centres-ville achalandés de Toronto en Ontario et de Montréal, au Québec. Le format compact des véhicules à basse vitesse, soit environ la moitié de la taille d'un camion de livraison traditionnel, facilite les activités de livraison dans les rues achalandées où le stationnement est limité.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Purolator a observé une augmentation du nombre de livraisons résidentielles d'environ 50 %, y compris dans les zones réservées aux piétons et où la circulation des camions est restreinte. Les véhicules à basse vitesse et les vélos cargo électriques de Purolator permettent d'offrir un service de livraison alternatif et rapide dans ces zones. Alors que les règlements relatifs aux transports et à la logistique dans les villes évoluent, ces véhicules constituent une solution agile pouvant livrer le même nombre de colis que les camions de livraison standards.

« Purolator a réalisé des investissements importants dans la durabilité dans le cadre de son plan de croissance et d'innovation d'un milliard de dollars Offrir l'avenir », ajoute John Ferguson. « Durant nos 60 ans d'histoire, nous avons été en constante évolution et nous gardons une longueur d'avance sur les changements. Notre objectif consiste à innover continuellement, à nous adapter de façon intelligente et à offrir des solutions pratiques pour les besoins uniques en lien avec la croissance urbaine ainsi que la croissance des secteurs interentreprises, du commerce électronique et des livraisons à domicile, tout particulièrement en cette période où l'économie doit composer avec la pandémie de COVID-19. »

Dans son Rapport sur la responsabilité sociale d'entreprise 2019, Purolator a présenté son engagement à ne produire aucune émission d'ici 2050. Pour parvenir à cet objectif, l'entreprise intégrera de nouveaux types de véhicules dotés de technologies perfectionnées pour améliorer le rendement des activités de livraison et la sécurité afin de compléter son parc de 323 véhicules électriques hybrides et réduire ainsi ses émissions de gaz à effet de serre.

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant près de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier.



