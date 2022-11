Les services de dépôt et de cueillette d'envois sont maintenant disponibles dans 101 magasins Best Buy au Canada

TORONTO, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Purolator a annoncé l'établissement d'un partenariat national avec Best Buy dans le cadre de son plan visant à offrir un service exceptionnel à ses clients durant la période des fêtes. L'entreprise a également augmenté son effectif, ajouté de nouveaux agents partenaires pour rapprocher ses services d'expédition de ses clients, fait grandir son parc de véhicules et lancé d'autres outils numériques pour accélérer l'expédition et le suivi de ses colis.

Purolator s'attend à traiter près de 48 millions de colis et à en accepter d'autres pendant la période des Fêtes. Tweet this Les consommateurs peuvent maintenant faire leurs achats chez Best Buy pendant les Fêtes. (Groupe CNW/Purolator Inc.)

« Nous continuons d'investir dans notre réseau et l'expérience client afin de nous assurer d'être prêts à offrir un excellent service alors que les entreprises et les clients se préparent pour les fêtes », a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « Nous prévoyons traiter près de 50 millions de colis durant cette période la plus occupée de l'année et nous sommes prêts à en accepter plus! Grâce à ce partenariat avec Best Buy, nous aurons maintenant plus de 2 000 points d'expédition au pays. »

Les clients peuvent maintenant déposer et cueillir leurs colis dans 101 magasins Best Buy au Canada. Et pendant qu'ils se trouvent en magasin, les clients ont également accès à un grand assortiment de cadeaux des fêtes parfaits pour toutes les personnes figurant sur leur liste.

Tous les points d'expédition de Purolator, y compris les magasins Best Buy, se trouvent dans l'outil de localisation de Purolator, sur le site purolator.com et dans son application mobile.

Purolator est prête à livrer durant la période des fêtes

Embauche de 1 200 nouveaux employés au pays pour aider à livrer plus de colis, y compris pour livrer davantage durant les fins de semaine.

Expansion du parc de véhicules de près de 10 % pour répondre à la demande du marché ainsi que pour améliorer le rendement des livraisons et la sécurité.

Amélioration de l'application en ligne Mes choix Purolator pour faire le suivi des envois et personnaliser les livraisons; les clients peuvent s'inscrire à l'adresse purolator.com/inscription-mcp.

Ajout de points d'accès pour l'expédition et amélioration de ceux-ci :

Plus d'agents partenaires, y compris Swiftpost (55 emplacements en 2022), en plus de Best Buy (101 emplacements).



Ajout de kiosques d'Arrêt rapide pour offrir des services sans contact en tout temps, des casiers automatisés pour la cueillette et des boîtes de dépôt de Purolator pour augmenter le nombre de lieux de dépôt et de cueillette de 30 % dans les zones de fort achalandage.



Services gratuits de retour avec étiquette. Les clients peuvent faire imprimer leur étiquette de retour au moyen d'un code QR dans plus de 1 000 points d'expédition.



Installation de camions d'Arrêt rapide mobile à l'extérieur des dépôts les plus achalandés.



L'expansion du programme de casiers automatisés pour les immeubles à condominium afin de permettre aux résidents de récupérer facilement leurs colis à tout moment du jour ou de la nuit dans l'un des plus de 235 casiers situés dans les zones urbaines les plus achalandées.

Faits sur l'expédition des fêtes

Durant la période de pointe des services d'expédition (1 er novembre au 24 décembre), Purolator prévoit traiter 47,7 millions de colis.

novembre au 24 décembre), Purolator prévoit traiter 47,7 millions de colis. Semaine la plus occupée de l'année (27 novembre au 3 décembre) : En raison du Vendredi fou et du Cyberlundi, Purolator prévoit traiter environ 7 millions de pièces durant cette semaine, soit en moyenne environ 1,4 million de pièces par jour (du lundi au vendredi).

La journée la plus occupée de l'année, le Cyberlundi (28 novembre) : L'entreprise prévoit traiter 1,4 million de pièces.

Entre le 1 er et le 24 décembre, Purolator prévoit traiter 21,3 millions de pièces, avec une moyenne de 1,2 million de pièces par jour (lundi au vendredi).

et le 24 décembre, Purolator prévoit traiter 21,3 millions de pièces, avec une moyenne de 1,2 million de pièces par jour (lundi au vendredi). Durant la semaine précédant Noël (18 au 24 décembre), Purolator prévoit traiter 5,9 millions de pièces.

Les clients peuvent découvrir les autres façons dont Purolator aide à propager l'esprit des fêtes à l'adresse https://cloud.connect.purolator.com/lespritdesfetes/.

À propos de Purolator

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

À propos de Best Buy Canada

Best Buy Canada, qui est une filiale appartenant complètement à Best Buy Co., Inc. (NYSE : BBY), fait partie des détaillants multicanal les plus grands et les plus innovateurs du Canada, et exploite les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad ( www.geeksquad.ca ). Avec plus de 160 magasins Best Buy et Best Buy Mobile au Canada et un vaste assortiment de produits pour la vie courante sur son site BestBuy.ca , Best Buy est un chef de file de la vente aux consommateurs et permet à ceux-ci de magasiner au moment, à l'endroit et de la façon qui leur convient. Best Buy Canada s'est engagée à avoir un impact positif sur la communauté grâce à des programmes et à des partenariats visant à soutenir les jeunes et à leur donner accès à la technologie pour les aider à poursuivre leurs études. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site BestBuy.ca .

SOURCE Purolator Inc.

Renseignements: Courtney Reistetter, Chef principale, Communications d'entreprise, Purolator, 416 407-5424, [email protected]